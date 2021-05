EE.UU. apoya liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19

En un acto sorpresivo la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de la Representante de Comercio del país, Katherine Tai, anunció este miércoles su respaldo a una suspensión temporal de las patentes de las vacunas para el combatir el virus del Covid-19. La medida busca que las inmunizantes se produzcan y distribuyan de forma más fácil y acelerada en todo el mundo.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021