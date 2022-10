Los asesinatos de Delphi: Rueda de prensa en vivo sobre el caso [VER]

Las autoridades de Indiana realizarán una conferencia de prensa sobre los asesinatos de Delphi a las 9:00 a.m., hora central, el lunes 31 de octubre de 2022. Puede ver la conferencia de prensa en vivo aquí.

También puedes verlo aquí:

LIVE: Delphi Investigation Update Indiana State Police are providing an update on the investigation of the deaths of Libby German and Abby Williams in Delphi. Tap to watch. Publicado por WSBT-TV en Lunes, 31 de octubre de 2022

La cobertura continua en vivo se puede encontrar aquí:

LIVE: Arrest In Delphi Murders Case Update Authorities in Delphi are giving details on an arrest in connection to the killings of Abby Williams and Libby German. 2022-10-31T13:53:24Z

El superintendente de la policía estatal de Indiana, Doug Carter, dijo en la conferencia de prensa del 31 de octubre de 2022 que Richard M. Allen fue arrestado por dos cargos de asesinato por la muerte de Abigail Williams y Liberty German.

“Hoy es diferente. No quiero que haya ninguna confusión o ambigüedad sobre lo que voy a decir. Hoy no es un día para celebrar. Pero el arresto de Richard M. Allen de Delphi por dos cargos de asesinato” es un paso hacia una conclusión en esta “investigación larga y compleja”, dijo Carter.

Y agregó: “El viernes pasado fue el día… se hizo un arresto”. Carter dijo que la investigación continuará para que cualquier otra persona que pudiera haber estado involucrada en los asesinatos rinda cuentas. Dijo que esperaba que el arresto de Allen trajera un poco de paz a las familias de las niñas.

La conferencia de prensa se produce después de que surgiera la noticia en los medios de comunicación de Indiana de que un hombre, Richard Allen, estaba detenido en relación con los asesinatos de alto perfil de las dos niñas, Abigail Williams y Liberty German, que fueron asesinadas en 2017 cerca de Delphi, Indiana. después de dar un paseo por un puente.

Sin embargo, las autoridades no han explicado por qué retienen a Allen o cuál creen que fue su papel, si lo hubo, en los asesinatos de alto perfil de Delphi.

Esto es lo que necesita saber:

Una estación de televisión local dio la noticia del arresto de Allen

Fox59 dio la noticia el 28 de octubre de 2022.

Sin embargo, Allen, también conocido como Ricky Allen y Rick Allen, no ha sido acusado en relación con los asesinatos de Delphi. Tiene 50 años y vive en Delphi, a unos cinco minutos de la escena del crimen. Su nombre completo es Richard Matthew Allen. Fox59 advirtió que aún no está claro qué papel exacto cree la policía que jugó Allen en los homicidios, solo que fue arrestado en relación con ellos.

Sin embargo, las publicaciones de los familiares de Liberty German, de 14 años, indicaron que algo importante estaba sucediendo. “… Por fin tenemos una cara para nuestro monstruo”, escribió la abuela de Libby, Becky Marchand Patty, en Facebook después del arresto de Allen. Abigail tenía 13 años.

El caso es uno de los homicidios sin resolver más famosos del Medio Oeste. Una de las chicas grabó un fragmento de video del presunto asesino, cuando se encontraron con un hombre caminando sobre un puente, y se lo escuchó murmurando “cuesta abajo”. El caso ha generado grupos de crímenes reales y podcasts; muchos han trabajado para obtener justicia para las dos niñas, señalando que dejaron una pista importante para encontrar al asesino: el video.

Play

Delphi Suspect – Do YOU Recognize The Barbarian? #abbyandlibby #delphi #bridgeguy #delphsuspect #delphimurders This walk cycle is a little more accurate than the last one I created. This time i keep his feet planted as I shift the layers above and keep the lines lined up and rotate and move the image one on top of each other to achieve this. The previous… 2021-02-20T22:22:12Z

Allen es un técnico de farmacia que recientemente se sentó frente a un boceto policial en el caso del asesinato de Delphi

Han surgido dos fotos escalofriantes desde el arresto de Allen.

En 2018, la esposa de Allen publicó una foto de su hija en el mismo puente. Puedes verlo a continuación. Allen vive en Whiteman Drive en Delphi, Indiana, en una casa de 3 habitaciones y 2 baños, según los registros de propiedad.

Además, fue fotografiado en diciembre de 2021 en un bar de Delphi con su esposa sentada frente a lo que parece ser un boceto policial del asesino de Delphi.

Aún no está claro qué información llevó a las autoridades a Allen. Las autoridades se han mantenido calladas sobre el desarrollo. No parece tener antecedentes penales.

La hermana de Liberty tuiteó que una conferencia de prensa está tentativamente programada para el lunes y escribió: “Hoy es el día”; La policía estaba cavando cerca de un pozo de fuego en el patio trasero de Allen

Antes de que saliera la noticia sobre Richard Allen, la hermana de Liberty dijo en las redes sociales que había una ruptura en el caso.

El 28 de octubre de 2022, la hermana de Liberty, Kelsi German, tuiteó: “Solo sepan lo agradecida que estoy por todos ustedes. No hay comentarios por ahora, cualquier pregunta por favor refiérase a la oficina de los fiscales del condado de Carroll. Tentativamente hay una conferencia de prensa el lunes a las 10:00 am. Entonces diremos más. Hoy es el día💜.”

Just know how grateful I am for all of you. No comments for now, any questions please refer to the Carroll county prosecutors office. There is tentatively a press conference Monday at 10am. We will say more then. Today is the day💜 — Kelsi German (@libertyg_sister) October 28, 2022

La abuela de Libby, Becky Marchand Patty, escribió en Facebook:

Supongo que estoy un poco perdido. Todas las mañanas me levanto, tomo mi café, y empiezo a buscar qué foto será la publicación de hoy es el día. Ahora me siento aquí sin necesidad de hacerlo porque por fin tenemos una cara para acompañar a nuestro monstruo. Me siento aquí preguntándome: ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos desde aquí? Me doy cuenta de que nuestras vidas nuevamente han hecho un gran cambio: tenemos un camino muy difícil para comenzar. Es un camino que afrontaremos con gusto, ya que sabemos que cada paso que damos es un paso más cerca de que nuestro monstruo sea condenado. Saber eso hace que caminar sea mucho más fácil. Quiero agradecer a todos los que han apoyado y orado por nuestras niñas diariamente durante 5 años y medio, ¡que nunca se dieron por vencidos! Quien llegó a amarlos. Sé que están sonriendo al mundo hoy sabiendo que ahora es un poco más seguro. Gracias

Según Fox59, los vecinos dijeron que la policía estaba cavando una fogata en el patio trasero de Allen la semana anterior a su arresto.

