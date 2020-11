Coronavirus: actualización de noticias de COVID-19 para el 12 de noviembre

Al día 12 de noviembre, los casos confirmados de COVID-19 ahora suman más de 52 millones en todo el mundo, incluidos más de 10,6 millones de casos en los Estados Unidos y más de 246.000 muertes en los Estados Unidos. Puede ver un desglose de los casos de coronavirus en todo el mundo y dentro de los EE. UU. en el mapa y el gráfico de arriba.

A continuación, encontrará actualizaciones sobre las últimas noticias sobre el coronavirus.

Actualizaciones de noticias: 12 de noviembre

Terapia de anticuerpos similar a la de Trump pronto estará disponible en Texas

El gobernador Greg Abbott anunció que pronto se distribuirá en Texas una terapia de anticuerpos similar a la Regeneron que recibió el presidente Donald Trump, y que Lubbock será la primera prioridad, informó Everything Lubbock. Este es el metodo de Eli Lilly, informó KTRE.

Los recientes ensayos clínicos han indicado que estas terapias pueden ser más efectivas cuando se administran a pacientes con COVID-19 leve a moderado en lugar de cuando se administran a pacientes graves, informó GEN.

Fauci dice que el pedido de Bannon para su “decapitación” es “realmente inusual”

Steve Bannon dijo recientemente en su podcast que le gustaría ver la cabeza del Dr. Anthony Fauci en una pica fuera de la Casa Blanca como una “advertencia”.

En respuesta, Fauci dijo que la situación era “realmente algo inusual”, informó Independent. Dijo: “Obviamente ha sido muy estresante. Quiero decir, negar eso sería negar la realidad. Cuando tienes a figuras públicas como Bannon pidiendo tu decapitación, creo que es algo realmente inusual. Ese no es el tipo de cosas en las que piensas cuando estás en la escuela de medicina para convertirte en médico”.

Ticketmaster puede requerir pruebas COVID-19 negativas o prueba de vacunación para la admisión a conciertos

Ticketmaster todavía está indagando la manera en que manejará los conciertos en un mundo pospandémico. La compañía está considerando pruebas de COVID-19 negativa que no supere las últimas 24 a 72 horas o pruebas de vacunación para la admisión, informó Billboard. Sin embargo, todo está todavía en fase de desarrollo.

Actualizaciones sobre vacunas

Los primeros resultados de los ensayos de la vacuna de Pfizer apuntan a que la vacuna tiene una efectividad superior al 90%, informó The New York Times a principios de noviembre. El ensayo tampoco señaló ningún problema de seguridad serio, pero como señaló The New York Times, los detalles de su ensayo clínico son “escasos” hasta ahora. Pfizer solicitará una autorización de emergencia a la FDA para el uso de la vacuna después de que se recopilen dos meses de datos de seguridad. Hay 11 vacunas en ensayos de última etapa. Pfizer dijo que no era parte del proyecto Warp Speed ​​y que no recibió fondos del gobierno, informó Independent.

Un brasileño de 28 años murió por complicaciones del coronavirus después de participar en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca en octubre. Más tarde se determinó que el voluntario había recibido un placebo.

A finales de agosto, Moderna anunció que un pequeño ensayo de vacunas de 10 pacientes de entre 56 y 70 años y 10 adultos mayores de 71 años o más ha mostrado resultados prometedores, informó CNBC. Produjeron anticuerpos neutralizantes y células T asesinas, con niveles de anticuerpos más altos que los que se habían recuperado del COVID-19. No hubo efectos secundarios graves.

Novavax anunció que en su ensayo de vacuna de fase 1 para NVX-CoV2373, se indujeron anticuerpos en el 100% de los participantes, informó The Motley Fool. La vacuna tuvo efectos secundarios leves, generalmente peores con la segunda dosis.

Inovio está trabajando en una vacuna llamada vacuna de ADN INO-4800. Inovio completó el ensayo de fase 1 para una vacuna de ADN similar para MERS. La Fundación Bill y Melinda Gates respalda este ensayo. Inovio anunció resultados positivos de dos ensayos clínicos de fase I a principios de julio. El ensayo de fase 1 se amplió para incluir a participantes mayores en junio y julio, y se esperaba que los ensayos de fase 2/3 comenzaran en septiembre.

Un ensayo clínico de vacuna financiado por los NIH en Kaiser Permanente en Washington comenzó el lunes 16 de marzo, según The Associated Press. En la primera ronda participaron cuarenta y cinco personas. El código de candidato a vacuna es mRNA-1273. La compañía anunció a mediados de julio que “no se informaron eventos adversos graves”. En agosto, Kaiser Permanente anunció que se había unido a un “estudio de la vacuna COVID-19 en etapa tardía” con varios socios.

Los científicos israelíes han dicho que pueden estar cerca de una vacuna, informó The Jerusalem Post en abril. Los científicos han estado trabajando en una vacuna contra una enfermedad bronquial que afectó a las aves de corral. El Dr. Chen Katz le dijo a The Jerusalem Post que, sin suerte, habían elegido un coronavirus como prueba de concepto para su tecnología, y el ADN de COVID-19 es muy similar. Reuters informó a principios de agosto que el Instituto de Investigación Biológica de Israel “tiene la intención de comenzar los ensayos en humanos para una posible vacuna COVID-19 a partir de octubre”.

Greffex en Houston tiene una vacuna potencial lista para pruebas con animales, informó Yahoo! Y Walter Reed y el Ejército de los EE. UU. han estado realizando estudios con animales desde enero.

Tendencias de coronavirus en Estados Unidos

Un mapa interactivo de MappingSupport.com muestra las tendencias recientes en muertes por estado durante los últimos 14 y 7 días, utilizando promedios de siete días de los datos de Johns Hopkins. Puedes ver el mapa completo aquí. Verde significa que la tendencia está disminuyendo, rojo significa que las muertes están aumentando. Los círculos muestran los 14 días anteriores y los triángulos muestran los siete días anteriores. Cuando use el mapa, asegúrese de leer los “Consejos sobre mapas” en la esquina superior izquierda para aprender cómo activar y desactivar las capas superpuestas. Los instructivos del mapa también se puede encontrar en “Sugerencias de mapas”.



Open this map full screen.

Esta es la versión original de Heavy.com

Si está preocupado por sus síntomas, hable con su médico de inmediato.

LEER MÁS: Cocodrilo ‘gigante’ en Florida tras el paso de ETA [VIDEO]