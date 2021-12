Kegan Anthony Kline: 5 datos importantes que tienes que saber

Kegan Kline es un músico de Indiana y comerciante de mesas de casino de Nevada que estaba detrás de la cuenta de redes sociales de anthony_shots, según una orden de registro presentada en Indiana.

WISH-TV publicó la orden de registro en una historia que identificaba a Kline como el hombre que, según las autoridades, estaba detrás de la cuenta. Su nombre completo es Kegan Anthony Kline y tiene vínculos con los negocios de la marihuana y la música.

Los registros en línea muestran que Kegan Kline tiene 27 años y ha vivido en Perú, Indiana.

Esa noticia se produce después de que los detectives que investigaban los asesinatos en Delphi de Abigail Williams y Liberty German, quienes fueron asesinados en Indiana, pidieran al público información sobre el perfil en línea llamado anthony_shots.

En una publicación de Facebook y un video de YouTube publicados el 6 de diciembre de 2021, la Policía Estatal de Indiana – Distrito de Lafayette publicó información sobre el perfil. Están buscando información de cualquiera que haya tenido contacto con anthony_shots; una cuenta de Instagram todavía está activa con ese nombre. No nombraron al hombre detrás de la cuenta.

La policía dice que la página era un anónimo que usaba un perfil falso con la foto de una modelo para contactar a las mujeres juveniles “para solicitar imágenes de desnudos”.

Para ser claros, la policía no ha acusado a Kegan Kline de estar involucrado en los asesinatos de Delphi. Las dos niñas, que habían salido a caminar por un viejo puente de ferrocarril a lo largo del sendero Monon High Bridge cerca de Delphi, Indiana, el 13 de febrero de 2017, cuando fueron asesinadas. Las autoridades publicaron previamente un breve video y audio de un hombre que encontraron en el camino, pero el asesino nunca ha sido identificado.

1. Las autoridades que investigan los asesinatos de Delphi buscan información de cualquier persona que se comunique con el perfil de Anthony_Shots

En una publicación de Facebook del 6 de diciembre de 2021, la policía de Indiana que investiga el caso de asesinato de Delphi, que ha estado inactivo durante mucho tiempo, reveló que están investigando el perfil de anthony_shots. Esto provocó una ronda de fervientes discusiones en línea sobre el caso porque las autoridades rara vez han buscado información sobre el caso recientemente.

“A los investigadores les gustaría que cualquier individuo que se comunicó, conoció o intentó cumplir con el perfil de anthony_shots se comunique con la policía mediante el correo electrónico / número de teléfono de la sugerencia: abbyandlibbytip@cacoshrf.com o 765-822-3535. Proporcione toda la información que pueda”, escribió la policía en Facebook.

“Por ejemplo, cuando se comunicó con anthony_shots, cómo se comunicó con el perfil, qué aplicaciones de redes sociales usó la cuenta y si anthony_shots intentó reunirse con usted u obtener su dirección. Si ha guardado imágenes o conversaciones con el perfil de anthony_shots, adjúntelas a su correo electrónico”.

2. Kline es acusado de solicitar fotografías sexuales de niñas menores de edad y enfrenta cargos graves por delitos graves

Los registros judiciales muestran que Kline fue acusado de una serie de delitos graves en un caso aún pendiente en Indiana en agosto de 2020. Hay una audiencia en el caso el 16 de diciembre de 2021. A partir del 18 de noviembre de 2021, figuraba como aún detenido. en los registros judiciales.

La declaración jurada de la orden de registro de causa probable no se presentó hasta agosto de 2020. Fue presentada por David R. Vido, del Departamento de Policía del Estado de Indiana en el condado de Miami de Indiana para una residencia en Perú, Indiana. Los posibles cargos incluían solicitud de menores, posesión de pornografía infantil, explotación infantil, obstrucción de la justicia y engaño sintético de identidad.

Según la orden, el 25 de febrero de 2017, solo 12 días después de los asesinatos de Delphi, la Policía Estatal de Indiana y el FBI ejecutaron una orden de registro en un caso. El nombre del caso está redactado y la declaración jurada no menciona los asesinatos de Delphi, al menos lo que es visible.

La información del FBI involucró a un hombre adulto acusado de “solicitar mujeres jóvenes utilizando las plataformas de redes sociales, Snapchat e Instagram” y usando el nombre Anthony_shots. Ese hombre es nombrado Kegan Anthony Kline por las autoridades.

La orden de registro se ejecutó en la casa de Kegan Anthony Kline y su padre.

“Durante la entrevista de Kegan, inicialmente negó haber creado cuentas de redes sociales falsas y haber hablado con niñas menores de edad. Más adelante en la entrevista, admitió haber creado el perfil de anthony_sh0ts y haber hablado con niñas menores de edad ”, dice la orden.

“Kegan dijo a los investigadores que creó las cuentas hace aproximadamente 6 meses. Kegan dijo que habla con chicas que conoce personalmente y chicas que no conoce personalmente. Kegan dijo que conoce chicas en Instagram. Dijo que sabe la edad de las chicas con las que se comunica porque les habla. Kegan dijo que si una chica le decía que tenía 16 o menos años, no le importaría y seguiría hablando con ella. Kegan les dijo a los investigadores que encuentra chicas en Instagram y luego les dice que hablen con él en Snapchat. Kegan admitió haber hablado con aproximadamente 15 niñas menores de edad y advirtió que probablemente recibió fotografías de cada una de ellas. Aconsejó que guardara sus fotos en su galería “.

Le dieron un polígrafo. La policía habló sobre este incidente y un caso que fue ignorado y Kegan “nuevamente admitió haber creado los perfiles falsos de Anthony_shots y haber hablado con niñas menores de edad”. Tenían entre 15 y 17 años y recibió “aproximadamente 100 fotografías sexuales de niñas menores de edad”, alega.

La declaración jurada de la orden dice: “El usuario de este dispositivo se comunicó con adolescentes y compartió archivos multimedia que muestran CSAM (Material de abuso sexual infantil). También se encontraron artefactos multimedia en este dispositivo. Hubo múltiples archivos multimedia eróticos y CSAM que el usuario guardó en el dispositivo o compartió o recibió. Había archivos de CSAM que mostraban a niñas de aproximadamente 12 a 17 años de edad, posando desnudas y / o parcialmente desnudas; y / o realizar un acto sexual sobre sí mismos”.

3. La página de Facebook de Kline dice que es dueño de una empresa de distribución de marihuana, ha trabajado como distribuidor de casinos de Las Vegas y era un guardia de seguridad armado

Las publicaciones visibles de Kline en Facebook terminan en 2020. Su foto de perfil es una foto casi negra que lo muestra fumando un cigarrillo (ver arriba). Sus otras fotos son en su mayoría fotografías de archivo, gráficos o imágenes de conciertos. Su página da la siguiente información sobre él:

• Propietario de negocio / Ingeniero en Area 52 Marijuana Delivery

• Guardia de seguridad armado en Lockheed Martin

• Ex guardia de seguridad armado en el Servicio de Parques Nacionales

• Ex distribuidor de juegos de mesa en Wynn Las Vegas

• Ex agente de fianzas en Vegas Bail – Bail Bonds Las Vegas

• Ex distribuidor de juegos de mesa en California Hotel & Casino

• Estudió en UNLV

• Fue a la escuela secundaria Lewis Cass Jr-Sr

• Vive en Manitou Springs, Colorado

• De Galveston, Indiana

• En una relación

La página dice que Kline se mudó a Spokane Washington en 2019. Compartió en Facebook su oposición a Donald Trump y Matt Gaetz. La publicación de Trump, de otra persona, decía: “Han pasado tres años desde que nos enteramos de cuánto respeta Donald Trump a las mujeres”. Pero en 2018 compartió una publicación de Fox News en la que promocionaba a Trump sobre las tasas de desempleo de las minorías.

En noviembre de 2019, Kline escribió: “Está bien, finalmente entiendo el significado de luchar contra los demonios

Tarde en la noche, no estoy durmiendo, estoy despierto, pensando

Soy una pelota toda la temporada, la temporada pasada

Cuando estaba en las gradas, me dejaron necesitado”.

Ese mismo mes escribió: “No puedo salir del país, ¡¡¡porque soy un criminal homie !!!” RIP Fredo Santana”.

Escribió: “Dejé de fumar marihuana hace un año

Tal vez ahora soy menos genial, no lo sé

Pero tengo dos álbumes más hechos

En lugar de sentarse allí todos drogados

Sí, dejé de fumar marihuana hace un año”.

En 2018, Kline escribió: “Es un poco feo que probablemente me haya visto en tus pesadillas

Publicado con el hardware

Dobla un opp como una silla de jardín”.

Algunas de sus publicaciones usan términos despectivos hacia las mujeres. Su página indica que estuvo mucho de gira por todo el país en 2018, con mucho tiempo pasado en Las Vegas, Nevada, aunque periódicamente regresaba a Indiana. Las publicaciones visibles más antiguas son de 2018.

Publicó en Twitter varias veces en los días posteriores a los asesinatos de Delphi, pero los enlaces están muertos.

Las personas que publican en una página de True Crime dedicada a los asesinatos de Delphi en Facebook dicen que alguien usó una foto de la página de anthony_shots publicada en el grupo en el pasado.

4. Los detectives dicen que el modelo cuyas imágenes fueron utilizadas por el perfil de Anthony_Shots no está relacionado con los asesinatos: era una cuenta falsa

La policía publicó fotos de perfil de la cuenta anthony_shots, pero dicen que el modelo utilizado en ellas no está vinculado a los asesinatos. El modelo no es Kegan Kline. Las autoridades alegan que usó las fotos de la modelo para pescar chicas jóvenes.

“Mientras investigaban los asesinatos de Abigail Williams y Liberty German, los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll y la Policía Estatal de Indiana descubrieron un perfil en línea llamado anthony_shots”, escribieron.

“Este perfil se utilizó de 2016 a 2017 en aplicaciones de redes sociales, incluidas, entre otras, Snapchat e Instagram. El perfil ficticio de anthony_shots usó imágenes de un modelo masculino conocido y se describió a sí mismo como extremadamente rico y dueño de numerosos autos deportivos. El creador del perfil ficticio usó esta información mientras se comunicaba con mujeres jóvenes para solicitar imágenes de desnudos, obtener sus direcciones e intentar conocerlas. En la foto de abajo, verás imágenes del modelo masculino conocido e imágenes del perfil ficticio de anthony_shots enviado a mujeres menores de edad “.

Continuó la policía: “Ya identificamos al hombre en estas imágenes que fueron utilizadas por el perfil de anthony_shots. El hombre que está en las fotos no es una persona de interés en la investigación. Los detectives buscan información sobre la persona que creó el perfil de anthony_shots “.





La hermana de Libby, Kelsi German, ha compartido la nueva información.

“⚠️ NUEVA INFORMACIÓN”, escribió Kelsi German en Twitter. Compartió el video de la policía en YouTube.

Kelsi German ha sido muy activa en la investigación del asesinato de la muerte de su hermana. Según la revista People, tras los asesinatos cambió su especialización universitaria a psicología y justicia penal.

“Tenía este interruptor que se activó en mi cabeza y encontré mi pasión en ayudar a las personas en la verdadera comunidad del crimen, especialmente”, dijo German a PEOPLE. “Y luego encontré una carrera que me llevaría al lugar en el que quería estar, donde podría ayudar a estas personas por el resto de mi vida. Y ahora, eso es lo que planeo hacer”.

Además, un miembro de un grupo de Facebook de delitos verdaderos dedicado a resolver los asesinatos de Delphi afirmó que un miembro del grupo en 2017 y 2018 usó una de las fotos de la modelo de la página anthony_shots.

La página de Instagram utilizada por Anthony_Shots todavía está activa, pero la cuenta está privatizada.

La página dice que tiene 11 publicaciones, 77 seguidores y 343 seguidores.

“Cuenta nueva, sígueme. Nacido en Alaska, criado en Indiana. Viajar viviendo. Viajes de negocios de LA NY. ✈️ ”, se lee.

5. Kline se describió a sí mismo como vocalista y guitarrista de una banda de pop punk

Kline tiene una cuenta de Soundcloud.

Una página de Wiki a su nombre dice: “Kegan Anthony Kline (nacido el 27 de mayo de 1994) es el vocalista principal y guitarrista de la banda de pop punk Kegan Kline, y ex vocalista principal en vivo de la banda Palaye Royale, es un inspirador Músico que vive en Las Vegas e Indiana. Actualmente escribe su álbum ‘Vegas’, que está programado para lanzar la transmisión mundial el 13 de marzo de 2020 bajo Gold Bar USA”.

Continúa, “Está dirigido por Artery Foundation. Recibió una oferta mientras jugaba al póquer en Las Vegas para un trabajo con la banda Beartooth firmada por Red Bull. Se fue de gira con ellos durante 2 meses y decidió unirse a ellos para la gira vans warped 2015, también trabajó en la gira vans warped 2017 y 2018. Luego consiguió un concierto con Emarosa para una gira de otoño. Ha trabajado con las siguientes bandas Silverstein, Taking Back Sunday, the used, panic at the disco, salva el día, paramore, Hawthorne heights, senses fail, we the Kings, say anything, boys like girls, underoath, mayday parade, the línea de salida, y lindo es lo que buscamos”.

Dice: “Antes de su descanso, era un traficante de black jack, jugador profesional de póquer, y era CO-propietario de un servicio de entrega de marihuana en Las Vegas. Actualmente tiene una empresa de marketing llamada Kline & CO. Está programado para ir de gira a fines de 2020 para comenzar el lanzamiento de su álbum, y tiene una gira programada con Dizzy Wright & Paris Shadows”.

Abby y Libby fueron asesinadas después de hacer una caminata cerca de un puente viejo en febrero de 2017. Fueron descubiertas cerca de Monon High Bridge Trail, informó Fox59, que es parte de Delphi Historic Trails. Las autoridades han publicado dos bocetos de la escena del crimen de un posible sospechoso, uno en el que parece mucho más joven que el otro. También publicaron un video de Snapchat desde el teléfono de Libby de un hombre que caminaba por un puente hacia las niñas antes de que las mataran. Libby también capturó el audio de su voz diciendo, “Down the hill”, según WRTV. Las autoridades no han revelado cómo exactamente murieron. En los años intermedios, se ha investigado a personas como sospechosas sin que saliera nada.

