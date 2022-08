Tras ser reportado como desaparecido, encuentran muerto al cantante Luke Bell

Luke Bell era un artista country que fue encontrado muerto en Arizona después de haber sido reportado como desaparecido.

Su muerte fue confirmada por Saving Country Music, que lo informó el 29 de agosto de 2022. Bell tenía 32 años.

Saving Country Music llamó a Bell “uno de los artistas más auténticos y fascinantes que adornan la forma de arte de la música country en la era moderna”.

Según su página de Facebook, Luke Bell era “un músico de country estadounidense y cantautor de Cody, Wyoming”. Su última publicación fue compartir un video musical de YouTube en el 2021.

Bell había sido reportado como desaparecido en Tucson, Arizona

Martha Spencer w/ Luke Bell- Dublin Blues I've always loved this song since I heard it years ago for the first time. And it was so nice to get to sing as a duet with a good friend and one of my favorite singers, Luke Bell. Recorded in August 2021 in Galax, VA by Bee Hive Pro. We were recording some other… 2021-11-19T17:17:45Z

Según Saving Country Music, Bell desapareció el sábado 20 de agosto de 2022 en Tucson, Arizona.

Fue encontrado muerto el 29 de agosto de 2022, “no lejos de donde desapareció, y de una manera que todos temíamos que sería cuando escuchamos la noticia por primera vez”, informó el sitio.

Saving Country Music confirmó la muerte de Bell con el artista country Matt Kinman, su amigo cercano. La causa de la muerte no fue revelada. Según Country Rebel, Bell “que sufría de una enfermedad mental que incluía un trastorno bipolar, supuestamente desapareció cuando Kinman se fue a buscar algo de comer”.

Kinman le dijo a Saving Country Music, “…vinimos aquí a Arizona, para trabajar aquí, tocar algo de música, y él simplemente se fue. Estaba en la parte trasera del camión. Entré a buscar algo para comer. Salí, él se bajó de la camioneta y se fue”.

Mike y los Moonpies escribieron un homenaje en Facebook:

Acaba de llegar la noticia del fallecimiento de Luke Bell y estamos desconsolados por la noticia. Puedo recordar vívidamente la primera vez que conocí a Luke en Hole in the Wall hace más de una década, hasta la ropa que llevaba puesta. El hombre (y su música) dejó una impresión. Era un verdadero trovador ambulante en esa carretera perdida. Hazte un favor y pon algunas melodías de Luke Bell esta noche en su memoria. Descansa en paz, amigo.

Los fans dejaron homenajes en la página de Facebook de Bell

Los fanáticos dejaron mensajes en los hilos de comentarios de la página de Facebook de Bell.

Hasta luego, Luke. Lamento no haber podido verte tocar y lamento que nunca hayas encontrado la salida de la oscuridad”, escribió uno.

Otras publicaciones más antiguas cuestionaron dónde había estado. “¿Dónde has estado? ¡Hola, señor en la portada, ¿dónde está mi amigo?!” escribió una persona antes de su muerte.

Un amigo escribió en Facebook,

Tan triste saber que te perdimos Luke Bell. Fuiste un buen amigo. Nunca olvidaré el momento en que estabas abriendo para Dwight Yokam, me vio entre la multitud y dijo: ‘Willie, ¿cómo es que siempre tienes una dama linda contigo’ (ella ahora es mi esposa). Tampoco eras ajeno a mi sofá. Recuerdo una noche en que estábamos en una pelea verbal y estaba a punto de ponerme física cuando otro miembro de la banda dijo que solo estabas hablando en sueños. 🤣. Mis padres y yo siempre recordamos la vez que tocaste el VFW con nosotros y desmayaste a todas las damas mayores en la pista de baile. La sala repitió ‘Bailé con Luke Bell’ toda la noche. También te aseguraste de que conociera a uno de mis héroes, Dale Watson. Esa fue una noche infernal. Podría continuar, pero solo quiero decir que los extrañaremos y gracias por siempre desplegar la alfombra roja para nosotros cuando nos encontramos con ustedes. Fuiste el alborotador más humilde de todos.

