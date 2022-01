Hombre se atrincheró en hotel del campus de Bloomington: afirmó tener rehenes

Cecil Gilbert es el sospechoso acusado de afirmar falsamente tener rehenes en el hotel IU Bloomington y portar un AK-47 como arma. Esto ocurrió en una habitación del Hotel Biddle en Indiana.

Eso está ubicado en Indiana Memorial Union en el campus de la Universidad de Indiana en Bloomington, Indiana. El enfrentamiento tuvo lugar el 3 de enero de 2022. Según un correo electrónico del capitán Ryan Pedigo del Departamento de Policía de Bloomington, las afirmaciones de Gilbert eran falsas. “No tenía ningún rehén y no se localizó ningún arma dentro de la habitación una vez que fue detenido”, dijo Pedigo a Heavy.

Sin embargo, el incidente causó un gran susto en el campus. Según VINE Link, Cecil Lamar Gilbert, de 58 años, está bajo la custodia de la cárcel del condado de Monroe en Indiana.

IU Bloomington Alert! A dangerous situation is occurring near the Indiana Memorial Union. Stay away from the area. Update to follow. Call 911 with any info.

El Departamento de Policía de Bloomington escribió en una declaración enviada por correo electrónico a Heavy: “BPD ha recibido varias consultas sobre nuestra participación en la situación en el campus de la Universidad de Indiana anoche. A continuación se muestra un resumen de la participación de BPD”.

La policía no reveló si en realidad había un rehén. Según el Herald-Times, la dirección más reciente de Gilbert es el Centro Shalom, y enfrenta cargos preliminares de resistencia a la aplicación de la ley, allanamiento de morada y presentación de identificación falsa. El Centro Shalom es un centro de día que ofrece comidas y otros recursos.

El sitio web del hotel Biddle lo describe de esta manera: “No importa lo que le traiga a Bloomington, el centro de conferencias y hotel Biddle del Indiana Memorial Union es el lugar perfecto para alojarse durante su visita. Como invitado aquí, disfrutará de alojamiento de lujo y comodidades de primer nivel en el corazón del campus de la Universidad de Indiana, y estará a unos pasos de algunos de los mejores restaurantes, tiendas, artes y entretenimiento y vida nocturna de Bloomington”.

IUB FINAL update: The situation at the IMU has ended without injury. Subject is now in police custody. Police remain on the scene to complete the investigation.

— IUPD-Bloomington (@IUPD_Btown) January 4, 2022