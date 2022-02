Informe situación COVID-19 Houston: tasa de transmisión cae por tercera semana consecutiva

Los últimos datos de COVID-19 de Houston muestran motivos para ser cautelosamente optimistas después de que la tasa de transmisión de la región cayera por tercera semana consecutiva. Pero los funcionarios de salud siguen pidiendo precaución porque solo un tercio de la población está vacunada.

Texas también está en los titulares nacionales por otras razones, ya que el debate continúa en torno a los comentarios de los invitados al podcast de Joe Rogan sobre las vacunas contra el coronavirus y las complicaciones de salud. Spotify enfrenta críticas porque no prohibió la información errónea, mientras que otros dicen que la libertad de expresión es primordial.

Los funcionarios de salud pública continúan recomendando a aquellos que no están completamente vacunados que se queden en casa, manteniendo una amenaza de Nivel 1 para el área. Según el centro de datos de COVID-19, había 159 530 casos activos de coronavirus en el área hasta el lunes 31 de enero de 2022 y 6941 muertes. La cantidad de casos activos en una semana disminuyó por primera vez en las semanas entre el 24 y el 31 de enero. El 24 de enero, hubo 160 656 casos activos de COVID-19, luego de varias semanas seguidas en las que la cantidad de casos activos casi se duplicó. . Se reportaron 61 muertes en la última semana.

Esto es lo que necesita saber:

Nuevos datos confirman que Omicron está disminuyendo su control sobre Houston, pero los hospitales siguen bajo presión

Houston ISD and the next five largest school districts in our area all report declines among self-reported cases.

https://t.co/8qtsbMdX0n #khou11 @JMilesKHOU takes a look at the numbers. — KHOU 11 News Houston (@KHOU) January 31, 2022

El Centro Médico de Texas informó nuevos datos el 31 de enero que muestran que las tasas de transmisión en la región disminuyeron por tercera semana consecutiva. La tasa de transmisión para la semana que finalizó el 31 de enero fue de 0,74, lo que significa que las personas infectadas con COVID-19 lo transmitieron a menos de una persona en promedio, según muestran los datos.

Las tasas de hospitalización también estaban disminuyendo, según los datos. Pero los hospitales aún sienten la tensión, según muestran los datos, con las UCI en el área llenas en un 95 % y con algunas UCI a su máxima capacidad.

El Dr. Peter Hotez, virólogo del Baylor College of Medicine, le dijo al Houston Chronicle que aún no es momento de celebraciones.

“Todavía me preocupa el panorama general”, dijo al periódico. “Se habla mucho de que omicron actúa de alguna manera como un virus debilitado, inmunidad colectiva y el fin de la pandemia. No lo creo todavía”.

Rogan comentó sobre la controversia y la protesta por la desinformación

My thoughts on the controversy with @spotify https://t.co/nijJgNSc7m — Joe Rogan (@joerogan) January 31, 2022

Spotify y Joe Rogan están hablando con Associated Press luego de una protesta y controversia sobre la desinformación de COVID-19 y la vacilación de la vacuna. La semana pasada, Neil Young solicitó que su música fuera eliminada de Spotify luego de que la compañía se negara a eliminar episodios de “The Joe Rogan Experience”, que Young criticó por desinformación. Spotify anunció el domingo 30 de enero de 2022 que agregaría una advertencia a todos los podcasts que discutan sobre COVID-19 y remitiría a sus oyentes a la información más reciente de expertos en salud.

Rogan entrevistó al Dr. Robert Malone en su podcast en diciembre, lo que provocó la controversia de Spotify. The Associated Press describió a Malone como “un especialista en enfermedades infecciosas que se ha convertido en un héroe en la comunidad antivacunas” y que fue prohibido en Twitter por desinformación. Rogan le dijo a la AP que estaba “muy contento” con la decisión de Spotify de agregar una advertencia y dijo que incluiría a más invitados con “opiniones diferentes”.

“No estoy tratando de promover la desinformación, no estoy tratando de ser controvertido”, dijo Rogan a la AP. “Nunca he intentado hacer nada con este podcast que no sea simplemente hablar con la gente”.

El director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, dijo a AP que no cree que su empresa deba desempeñar el papel de censor de contenido. Dijo que hay “muchas personas y puntos de vista en Spotify con los que no estoy de acuerdo”, y agregó: “Es importante para mí que no asumamos la posición de ser censores de contenido al tiempo que nos aseguramos de que haya reglas en lugar y consecuencias para quienes las violan”.

