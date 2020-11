Cocodrilo ‘gigante’ en Florida tras el paso de ETA [VIDEO]

Luego del paso del huracán Eta el pasado lunes 9 de noviembre que se degradó a tormenta, el cual ocasionó grandes daños e inundaciones en el estado de la Florida, como lo fueron canales de aguas rebosados, vehículos varados en calles inundadas y árboles caídos, entre otros episodios lamentables en la región de Estados Unidos, tres días después, este sigue dando de qué hablar. En el jueves de hoy 12 de noviembre , ha salido a la luz una nueva y particular noticia.

Todo ocurrió en un campo de golf de Naples, cuando varios transeúntes pudieron captar la imagen de lo que sería un cocodrilo gigante, que ha impactado rápidamente a los usuarios a través de las redes sociales, quienes han catalogado al animal de ‘irreal’ y hasta de ser un ‘dinosaurio’.

El reptil, de aproximadamente 15 metros de largo fue captado mientras caminada tranquilamente entre los hoyos de golf del Valencia Golf and Country Club, ubicado en Naples, sin inmutarse ante la presencia de las personas que se encontraban en el lugar, quienes aprovecharon para sacar sus teléfonos móviles, fotografiar y filmar el animal.

Por las características de su larga cola, su tamaño, cabeza y sus grandes patas que no lo hacen ver tan rastrero y ayudan a que el animal se eleve y se vea aún más grande, se pudo concluir que se trataba de un macho de bastante edad. Se deduce que luego del paso del huracán, el animal llegó hasta este lugar.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd — Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020

La imagen que fue publicada por el presentador del clima de WINKNews, Matt Devitt, por medio de su cuenta de Twitter ya cuenta con más de 99 mil ‘me gusta’, 22 mil retuits y 37 mil tuits citados. En la misma publicación, varios usuarios catalogaron el hecho como si se tratara de una imagen de la película Jurassic Park por el tamaño del cocodrilo.

Looks Like A Dino! 🦖 Big Gator 🐊 chillin in Florida pic.twitter.com/b5qmOhCFWu — Nick 🗞 (@tweetbrk) November 12, 2020

Cocodrilo gigante captado en campo de golf

Tal y como mostraron varias cadenas de televisión local, entre ellas NBC 2 News, en un vídeo quedó captado, cuando el animal pasa de un lago a otro por el engramado del

del campo del Valencia Golf & Country Club en la localidad de Naples. El vídeo ya ha sido reproducido por varios noticieros de Florida y los Estados Unidos.

Big gator spotted strolling around Naples golf courseNAPLES, Fla. – It’s just another day in Florida – a large gator was spotted strolling around a golf course in Naples on Wednesday. A video shows the gator wandering around and enjoying the tropical conditions at the Valencia Golf & Country Club. The country club is located on Double Eagle Trail off Randall Boulevard.… 2020-11-12T13:05:47Z

Luego de que la grabación se hiciera viral, varias personas, residentes de la Florida, aseguraron que es bastante frecuente la presencia de cocodrilos en este estado. Además, afirman que ver este tipo de animales en calles y barrios es muy común. Pero, dicen, que nunca habían visto un animal de semejante tamaño.

I have pretty much lived in Florida my entire life and have never seen a gator this big 😳 pic.twitter.com/i4ikNUHISp — Krissy (@__Krisssyy) November 12, 2020

Huracán ETA

El huracán ETA tocó tierra en la noche del domingo luego de ocasionar varios daños en Cuba, Centroamérica y el sur de México. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC) y a la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) indican que Eta se ha vuelto a fortalecer en un huracán categoría 1 en alta mar, en la costa suroeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 75 m/h (120 km/h), con ráfagas más fuertes.

Here are the Key Messages for Tropical Storm #Eta for 4 am Thursday. Catch the full advisory at https://t.co/tW4KeFW0gB or your latest local forecast at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/dHZcIG5bN6 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 12, 2020

De acuerdo a un comunicado de NOAA:

“Se pronostica que la tormenta tropical ETA se trasladará al Atlántico el jueves

noche. Condiciones ventosas, así como dispersas a tormentas eléctricas aisladas

se pronostican a lo largo del camino de ETA. Bandas localizadas de fuertes lluvias

continuará impactando partes de la península de Florida el jueves, resultando en inundaciones urbanas y repentinas aisladas, especialmente en áreas previamente inundadas”.

LEER MÁS: Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Paraguay ¿Cómo ver el live stream?