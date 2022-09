Día del Trabajo 2022: ¿Cuándo es Labor Day?

La festividad nacional que honra a los trabajadores de los Estados Unidos y la isla de Puerto Rico se celebra todos los años desde 1894, cuando el Congreso de la República decretó el día como fiesta nacional, en respuesta a la petición hecha por todos los sindicatos de empresas del país, proponiendo un día especial de reconocimiento a la clase obrera por su aporte al desarrollo de la nación.

La fecha conmemorativa tiene lugar todos los primeros lunes del mes de septiembre, y este año el feriado se marcará en el calendario con la fecha de lunes 5 de septiembre de 2022.

Labor Day 2022 es el lunes 5 de septiembre

The library will be closed on Monday, September 5th for Labor Day. La biblioteca estará cerrada el Lunes, 5to de Septiembre por el Día del Trabajo. pic.twitter.com/Jp9g29kkFd — publiclibrary@southsiouxcity.org (@SSCLibrary) August 26, 2022

Historia de la festividad

Como dijimos anteriormente, la propuesta surgió de algunos trabajadores, miembros afiliados a sindicatos de empresas, que en principios de la década de 1880 hicieron tal planteamiento a los legisladores del país.

De hecho, informa CNN que, según el Departamento de Trabajo, la idea de crear un día festivo para honrar a los trabajadores fue propuesta por Peter McGuire del Sindicato de la Hermandad de Carpinteros y Ebanistas o por Matthew Maguire de la Asociación Internacional de Maquinistas, por lo que el Sindicato Central del Trabajo de Nueva York nombró un comité para organizar un picnic y un desfile en honor a los trabajadores.

Sin embargo, dice ViveUSA que “Investigaciones recientes parecen respaldar la afirmación de que Matthew Maguire, más tarde secretario del Local 344 de la Asociación Internacional de Maquinistas en Paterson, Nueva Jersey, propuso el feriado en 1882 mientras se desempeñaba como secretario de la Central Labor Unión en Nueva York”, dice el gobierno de Estados Unidos.

What's better than a Mardi Gras Carnival? A Canine Carnival, of course! 🎪 Join our Labor Day celebration to have your pup enjoy all the fun and games!

Splashin' Sprinkler Ring Toss, Pluck a Duck, Tennis Ball Pong, and Balloon Pop Ball Pit! pic.twitter.com/mWK6cEXvx1 — Dogwood Acres (@DAPetRetreat) August 24, 2022

Sea como fuere, el punto de partida para celebrar Labor Day fue el desfile que se celebró en la ciudad de Nueva York el 5 de septiembre de 1882, y que organizo la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), inspirándose en un festejo parecido y realizado anualmente en Toronto (Canadá), y a la que asistieron Peter y Matthew McGuire.

Más adelante, en el año 1887, el estado de Oregón se convierte en ser el primer territorio en adoptar legalmente el Día del Trabajo como un día feriado, y a él se le unen otros 23 estados en acoger la fecha festiva.

No obstante, explica el blog Día Internacional De, que las organizaciones afiliadas a la Primera Internacional prefirieron celebrar el Día del Trabajo en mayo en conmemoración del inicio de la Revuelta de Haymarket en Chicago, pero que el presidente estadounidense Grover Cleveland pensó que la fecha del 1 de mayo se utilizaría como una oportunidad para desórdenes sociales, y por ello en 1887, proclamó el primer lunes de septiembre como el Día del Trabajo en EE.UU.

“En Estados Unidos. celebraban el 1° de mayo sindicalistas radicales, miembros del partido socialista de los trabajadores y del partido comunista, identificados como parte de la izquierda internacional”, dice Eric Arnesen, profesor de Historia en la Universidad George Washington. “Pero el grueso del movimiento laboral no se identificaba con la izquierda radical, por lo que escogieron otro día”, de acuerdo con la BBC.

Un día de descanso y festejo

We’re ready for Labor Day! It was a joy to celebrate #Carnival in the Rockaways this weekend, let flags fly, and enjoy music, dance, and Caribbean culture as the summer comes toward a close. pic.twitter.com/SGFZv64HQ5 — Office of the Public Advocate Jumaane D. Williams (@nycpa) August 29, 2022

De acuerdo con ViveUSA, la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), los trabajadores deben recibir el pago de su salario, aunque descansen en los días feriados. Dice que las personas que deban laborar deberán recibir el doble de su tarifa diaria.

En cuanto a la forma de conmemorar la festividad, la fecha coincidiendo con la culminación del verano, es aprovechada por los ciudadanos estadounidenses que se toman todo este fin de semana para ir de paseo disfrutando del mar, del sol y la playa. Otros en cambio asisten a programas de encuentros deportivos y de actividades culturales programadas para este día, en tanto que otros se relajan, degustan de picnics, de bebidas y de cervezas en compañía de amigos y familiares.

Finalmente, en un porcentaje más pequeño, están algunos ciudadanos y trabajadores que salen a las calles para unirse a las marchas y manifestaciones callejeras en solicitud al gobierno y a las empresas para pedir mejoras en sus condiciones laborales.

¿En dónde se celebra Labor Day?

Otros de los lugares que se unen a Estados Unidos para celebrar el ‘Día del Trabajo’ son: Canadá, Puerto Rico, Zona del Canal, Islas Vírgenes, Samoa Americana y la Isla de Guam.

¿Puedo vestirme de blanco después del Día del Trabajo?

Vestirse de blanco después del Día del Trabajo se ha considerado durante mucho tiempo un paso en falso en la moda. Sin embargo, nadie está seguro de dónde vino la regla de que “no se puede vestir de blanco después del Día del Trabajo”.

Algunos historiadores de la moda dicen que fue puro esnobismo clasista, un acto social más establecido por los nuevos ricos estadounidenses como una forma de denotar fácilmente quién era rico y quién no, porque las personas con menos dinero no podían permitirse ropa de temporada. Otros dicen que no usar blanco después del Día del Trabajo simplemente se debió a que el Día del Trabajo marcaba el final del verano y tradicionalmente se pensaba que el blanco era una prenda de verano. A medida que el clima se volvió más frío, la gente comenzó a preferir la ropa más oscura, como suéteres grises y trajes azul marino oscuro.

De cualquier manera, a pesar de lo que puedan decir los críticos de la moda, no es una regla estricta, por lo que en 2021 no hay razón para no usar su ropa blanca favorita en el otoño.

Play

History of the Holidays: Labor Day | History While you take your three day weekend, remember those who struggled to get Friday and Saturday off. HISTORY®, now reaching more than 98 million homes, is the leading destination for award-winning original series and specials that connect viewers with history in an informative, immersive, and entertaining manner across all platforms. The network’s all-original programming slate… 2010-09-10T18:54:43Z

LEER MÁS: Tras ser reportado como desaparecido, encuentran muerto al cantante Luke Bell