EE.UU.: California abre albergue para recibir niños migrantes [FOTOS]

La situación migratoria en la frontera en el sur de los Estados Unidos sigue siendo un tema complicado para la administración del presidente Joe Biden. Cada día miles de personas provenientes de países de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador y Honduras se aventuran a cruzar la frontera en la búsqueda de nuevas oportunidades, debido a la pobreza y violencia en sus países.

Lastimosamente, los niños migrantes son los más afectados por esta situación, ya que en muchos casos son abandonados a su suerte por los llamados “coyotes” para que crucen solos la frontera e ingresen al país norteamericano. Una situación de emergencia, ya que estos menores llegan sin la compañía de sus padres y en muchos casos la reunificación familiar es más complicada.

En las últimas semanas esta situación se ha vuelto más común, como fue el caso del niño nicaragüense que fue abandonado en el desierto, las dos hermanas ecuatorianas lanzadas desde el muro fronterizo, y dos niños hondureños rescatados en el Rio Bravo.

Debido a esto, el Gobierno del presidente ha abierto las puertas del decimoséptimo centro de atención de emergencia ubicado en Long Beach, California, el cual dará albergue a los niños migrantes solicitantes de asilo que han llegado al país, de acuerdo a información del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Se espera que en este lugar, los niños puedan tener unas mejores condiciones de ‘vivienda’ mientras su situación migratoria sea resuelta.

The first dozen migrant children in federal custody will arrive in #LongBeach today; “We need to treat every child with compassion… and love,” say Mayor @RobertGarcia ; The city will house up to 1000 kids until August. @nbcla pic.twitter.com/oJr8dzNttE

Este centro de Long Beach tiene una capacidad de albergar hasta 1.000 niños, y se espera que finalizando la semana, es decir, este viernes 23 de abril, lleguen hasta allí una cantidad de 150 niños, para disfrutar de las instalaciones adecuadas para darle acogida a los menores de edad, temporalmente hasta que puedan ser liberados y entregados a sus familiares para que puedan cuidarlos en territorio de Estados Unidos.

Buses of migrant children have arrived at the Long Beach Convention Center. We could see them waving at us through the front windows of the buses. @NBCLA @HettyNBCLA pic.twitter.com/ZJI7PW6o5W

“Como parte del trabajo de la administración de Biden para crear soluciones para sacar a los niños no acompañados de las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo más rápido posible, el Sitio de Admisión de Emergencia (EIS) del Centro de Convenciones de Long Beach en California (oeste), recibirá los primeros niños no acompañados, aproximadamente 150 niños”, dice el comunicado, citado por el medio Kienyke.

We launched an online portal with detailed information on how the community, local organizations & businesses can help support the migrant children who will be temporarily sheltered at the @LBConventionCtr.

Learn how you can help.➡️https://t.co/pD6aoMsGRG pic.twitter.com/LIiPg3byDg

— City of Long Beach (@LongBeachCity) April 19, 2021