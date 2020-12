El crimen que conmociona a Argentina: joven de 15 años fusila a ciclista en vía pública para robarle la bicicleta

Argentina amaneció conmocionada por un terrible crimen ocurrido en los límites de los barrios Retiro y Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, su capital. Un adolescente de 15 años asesinó de un balazo en en el cuello a un hombre de 47 años para robarle la bicicleta.

La noticia fue confirmada por Alberto Crescenti, jefe médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias de Buenos Aires (SAME). “A las 8.15 se recibió una alerta por un herido de arma de fuego en Madero y San Martín. Acudieron dos ambulancias del SAME que llegaron a las 8.25. Trataron de compensarlo porque tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial. Los médicos intentaron estabilizarlo pero no pudieron y este hombre falleció”, confirmó ante la prensa.

Horas después del crimen, la Policía de la Ciudad detuvo a dos adolescentes de 15 años. Se hallaban cerca de la zona, en las adyacencias del Barrio 31, uno de los vecindarios más peligrosos de la capital Argentina.

La víctima es un ciudadano de origen armenio

De acuerdo a los primeros reportes de la prensa argentina, el hombre asesinado es de origen armenio. Tiene 47 años y se dedica a la quiropráctica. Su nombre es Dimitri Amiryan.

En la mañana de este martes había salido a andar en bicicleta acompañado por un amigo. La pareja de ciclistas había salido del barrio de Núñez, a unos seis kilómetros de donde ocurrió el crimen, y pensaba llegar hasta Puerto Madero, el barrio más exclusivo de la capital argentina.

Según el canal argentino Todo Noticias (TN), Dimitri solía hacer ese recorrido los días martes, jueves y domingo. Tenía cuatro hijos y estaba divorciado. Los vecinos del edificio en que vivían destacaron la calidad humana y profesional de la víctima, un especialista en dolencias lumbares que había atendido a varias figuras del deporte y la política argentina.

La investigación

Personal de Policía Científica de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en el lugar del hecho para precisar las circunstancias del crimen. De acuerdo al prestigioso portal argentino Infobae, la víctima se separó de sus acompañantes ya que llevaba un ritmo de carrera más alto que los otros dos ciclistas. Era habitual que se separaran para reencontrarse en Puerto Madero, punto de llegada del circuito que realizaban desde hacía años.

La víctima, entonces, quedó en soledad. En ese momento, el adolescente de 15 años habría aprovechado para abordarlo con un revólver calibre 32. El hecho se produjo en una zona poco poblada, en la parte trasera del Hotel Sheraton. Cabe señalar que este 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina. Las calles estaban menos sitiadas que en los días hábiles.

Sin mediar palabra le disparó a la cara. No pudo hacerse con la bicicleta. De hecho, no llegó a robar ninguna de las pertenencias de la víctima. El caso pasó a disposición del Juzgado de Menores No 4, a cargo del juez Rodolfo Cilleruelo.

El único detenido por el crimen

Aún no trascendió el nombre del menor que sería el autor del crimen del ciclista. Se sabe que tiene 15 años y es vecino del Barrio 31, un conglomerado habitacional de los más peligrosos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un asentamiento que colinda con los barrios más caros de la Capital Argentina, Retiro, Barrio Norte y Puerto Madero.

En un principio, por declaraciones de los testigos, la policía determinó que el joven contaba con dos acompañantes. Luego se confirmó que había actuado solo.

La noticia reinstaló en redes sociales el debate acerca de la edad punible en el Código Penal de la República Argentina. En la actualidad, los menores de 16 años no son punibles.

