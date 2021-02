¿Cómo obtener la vacuna del COVID-19 en Walmart y Sam’s Club?

Walmart ha anunciado que muchas de sus tiendas minoristas de Walmart y tiendas Sam’s Club comenzarán a administrar las vacunas contra el COVID-19. Si usted está interesado, aquí tiene todos los detalles sobre cómo puede inscribirse y recibir una vacuna para el COVID-19 cerca de su lugar de residencia, si estas están disponibles.

¿Qué tiendas Walmart administrarán las vacunas?

Walmart anunció que los farmacéuticos internos en 22 estados darán vacunas a los clientes, junto con las farmacias de Sam’s Club. Los estados determinarán la elegibilidad según sus listas de priorización.

Los estados donde Walmart puede administrar vacunas son: Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Maine, Minnesota, Missouri, Mississippi, Nebraska, Nevada, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Louisiana y Wyoming …

El sitio web de Walmart también señaló: “También tenemos acuerdos vigentes con gobiernos locales y estamos administrando vacunas en asociación con jurisdicciones estatales, territoriales y distritales. Actualmente estamos vacunando en Arkansas, Chicago, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Maryland, Nueva Jersey, Nuevo México, Pensilvania, Puerto Rico, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Wyoming y Virginia”.

La página web de Walmart señala que los suministros aún siguen siendo limitados.

Para determinar si su Walmart más cercano ofrece la vacuna, visite la página web de registro de vacunas de Walmart aquí. Desplácese hacia abajo hasta que vea la parte “Buscador de tiendas” de la página.

Luego ingrese su ciudad y estado o su código postal. La página web de Walmart le informará si una farmacia de su región ya está administrando la vacuna. Cuando Heavy hizo esto, vimos que un lugar a 32 millas de distancia estaba administrando las vacunas. Este no es el Walmart más cercano a nuestra ubicación, sino el más cercano que tenía a disposición la vacuna.

Una vez que esté disponible, las citas se pueden pedir en la página web de Walmart aquí y Sam’s Club aquí.

¿Cómo registrarse para recibir la vacuna en Walmart?

Para programar una vacunación en una tienda Walmart, visite la página web de Walmart aquí. Desplácese más allá de la sección “Buscador de tiendas” de la página web y pase las preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19. Luego verá una sección azul que dice “Programe su vacuna COVID-19”. Haga clic en “Programar ahora”.

Haga clic en “Programar ahora” y el sitio le llevará aquí. Esta es una página de inicio de sesión y deberá ingresar el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Walmart para poder continuar.

En ese momento, se le pedirá nuevamente que ingrese su código postal para ver si hay un lugar cerca a su ubicación que ofrezca una vacuna. Curiosamente, aunque la página anterior había indicado que había una ubicación cerca, la página de registro mostraba un mensaje de “Lo siento” señalando que las farmacias en dicha la ubicación aún no estaban administrando las vacunas.

En las preguntas frecuentes, en respuesta a la pregunta sobre no ver ninguna cita disponible, Walmart escribió: “Walmart está recibiendo asignación del gobierno federal y algunos gobiernos estatales, pero la oferta aún es limitada. Programaremos citas según la cantidad de dosis que recibamos. Las citas aumentarán una vez que estén disponibles dosis adicionales”.

Según Walmart, para recibir una vacuna, usted deberá traer su tarjeta de farmacia y de seguro médico si son diferentes, junto con la documentación de elegibilidad si su estado lo requiere.

El sitio también señala: “Las vacunas serán asignadas por los estados; Las farmacias no tendrán control sobre qué vacunas están disponibles. Los clientes recibirán la vacuna que se les ha asignado y está dentro de la autorización de la FDA. Por ejemplo, Moderna está autorizado para mayores de 18 años, y Pfizer está autorizado para mayores de 16 años, por lo que un joven de 16 años debería recibir la vacuna Pfizer”.

Recuerde: debe programar una cita en línea para recibir una vacuna. Sin cita previa no están disponibles.

Ejemplos en estados en específico

En Illinois, se publicó una lista de tiendas que ofrecen la vacuna en Chicago. 5 Chicago informó que las siguientes tiendas de Walmart administrarán las vacunas.

• 7535 S. Ashland Ave.

• 4720 S. Cottage Grove Ave.

• 4650 W. North Ave.

• 4626 W. Diversey Ave.

• 2844 N. Broadway St.

• 2551 W. Cermak Rd.

• 8331 S. Stewart Ave.

• 10900 S. Doty Ave.

Kentucky.com informó que las 13 tiendas en Kentucky darán prioridad a los trabajadores de la salud, los residentes de 70 años o más, los primeros en responder y el personal de K-12 primero. Las siguientes tiendas ofrecerán la vacuna, según Kentucky.com:

• 310 West Fifth Street, Benton

• 3151 Leitchfield Road, Owensboro

• 1195 Barrett Blvd., Henderson

• 1701 North Main Street, Beaver Dam

• 901 U.S. Highway 60 East, Morganfield

• 1725 West Everly Brothers Blvd., Central City

• 2136 Campbellsville Road, Lebanon

• 1015 New Moody Lane, La Grange

• 500 Taylorsville Road, Shelbyville

• 7101 Cedar Springs Blvd., Louisville

• 1650 Edmonton Road, Tompkinsville

• 1000 Bypass North, Lawrenceburg

• 200 Floyd Drive, Carrolton

En Utah, casi 50 tiendas de Walmart y Smith’s administrarán las vacunas, informó 2KUTV, con la lista distribuida geográficamente.

En Virginia, las siguientes tiendas Walmart ofrecerán vacunas, informó WSLS.

• Appomattox – 505 Oakville Road

• Fredericksburg – 10001 Southpoint Parkway

• King George – 16375 Merchant Lane

• Madison Heights – 197 Madison Heights Square

• Martinsville – 976 Commonwealth Boulevard

• Ruckersville – 135 Stoneridge Drive

• Stafford – 14 N Stafford Complex Center

• Stuart – 19265 Jeb Stuart Highway

