Expulsan del colegio a los hijos de una madre que trabaja en Onlyfans

Crystal Jackson es una madre de California que ocupa los titulares después de que su cuenta en OnlyFans, en la que usa el nombre de “Tiffany Poindexter”, atrajo el desprecio de otros padres de familia de su comunidad. Crystal Jackson dice que sus tres hijos han sido expulsados de la escuela católica donde estudian, por sus publicaciones en la plataforma social para adultos. Ella le dijo a KCRA-TV que otros padres enviaron sus fotos al director de la escuela y a la diócesis, lo que resultó ser en la expulsión de sus hijos de la escuela.

Crystal Jackson y su esposo, Chris Jackson, le dijeron a The Sun que lanzaron la cuenta en OnlyFans en el año 2019 como una forma divertida de darle vida a su matrimonio después de que ella pasó por la menopausia. Según el New York Post, la “Sra Poindexter” ahora se gana más de $150,000 por mes.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los Jackson lanzaron la Página de “Tiffany Poindexter” para darle vida su relación de pareja después de que su matrimonio atravesara un mal momento

Kids kicked out of Catholic school after Sacramento mom's racy online pics surfaceCrystal and Chris Jackson just received word Sunday night that their three sons are not allowed to attend Sacramento's Sacred Heart Parish School anymore, and they said it's all because of Crystal's online presence as a model on the adult, membership-based website OnlyFans. Subscribe to KCRA on YouTube now for more: bit.ly/1kjRAAn Get more Sacramento… 2021-02-23T14:18:52Z

Crystal Jackson, de 44 años de edad, comenzó a tomarse fotos sexys con su esposo como una actividad divertida para darle vida a su matrimonio. Ella le dijo a People que la relación había ido cuesta abajo y que iba hacia el divorcio después de que ella comenzó a pasar por la menopausia. “Echaba de menos esa intimidad que teníamos, y gran parte de ella era porque estaba pasando por la menopausia”, dijo Jackson a la revista. “No importa lo que hagas, no te sientes atraído ni sexy”.

Jackson le dijo a The Sun que fue idea de su esposo publicar una foto de ella en bikini en Reddit. “Empezamos en septiembre de 2019 y nadie lo sabía. Ni amigos, familiares ni nadie. Fue un secreto sexy entre mi esposo y yo que fue muy emocionante y divertido”, dijo Jackson.

Un comentario en Reddit sugirió que comenzaran una cuenta OnlyFans. Jackson le dijo a KOVR-TV que en ese momento, no había oído hablar de OnlyFans. Pero ella y su esposo decidieron hacerlo y su página ganó popularidad rápidamente. Le dijeron al New York Post que la página genera más de $150,000 por mes de los fanáticos que pagan una suscripción para acceder a sus fotos y videos.

Crystal Jackson le dijo a People que entre el 20% y el 30% de sus imágenes de OnlyFans contienen desnudez, que ella dice que se presentan de manera “elegante” y no son pornográficas. Ella dice que las imágenes han reforzado su confianza y mejorado su relación con su esposo. “Es una forma en la que puedo trabajar en nuestra intimidad y puedo vivir mis fantasías”.

Chris Jackson también comentó sobre las imágenes a KOVR-TV. Insistió en que las imágenes son “artísticas o sensuales y sexys y divertidas y juguetonas, pero ciertamente nada hardcore”.

2. Crystal Jackson dice que cree que sus “mundos chocaron” porque los padres de su comunidad estaban “navegando por la red en busca de chicas sexys” hasta que un hombre le contó a su esposa que había encontrado su página

Mom Says Catholic School Expelled Her 3 Kids Over Her Only Fans AccountA Sacramento mom says her three young kids were expelled from a catholic school because she sells sexy videos online. 2021-02-23T00:18:58Z

Crystal Jackson responde activamente a los comentarios y preguntas en su página de Reddit, la mayoría de los cuales parecen ser positivos. Jackson ha explicado en la cuenta que cree que sus “mundos chocaron” porque los padres y maridos de su comunidad encontraron su página de OnlyFans. Ella escribió el 22 de febrero: “El hecho es que la gente de mi comunidad se dio cuenta de mí en primer lugar porque los maridos buscaban chicas sexys en la red. Me convertí en una presencia lo suficientemente grande en Internet en donde los dos mundos chocaron”.

Jackson ha especulado que la controversia en torno a su actividad en línea comenzó porque un hombre en la escuela de sus hijos le contó a su esposa sobre sus fotos. “Hubo un padre soltero que me encontró y no pudo mantener la boca cerrada y le dijo a su esposa. antes que él, otros papás me habían encontrado y, de acuerdo con el Código del Hombre, ¡mantuvieron su boca de mierda cerrada a sus esposas! duh. ¿De acuerdo?” Jackson agregó en un comentario que decía: “He tenido esposos enfurecidos conmigo cuando sus esposas está presente, y me encanta”.

En su entrevista con The Sun, Chris Jackson dijo que la mayoría de las personas que se enteran de su actividad en línea no parecen sentirse ofendidas. “Hay ciertas personas que simplemente no nos dejan en paz, pero el 99% de las personas que se enteran realmente no les importa en absoluto”, dijo Chris Jackson. “Creo que la mayoría de los maridos han echado un vistazo a la cuenta de Tiffany … Tal vez por eso estas mujeres tienen un problema con nosotros”.

3. Jackson dice que otras madres la acosaron y enviaron sus imágenes a la diócesis católica

Crystal Jackson dice que enfrentó la presión de otros miembros de la comunidad durante varios meses antes de que su situación llegara a los titulares nacionales. Jackson dijo que otras madres en la escuela de sus hijos, Sacred Heart Parish en Sacramento, comenzaron a intimidarla durante el verano de 2020 después de que se enteraron de su cuenta en OnlyFans.

Jackson afirmó en una entrevista con People que las otras mujeres imprimieron algunas de sus fotos y las enviaron por correo al director de la escuela y al lider de la diócesis de la iglesia. Según el New York Post, el director “optó por no involucrarse” al principio.

En su cuenta de Reddit, Jackson admite que ella misma llamó a los medios de comunicación para compartir su historia. Explicó el 22 de febrero que en el pasado se habían acercado a ella y su esposo los medios de comunicación, así como la “gente de Hollywood”, pero siempre rechazaron las ofertas de entrevistas. Pero su actitud cambió a medida que continuaba la presión de la comunidad. “Luego estalló más y más. Las mamás del vecindario se volvieron implacables y, finalmente, me empujaron demasiado lejos, así que hice una llamada y dije ‘está bien, ya es hora’. De lo contrario, nunca dejarían de atacarme a mí y a mi familia”.

Pero al menos uno de los padres, que deseaba permanecer en el anonimato, le dijo a CBS Sacramento que la decisión de Jackson de publicar fotos explícitas de sí misma podría ser confusa para los niños de la comunidad. El padre le dijo al medio que Jackson “nos puso a todos en la difícil posición de tener que explicarles a nuestros hijos e hijas por qué una madre en su comunidad elegiría convertirse en trabajadora sexual y vender su cuerpo”.

4. La escuela eliminó a Crystal Jackson como la “mamá del salón” de segundo grado antes de expulsar a sus tres hijos del colegio

"My kids are really good and all this is doing is hurting them," mom Crystal Jackson says. "Take me down, that's fine, but leave my kids out of this." Publicado por People en Martes, 23 de febrero de 2021

Crystal Jackson dijo que solía ser voluntaria como “madre de salón” en una de las aulas de sus hijos. Pero como le dijo a KOVR-TV, la escuela la “sacó” de ese puesto. Días después, el 21 de febrero, se informó a la familia vía correo electrónico que sus tres hijos, que tienen entre 8 y 12 años de edad, estaban siendo expulsados.

Jackson compartió el mensaje enviado por correo electrónico con KCRA-TV. La directora de la Parroquia del Sagrado Corazón, Theresa Sparks, firmó el mensaje:

Su aparente búsqueda de controversias de alto perfil en apoyo de su sitio web para adultos está en conflicto directo con lo que esperamos impartir a nuestros estudiantes y se opone directamente a las políticas establecidas en nuestro Manual para padres/estudiantes. Por lo tanto, requerimos que encuentre otra escuela para sus hijos y no tenga más asociación con la nuestra.

Crystal Jackson dice que a sus hijos no se les permitió regresar a la escuela para recoger sus pertenencias, informó CBS Sacramento.

5. La pareja está buscando otra escuela católica para sus hijos, pero les preocupa ser “rechazada” mientras Crystal Jackson continúa publicando fotos en Onlyfans

Jackson le dijo a CBS Sacramento que ella y su esposo esperan encontrar otra escuela católica para sus hijos. Pero han expresado su preocupación por ser potencialmente “rechazados” por la diócesis de la iglesia.

A pesar de esa preocupación, Jackson ha seguido publicando imágenes. Ha compartido varias imágenes en su cuenta de Instagram desde la expulsión de sus hijos.

No está claro cómo la controversia pudo haber afectado el otro trabajo de Jackson. Jackson se identifica en Instagram como “ejecutiva senior en tecnología” e “ingeniera informática”. Jackson también comentó en Reddit que en su trabajo diario, sus compañeros de trabajo son “básicamente todos hombres”. Pero no está claro dónde trabaja; la familia parece haber tomado medidas para protegerse en línea, basándose en una búsqueda de registros en línea.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Fry’s Electronics cierra sus tiendas en todo el país