Hombre prende fuego al árbol de Navidad de Fox News: Craig Tamanaha

Craig Tamanaha está acusado de prender fuego al árbol de Navidad de Fox News en la ciudad de Nueva York en un dramático incendio captado en varios videos.

Puede ver videos del árbol de Navidad de 50 pies ardiendo a lo largo de este artículo. El árbol se encuentra frente a un edificio que alberga FOX News Channel, The Wall Street Journal y The New York Post.

“Esta mañana temprano, un hombre de 49 años se subió a un árbol de Navidad en 48 St & 6th Ave en Manhattan y encendió un fuego que provocó que el árbol se envolviera en llamas. El fuego se extinguió y los agentes que respondieron arrestaron al sospechoso, que ha sido acusado de este crimen”, escribió el Departamento de Policía de Nueva York en Twitter. Se llama el árbol de Navidad americano.

The NYPD has arrested a man who they say climbed a Christmas tree outside Fox News’ headquarters and set it on fire. The blaze has since been extinguished and no one was hurt. pic.twitter.com/iyh4otgKtS — CBS Mornings (@CBSMornings) December 8, 2021

Surgió esta foto de Tamanaha:

Esto es lo que necesita saber:

El comisionado de policía dice que el motivo que llevó al hombre a cometer este acto no está claro y Tamanaha tiene una serie de arrestos de bajo nivel, incluso por drogas

A man was charged after allegedly setting fire to the Christmas tree outside the Fox News building in New York on Wednesday, police said. pic.twitter.com/h8bYU4rKzt — CBS News (@CBSNews) December 8, 2021

El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo a WPIX: “El motivo no creo que esté claro en este momento. Es un individuo que conocemos. Tiene una serie de arrestos de bajo nivel y arrestos por drogas. A principios de este año se le emitieron algunas multas de comparecencia y no regresó a la corte, lo que desafortunadamente es algo que vemos con demasiada frecuencia. También tiene algunos arrestos de bajo nivel fuera del estado, creo que es Texas”.

This morning, @NYPDShea spoke with @DanMannarino on @wpix

about the Christmas Tree that was lit on fire in Manhattan, hate crime statistics, vaccine mandate, and his upcoming retirement. Watch the full interview⬇️ pic.twitter.com/yYdz0FKGZi — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 8, 2021

Shea dijo que la policía cree que “es uno en el que trabaja solo … probablemente sea un poco preliminar decir cuál fue la motivación”. ¿Fue la enfermedad mental un factor? Sin embargo, dijo que la policía aún está investigando el motivo.

The charred remains of the Christmas tree in front of the Fox News building in New York was dismantled and removed after it was torched. A suspect is in custody and facing several charges, according to NYPD. https://t.co/c3Ty6nbPvE pic.twitter.com/yWbYpY1opk — ABC News (@ABC) December 8, 2021

Los videos capturaron el árbol de Navidad en llamas y también los restos carbonizados del mismo. Los registros en línea indican que Tamanaha nació en Hawai y ha vivido en Luisiana.

Tamanaha no tiene hogar, dicen los informes

#BREAKING: The Fox News Christmas Tree is on fire in NYC pic.twitter.com/xfWdFgdQIS — Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) December 8, 2021

Según CBS News, Tamanaha fue acusada de “travesuras criminales, peligro imprudente, incendio premeditado, molestia criminal, allanamiento de morada, manipulación criminal y conducta desordenada”.

Sus delitos no califican para la fianza, según Fox News.

El abogado defensor penal Mark Bederow, un exfiscal, le dijo a Fox: “No hay duda de que la legislatura tiene que reevaluar los rincones y recovecos del estatuto de la fianza porque está conduciendo a resultados absurdos”. Añadió a Fox: “Tendría que dañar intencionalmente un edificio o vehículo iniciando un incendio o explosión como un crimen de odio, que es un listón extraordinariamente alto para la elegibilidad para la fianza. Tener un prejuicio personal o animarnos hacia la Navidad no es suficiente legalmente”.

La policía confiscó un encendedor al sospechoso, según CBS News, que obtuvo un documento interno de la directora ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, quien escribió que fue un “acto de cobardía”.

“Estamos en el proceso de construir e instalar un nuevo árbol como mensaje de que puede haber paz, luz y alegría incluso durante un momento oscuro como este”, dijo Scott, según el memorando interno de Fox News obtenido por CBS, que informó que el árbol está ubicado en el centro de la ciudad y el sospechoso no tiene hogar.

No se informó de heridos y Yamanaha fue detenido rápidamente.

