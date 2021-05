Joven de 15 años arrestado por violar a vecina en Maryland: Cristian Vásquez

Un adolescente hispano en Maryland, identificado como Cristian Vásquez, de 15 años, fue arrestado después de ser acusado de agredir sexualmente a una vecina, en un incidente que ocurrió en horas de la noche del pasado jueves 29 de abril, en la ciudad de Rockville.

Vásquez se encuentra detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos por violación en primer grado, asalto en primer grado e invasión a una propiedad privada.

MEAWW dio a conocer que el agresor ingresó a una vivienda a través de una puerta sin llave y sorprendió a la víctima cuando regresaba de hacer compras.

El citado medio de comunicación agregó que la mujer declaró a las autoridades policiales que el adolescente la agredió sexualmente después de amenazarla con un cuchillo.

Un informe policial precisó que Cristian Vásquez cubrió el rostro de su víctima para que no pudiera verlo mientras abusaba sexualmente de ella.

El sitio web MYMCM detalló que el hispano usó una máscara que cubría toda su cabeza para evitar ser reconocido por su vecina al momento de irrumpir en su propiedad.

ABC 7 News reveló que el Departamento de Policía del Condado de Montgomery obtuvo las grabaciones de unas cámaras de vigilancia que mostraban a Vásquez mientras huía del lugar de los hechos e ingresaba a su residencia a través de una puerta trasera.

Una investigación inicial determinó que las huellas dactilares en la casa de la víctima coincidían con las del joven de 15 años, por lo que fue detenido durante el pasado viernes 30 de abril.

En entrevista con los agentes policiales del Condado de Montgomery, Cristian Vásquez confesó su culpabilidad en el ataque de índole sexual en contra de su vecina.

Friday afternoon, Cristian Vasquez, 15, was arrested and charged with the first-degree rape and assault of his neighbor. He was also charged with home invasion. https://t.co/QAsPmObU9X

— WDVM 25 (@WDVMTV) May 1, 2021