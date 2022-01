Corte Suprema de EE.UU. bloquea el mandato de vacunación de Biden para empresas

Golpe duro para la administración de Joe Biden. Durante la tarde del jueves 13 de enero de 2022, se conoció el fallo por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el mandato del presidente Joe Biden el cual obligaba a todas las grandes empresas (más de 100 trabajadores) del territorio norteamericano a que sus empleados tenían que estar vacunados contra el virus del COVID-19, o en su defecto, presentar semanalmente una prueba PCR negativa. Esta medida hubiera afectado un total de más de 80 millones de empleados en todo el territorio nacional.

Con esta noticia, los empleados de compañías con más de 100 trabajadores no tendrán que estar vacunados obligatoriamente ni someterse a test semanales, para poder acceder a sus puestos de trabajo.

La medida del máximo mandatario de los estadounidenses pretendía frenar la ola de contagios en el país, debido a la rápida propagación de la variante ómicron en toda la población. Por lo que dicha medida presentada por Biden, debía empezar a regir desde el mes de febrero de 2022, informó France 24.

El total de la votación del tribunal fue de seis votos en contra, la mayoría por parte de los conservadores, contra los tres votos a favor por parte de los progresistas liberales. Pero, ¿cuál fue el motivo para tomar esta decisión?

El argumento que tuvo la Corte Suprema para frenar esta medida se basó en que el Gobierno federal no tenia la autoridad para implementar una orden de esta magnitud a los grandes grupos empresariales. De igual manera, esta medida era demasiado excesiva en la vida de los estadounidenses.

“[El mandato] es una invasión significativa en las vidas y la salud de una gran número de empleados”, han indicado desde la corte, de acuerdo a declaraciones citadas por 20 minutos.

Pese al blóquelo por parte de la Corte Suprema, el tribunal sí dio luz verde a otra exigencia del presidente Biden, para que los empleados de más de 50.000 instalaciones sanitarias de Estados Unidos están vacunados, así lo informó W Radio.

Este medida establece la vacunación obligatoria para todo el personal medico quienes reciben algún tipo de subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid. La votación contó con con cinco votos a favor y cuatro en contra.

I am directing my team to procure 500 million more COVID-19 at-home, rapid tests.

That will mean one billion tests to be distributed for free.

— President Biden (@POTUS) January 13, 2022