¿Quién es Crystal Renee Sorey, la madre de Harmony Montgomery?

Crystal Renee Sorey es la madre de Harmony Montgomery, una niña desaparecida de New Hampshire.

Montgomery es una niña de 7 años de Manchester, New Hampshire, que no ha sido vista desde el año 2019. Según las publicaciones de Facebook, los padres de la niña son la madre Crys Renee Sorey y el padre Adam Montgomery. El nombre completo de la madre es Crystal Sorey, pero también se conoce con el nombre de Crys Renee Sorey en las redes sociales.

El padre de Harmony está ahora detenido en Manchester, New Hampshire, por agresión y otros cargos relacionados con la desaparición de Harmony, pero la niña sigue desaparecida. La policía de New Hampshire se enteró de este caso en diciembre de 2021 que no se había visto a Harmony desde 2019.

Esto es lo que necesita saber:

1. La mamá de Harmony, Crys Renee Sorey, ha escrito sobre la desaparición de su hija en Facebook

Según publicaciones en Facebook, la madre de Harmony ha estado tratando desesperadamente de llamar la atención sobre el hecho de que su hija está desaparecida. Ella escribió una serie de publicaciones emocionales en Facebook sobre la situación, pero luego las privatizó.

“¡¡¡¡ESCUCHA POR FAVOR!!!! SI ALGUIEN DEL ÁREA DE MANCHESTER NH o INCLUSO MASA HA VISTO A MI HIJA DE 7 AÑOS HARMONY O A SU PADRE ADAM MONTGOMERY (en la imagen) POR FAVOR CONTACTE CONMIGO LO ANTES POSIBLE !!! ¡¡DESAPARECIDA ACTUALMENTE !! HABRÁ UN COMUNICADO DE PRENSA ESTA NOCHE DANDO MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y CON QUIÉN CONTACTAR !!! POR FAVOR COMPARTE ESTO !!!!!!!!” escribió en diciembre de 2021.

El Departamento de Policía de Manchester escribió que “está pidiendo ayuda al público para localizar a un niño de 7 años desaparecido. La policía de Manchester recibió un informe esta semana de que no se ha visto a Harmony Montgomery desde finales de 2019. Las circunstancias que rodean esta ausencia prolongada son muy preocupantes y están siendo investigadas a fondo”.

La policía agregó: “Los detectives del Departamento de Policía de Manchester han estado investigando este asunto sin parar desde que se enteraron”.

Según la declaración policial, Montgomery “es una niña blanca de 7 años, aproximadamente 4 pies de altura, 50 libras, con cabello rubio, ojos azules y lentes. Consulte el folleto adjunto que contiene las fotografías más recientes de Harmony. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Harmony debe llamar al Departamento de Policía de Manchester al 603-668-8711 o al Detective Jack Dunleavy al (603) 792-5561. También puede permanecer en el anonimato y llamar a Manchester Crimeline al 603-624-4040″.

El 31 de diciembre de 2021, Manchester, New Hampshire, la policía emitió una alerta de “niño desaparecido” para Harmony en Facebook.

“En este momento he dedicado todos los recursos y el personal disponibles a localizar Harmony. Animo a todos a que se pongan en contacto con el Departamento de Policía de Manchester con cualquier información relevante que nos ayude a localizar a Harmony”, dijo el jefe Allen D. Aldenberg, en un comunicado publicado en la página de Facebook del departamento.

“La policía de Manchester recibió un informe esta semana de que no se había visto a Harmony Montgomery desde finales de 2019. Las circunstancias que rodearon esta ausencia prolongada son muy preocupantes y están siendo investigadas a fondo”, escribió la policía en Twitter.

2. La página de Facebook de Sorey dice que es una “madre ama de casa”

La página de Facebook de Sorey dice que es una “madre que se queda en casa” y que “fue a la escuela secundaria técnica vocacional regional de Whittier” y “vive en Tampa, Florida”. Ella es de Haverhill, Massachusetts.

Ella escribió en una publicación ahora privatizada: “¡¡¡La gente hará CUALQUIER COSA PARA INFLUENCIAR LOS MEDIOS. ME ENFERMA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FAMOSO DE LA DESAPARICIÓN DE MIS BEBÉS !! Por favor, compartan la historia de mis hijas, mis seres queridos”.

Ella agregó: “¡Apreciaría que mi familia me respaldara y pusiera a este perdedor irrelevante y matón en su lugar! ¡¿Mi hija no está y esto es en lo que se están enfocando las personas?! ¡Lanzando mi pasado a la calle y tratando de que parezca que no me importa! ¡¡Diré esto por ÚLTIMA VEZ !! NEW HAMPSHIRE DCYF FALLÓ MI HIJA !!! ¡¡¡SU FAMILIA HEMOS PRESENTADO DOCENAS DE INFORMES DE ABUSO Y NEGLIGENCIA Y NADA SE HIZO HASTA QUE LLAMÉ A LA POLICÍA Y ESCRIBÍ UNA CARTA AL ALCALDE DE NH !!!! Esto es todo lo que diré hasta que se me permita decir más porque no obstaculizaré la investigación de mis hijas.

3. El padre de Harmony está ahora bajo arresto, pero la niño sigue desaparecida

En un comunicado de prensa del 5 de enero de 2022, la policía de Manchester anunció que habían arrestado a Adam Montgomery.

“El fiscal general John M. Formella, el fiscal del condado de Hillsborough John Coughlin y el jefe de policía de Manchester Allen D. Aldenberg anuncian que Adam Montgomery, de 31 años, de Manchester, New Hampshire, fue arrestado el 4 de enero de 2022 en Manchester. El arresto del Sr.Montgomery se realizó de conformidad con una orden de arresto por un cargo de agresión en segundo grado que surgió de la conducta en 2019 contra Harmony Montgomery, de 7 años, así como un cargo menor de interferencia con la custodia y dos cargos menores de poner en peligro el bienestar de un niño perteneciente a Harmony Montgomery. Aunque se ha hecho un arresto, la búsqueda de Harmony continúa”, escribieron.

“Sres. Se espera que Montgomery sea procesado el 5 de enero de 2022 en el Tribunal Superior Norte del Condado de Hillsborough. Se espera que la lectura de cargos se lleve a cabo a través de WebEx a las 11:00 a.m. Los funcionarios continúan buscando a Harmony y solicitan la ayuda del público para localizarla. La foto de Harmony también se adjunta a este comunicado. Los cargos y acusaciones contra el Sr. Montgomery son meras acusaciones, y se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad”.

4. Otros familiares de Harmony dicen que su padre tenía la custodia en el momento en que ella desapareció

Nyah Yadin escribió en Facebook sobre el padre de Harmony: “Hola a todos, soy el primo mayor de Harmony Montgomery, ya que muchos de ustedes saben que se hizo un informe para mi prima que decía que había estado desaparecida durante dos años, sí, eso es exacto, pero lo que muchos de ustedes no saben. No sé si Harmony está o se supo por última vez que estuvo bajo la custodia de su padre, Adam Montgomery, último conocido en el área de Manchester. Cualquier información sería muy apreciada, incluso si tiene años. Por favor, no sea tímido para enviarme un mensaje directo o llamarme. Cualquier información que ayude a esta publicación también es para personas ignorantes que quieren formarse una opinión a partir de una transmisión de noticias que no les brinda ninguna información válida”.

Michael Montgomery escribió en Facebook que Harmony es su sobrina. “Todos te conozco o no, incluso si nunca hemos hablado si estás viendo esto, por favor hazme un favor masivo y COMPARTE ESTE POST, esta es mi sobrina Harmony, ella está perdida. No sé por qué dice que falta desde 2019. La información es incorrecta, pero no obstante, cuantos más ojos vean esto, mejor será que alguien tenga información sobre su paradero y nunca se sabe si un amigo de un amigo de un amigo puede llevar a la policía a obtener información sobre ella”, escribió.

En un comentario, escribió: “Su padre ha tenido a toda la familia bloqueada por teléfono y las redes sociales durante años, tenía la custodia de la armonía la última vez que hablé con él en 2019, la madre recientemente ha estado tratando de recibir visitas con ella, pero podría No se ha puesto en contacto con el padre, el MPD se ha puesto en contacto con él y no está cooperando. Eso es todo lo que sé, vivo a 1500 millas de distancia”.

5. Harmony fue inscrita por última vez en la escuela en Massachusetts y un presentador de noticias de televisión adoptó a su hermano

ICYMI: Manchester PD chief "begging" community for tips after just being notified this week about a young girl missing for two years. FULL STORY >> https://t.co/vcIh3d4mXX @7news #HarmonyMontgomery pic.twitter.com/fYjmgUB6bI — victoria price (@victoriapricetv) January 1, 2022

Según NBC Boston, el jefe de policía de Manchester, Allen Aldenberg, dijo que las autoridades han hablado con “muchos miembros de la familia”, pero no dijeron si habían hablado con sus padres, que no han sido nombrados.

“Hay muchas preguntas que deben responderse desde 2019 hasta donde estamos el 31 de diciembre de 2021, con la esperanza y el deseo de llevar a Harmony a casa con su familia”, dijo a la estación de televisión.

La estación informó que “un hombre que dijo ser el tío del padre de la niña le dijo a NBC10 Boston que denunció un incidente al DCYF en julio o agosto de 2019”, pero el padre de Harmony dejó de hablar con él después de eso.

Estuvo inscrita por última vez en la escuela en Massachusetts, informó la estación de televisión.

El presentador de televisión de Washington D.C. Blair Miller reveló que Harmony es la hermana de su hijo adoptivo Jamison. “Cuando adoptamos a Jamison, él era muy consciente de su relación con Harmony”.

Dijo que era difícil mantener esa relación a lo largo de los años. Dijo que nunca había conocido a Harmony. “Cuando estábamos en el proceso de adopción, aprendimos rápidamente sobre Harmony”.

Dijo que tienen una relación cercana con la madre de Jamison y Harmony.

Miller escribió en su página de Facebook: “Nos han hecho esta pregunta repetida y comprensiblemente: ¿por qué no adoptamos a Harmony y Jamison juntos? Cuando adoptamos a Jamison, Harmony ya se había reunido con su familia. Jamison no lo había hecho, así que pudimos adoptarlo solo a él. El caso de Harmony estaba cerrado. Por favor, concientice sobre su caso. Es devastador”.

