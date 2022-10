COVID: ¿Qué son las variantes ‘Scrabble’ que pueden causar un repunte de casos?

Durante los últimos días del mes de octubre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), informaron que la sub variante ómicron BA.5, ya no es la cepa dominante del virus del Covid-19 en el país, si no que existen en el momento otra serie de sub-linajes que están poniendo en riesgo la salud de los estadounidenses, ahora que se acerca el invierno, de acuerdo con NBC Chicago.

BQ.1 y sus derivados que evaden la inmunidad, ahora son las variantes que tienen a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, bastante alarmados, puesto que en la actualidad registran cerca de un 17% de las infecciones, mostrando una tendencia al incremento ya que hace semanas atrás representaban un 0%, informó CNN.

El Dr. Peter Hotez, director del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children’s Hospital, llama a estos nuevos linajes “variantes scrabble” porque contienen letras como la X y la Q que obtienen altas puntuaciones en el juego, aseguró CNN.

Es de señalar, que esta nueva variante ya demostró gran potencial de resistencia al medicamento Evusheld, que es un anticuerpo utilizado en el sistema inmunitario de los pacientes inmunodeprimidos.

La cantidad de casos pareciera estar incrementándose con rapidez en Nueva York y podría propagarse por todo el país en los próximos meses, informó The Washington Post.

Las variantes ‘Scrabble’

Las nuevas variantes del Covid-19, deben su nombre a un juego de letras. La X y B, que recombinadas con la BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BA.4.6, BA.2.75 y BA.2.75.2, ya ponen en riesgo de contagio a los estadounidenses, y que en Singapur ya es la cepa dominante.

Según el portal de noticias CNN, “Las nuevas variantes descienden de ramas ligeramente diferentes del árbol genealógico de ómicron, pero han evolucionado para compartir algunos de los mismos cambios en sus genomas que les ayudan a evadir nuestra inmunidad contra el virus”.

Indican los CDC, que Scrabble, la semana pasada ya registraba un contagio por cada tres nuevas infecciones por COVID-19 en todo el país, y además señalaron que la nueva infección podría desatar otra ola de hospitalizaciones por COVIC, en conjunto con otras afecciones respiratorias. Dicen que, con la estación del invierno, VRS y virus de influenza, combinados con las variantes Scrabble, estarían poniendo presión en los centros de salud y hospitales, en los meses por venir, informó Self.

“Lo calificó como una emergencia”, dijo el doctor Juan Salazar, del Hospital Infantil de Connecticut, donde el VRS ha provocado que salas de juego y otros espacios en los que no solía haber camas sean adaptados para recibir pacientes. La institución contempló usar un hospital de campaña de la Guardia Nacional, pero dejó de lado esa opción por el momento, según El Financiero.

Mientras que, desde el Reino Unido, la profesora Christina Pagel declaró al medio The Independent que los adultos más jóvenes que no se han vacunado contra el COVID durante meses podrían infectarse en “oleadas significativas” durante el invierno, lo que podría repercutir en el personal del NHS (Servicio Nacional de Salud) y de las escuelas.

¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud – OMS?

De acuerdo con CNN, en un comunicado publicado el pasado viernes, el Grupo de Asesoramiento Técnico sobre la Evolución del Virus del SRAS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud afirmó que los linajes con mayores mutaciones de las subvariante en aumento, XBB y BQ.1, no son lo suficientemente diferentes de ómicron como para ser consideradas variantes separadas que susciten preocupación.

La subvariante XBB se detectó en Estados Unidos en el mes de septiembre, pero no está causando un número significativo de casos en este país. Está especialmente extendida en Singapur, donde es ahora la cepa dominante en circulación.

“Los dos sublinajes siguen formando parte de ómicron, que sigue siendo una variante de preocupación”, dijo el grupo en un comunicado.

