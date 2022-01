¿Kylie Jenner ya dio a luz a su segundo bebé?

Kylie Jenner y Travis Scott, padres de su hija Stormi Webster, de 3 años, esperan la llegada de su segundo hijo. Según Cosmopolitan, algunos fanáticos de Jenner creen que ella pudo haber dado a luz a su bebé.

Algunos fanáticos creen que Kylie Jenner ya es madre de su segundo hijo

Cosmopolitan informó que una popular creadora de TikTok con el nombre de usuario emilycschwartz subió un video el 5 de enero, donde compartió una teoría sobre el embarazo más reciente de Jenner. Explicó que creía que Jenner estaba embarazada durante la filmación del especial de reunión “Keeping Up with the Kardashian” en abril de 2021, ya que no parecía beber alcohol con los miembros de su familia. La TikToker, que supuso correctamente que Jenner estaba embarazada de su segundo hijo antes de que se anunciara, afirmó que si estaba embarazada en abril, probablemente tendría a su hijo en diciembre de 2021.

La publicación también señaló que los fanáticos vieron un biberón en las historias de Instagram del prometido de Kourtney Kardashian, Travis Barker en diciembre de 2021. Además, Cosmopolitan informó que la página de fanáticos de Instagram kravis4ever subió una foto de las uñas cortas de punta francesa de Jenner, publicada originalmente por su artista de uñas, Lisa Kon. Como saben los fanáticos de Jenner, la personalidad de la televisión generalmente luce uñas más largas.

“Otra Kylie Nails Konspiracy se está cocinando. Kylie luce unas uñas mucho más cortas, ¿ha tenido un nuevo bebé? Hizo un movimiento similar cuando nació Stormi”, decía el pie de foto de la publicación.

El 12 de enero, un usuario de Reddit compartió una foto de la manicura de Jenner en el subreddit “KUWTK”. Algunos comentaristas notaron que creían que sus uñas más cortas podrían indicar que su nuevo bebé había llegado.

“Tengo la sensación de que tuvo el bebé… y tal vez se sometió a algún tipo de cirugía después de dar a luz (como una liposucción/abdominoplastia) y se está recuperando de eso. Aparecerá con un nuevo cuerpo y revelará que dio a luz”, escribió un comentarista.

“Uñas más cortas = ¿el bebé está aquí o llegará pronto? [emoji de cara pensante]”, añadió otro-

“¡Creo que sí! Estoy 100% en el tren ‘el bebé ya nació’. Las fotos de ella tapada con una cobija saliendo del avión me ceñiron”, respondió otro.

El usuario de Reddit parecía estar refiriéndose a las imágenes de Jenner alejándose de su jet privado después de un viaje a Palm Springs, tomadas a principios de enero de 2022. Según el Daily Mail, la estrella de la telerrealidad estaba oculta de los paparazzi con mantas.

Kylie Jenner habló sobre la maternidad en septiembre de 2021

En septiembre de 2021, Jenner respondió 73 preguntas para Vogue. Durante la entrevista, la magnate del maquillaje habló sobre la maternidad. Cuando su madre le preguntó qué “aprendió sobre sí misma” después de tener a Stormi, la joven de 24 años respondió que se dio cuenta de que era paciente. También reveló que la “primera palabra de su hija fue dada”. Continuó diciendo que Stormi disfruta de su perro, Norman, y le gustan las películas animadas “La Sirenita” y “Trolls”.

Jenner luego compartió que está contenta de que sus hermanos también tengan niños pequeños.

“Estoy emocionada de que todos crezcan juntos”, dijo la fundadora de Kylie Cosmetics.

