Madre critica la junta escolar por hacer que los niños usen tapabocas [VIDEO]

Una madre en Georgia, identificada como Courtney Ann Taylor, se volvió viral en un video en el que criticaba a la junta escolar por su regla de uso de mascarillas obligatorio debido a la pandemia. Ella dijo en la reunión de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett que el mandato hace una carga injusta sobre su hija de 6 años y otros estudiantes.

Ella argumentó que los adultos en Georgia son elegibles para la vacunación y que el mandato sobre los niños pequeños ha ido demasiado lejos, durante demasiado tiempo. La madre de tres niños dijo que los estudiantes no pueden jugar o interactuar normalmente en el recreo, lo que ella calificó de “desgarrador”.

“Es realmente desgarrador para mí”, dijo. “Mi hijo mayor está en el jardín de infancia y se supone que el jardín de infancia es divertido y juegan juntos, aprenden a jugar juntos. Aprenden las normas sociales y cómo resolver conflictos entre ellos y cómo leer las expresiones faciales de sus compañeros y su maestro. Y no veo cómo ninguno de los niños puede realmente hacer eso y tener una infancia real en este momento. Creo que es muy difícil”.

Luego de estos los aplausos aparecieron aprobando sus comentarios en la junta escolar. El video tiene más de 1.7 millones de visitas en Twitteres viral y se puede ver aquí o más adelante en esta misma publicación.

Esto es lo que necesita saber:

“Quítenles eso a nuestros hijos”, le dijo Taylor a la junta escolar del condado de Gwinnett, exigiendo que le quiten el uso de mascarillas a los niños pequeños

This is Courtney Ann Taylor, a mother in Georgia. She’s one of the many parents who’ve HAD IT with mask mandates, especially for young kids in school. Share this video! pic.twitter.com/pyG3fYmgVI — Errol Webber (@ErrolWebber) April 22, 2021

Taylor pronunció un discurso apasionado ante la junta escolar del condado de Gwinnett, argumentando que los niños pequeños como su hija de 6 años no deberían tener que usar una máscara para ir a la escuela todos los días. Ella dijo que no pueden jugar como “niños normales” y dijo que usar una mascarilla es una carga injusta para los estudiantes jóvenes.

Ella dijo:

Ya no es marzo de 2020. Tenemos tres vacunas, cada adulto en Georgia que quiera esa vacuna es elegible para recibirla ahora mismo, y todos sabemos que los niños pequeños no se ven afectados por este virus. No lo son, y eso es una bendición. Pero como adultos, ¿qué hemos hecho con esa bendición? Lo hemos dejado a un lado y hacemos que no nos importa, que todavía usarás un tapabocas en la cara todos los días, si tienes cinco y seis años. Todavía no pueden jugar juntos en el patio de recreo como niños normales, de siete y ocho años. No nos importa. Pero todavía los vamos a obligar a llevar una carga que nunca fue suya. La culpa es nuestra. Esto tiene que terminar. Defiende a nuestros hijos. Mi hijo de seis años no puede venir aquí y decir esto. Tiene que parar, quitarle esto a nuestros hijos.

Un portavoz del distrito escolar del condado de Gwinnett dijo que tenían un mandato de uso de máscara desde agosto para cumplir con las pautas de los CDC

Georgia mom Courtney Ann Taylor's speech to the Gwinnett County Board of Education went viral​ https://t.co/8aXekX3ydZ — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) April 23, 2021

Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Gwinnett dijo a Newsweek que tienen un mandato de uso de máscara para cumplir con las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y otras recomendaciones de salud. El portavoz enfatizó en la importancia de la seguridad para el personal y los estudiantes. El mandato sobre el uso de máscaras del distrito escolar comenzó en agosto.

“Estamos siguiendo las pautas de los CDC y otros profesionales de la salud”, dijo el portavoz.

Las pautas de los CDC COVID-19 para niños recomiendan que cualquier persona de 2 años o más use una máscara en público o cuando interactúe con alguien fuera del hogar.

“Ayude a su hijo (si tiene dos años o más) a usar una máscara correctamente cuando esté en público y cuando esté cerca de personas con las que no vive”, se lee en las pautas. “Los CDC reconocen que es posible que el uso de máscaras no sea posible en todas las situaciones o para algunas personas”.

Taylor le dijo a Fox “No hay un final cercano” e inició una petición para desestimar el mandato sobre el us de tapabocas en el distrito escolar

Georgia mom Courtney Ann Taylor railing against a mask mandate at her child's school has gone viral. In the video, Taylor argued in a plea to the school board that the rule forced kids to carry an unfair burden. https://t.co/Yff0ysKOy3 pic.twitter.com/9ININvJeMy — Newsweek (@Newsweek) April 23, 2021

Taylor habló con Fox News sobre su discurso y dijo que cree que quienes toman decisiones no comprenden completamente las consecuencias de requerir que los niños usen máscaras.

“Creo que mes tras mes he estado esperando que este requisito de la máscara termine o al menos disminuya, y simplemente no hay un final cercano y nadie está discutiendo cuándo va a terminar”, dijo Taylor.

También inició una petición en Change.org, pidiendo a la junta escolar que hiciera que las máscaras fueran opcionales en todos los grados. La petición tenía alrededor de 2.500 firmas a las 11:00 a.m. del sábado 24 de abril.

“Los niños en GCPS tienen tan solo 5 años. Exigir que los niños pequeños usen una máscara durante 7 horas al día, todos los días, durante 9 meses es indignante. Este virus tiene un efecto mínimo en los niños pequeños. Esto se ha citado en numerosos estudios”, escribió Taylor.

Continuó escribiendo que los padres son responsables de la salud de sus hijos y deberían poder tomar decisiones por ellos.

“Devuélvale a nuestros hijos su infancia”, concluyó.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: EE.UU.: California abre albergue para recibir niños migrantes [FOTOS]