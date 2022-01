El Barça sorprende con un fichaje de última hora: Pierre-Emerick Aubameyang

El FC Barcelona ha completado el fichaje del delantero Pierre-Emerick Aubameyang procedente del Arsenal de la Premier League después de un ajetreado día de plazos de fichajes en el Camp Nou.

El internacional de Gabón se unió en una transferencia gratuita luego de su salida de los Gunners, donde anotó 92 goles en 163 juegos después de llegar al norte de Londres procedente del Borussia Dortmund de la Bundesliga en 2018.

El experto en transferencias Fabrizio Romano ha confirmado que el internacional de Gabón ahora es jugador del Barcelona después de completar con éxito un examen médico en el club el lunes por la noche.

“Pierre Emerick-Aubameyang se une al Barcelona, trato cerrado y allá vamos. Contrato acordado y ahora listo para ser firmado por Aubameyang en la sede de Barcelona. Médico completado con éxito. 🔵🔴”

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. 🔵🔴 #FCB

Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022