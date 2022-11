Desgarrador testimonio de Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su hijo: “Hablo con él”

Cristiano Ronaldo recordó en una entrevista el duro momento que le tocó atravesar en este 2022, cuando perdió uno de los hijos que estaba esperando junto a su pareja, Georgina Rodríguez.

Es la primera vez que el astro portugués habla sobre ese delicado tema. En abril del 2018, Cristiano y Georgina estaban esperando mellizos. Uno de los bebés murió antes de nacer. El futbolista rompió el silencio en una extensa entrevista con el reconocido periodista Piers Morgan. La misma será publicada la semana próxima.

“Fue probablemente el peor momento que tuve que pasar en mi vida desde la muerte de mi padre. Tú sabes, cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal. Luego tienes ese problema y es difícil”, dijo Cristiano en uno de los fragmentos que fueron adelantados por el canal.

“Como seres humanos que somos Georgina y yo hemos pasado momentos muy duros porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros. Para ser honesto, fue muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida”, agregó el futbolista del Manchester United.

El peor momento de su vida

Cristiano dijo que con la muerte de su hijo le sobrevino una tristeza que nunca había experimentado.

“Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, dijo CR7.

Cristiano Ronaldo ya se encuentra entrenando con el seleccionado portugués en vistas al Mundial Qatar 2022. Será la quinta Copa del Mundo del exgoleador del Real Madrid.

En octubre del 2021, CR7 y su esposa, Georgina Rodríguez, anunciaron que estaban esperando mellizos. En abril del 2022, la pareja comunicó que uno de los bebés había muerto.

Cristiano se sintió traicionado

En esa misma entrevista, Cristiano Ronaldo le contó a Piers Morgan que se sintió “traicionado” por el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, y por la cúpula dirigencial del club inglés.

Básicamente, el futbolista acusó al entrenador de haber aprovechado su situación para enviarlo al banco de suplentes. En vez de acompañarlo, el United habría aprovechado el mal momento del futbolista para relegarlo. Todo esto, claro está, según el razonamiento del portugués.

Inmediatamente, Manchester United emitió un comunicado contradiciendo los dichos del jugador. En tanto que el club avisó que CR7 será multado económicamente por haber injuriado al entrenador y a los directivos.

“Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, dice un fragmento del comunicado que publicó el United.

