Coronavirus: Noticia Actualizada del COVID-19 del 9 de noviembre

Según información actualizada el 9 de noviembre de 2020, los casos confirmados de COVID-19 ahora ascienden a más de 50 millones mundialmente, incluyendo más de 10 millones de casos en Estados Unidos solamente. Estados Unidos ahora encabeza la lista con el mayor número de casos en todo el mundo. En un momento conocido como coronavirus novedoso o coronavirus de Wuhan, el COVID-19 ha afectado vidas a nivel mundial, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) aconsejan a los estadounidenses que estén preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades.

Estados Unidos ha tenido más de 242,000 muertes por el nuevo coronavirus a medida que la pandemia continúa extendiéndose por todo el país.

Estas son las últimas noticias sobre el coronavirus, incluyendo casos confirmados y muertes. La primera sección de este artículo tendrá las actualizaciones de noticias más recientes.

9 de noviembre – Noticias Actualizadas

Estados Unidos establece un nuevo récord con 10 millones de casos de coronavirus

Estados Unidos ha establecido un nuevo récord, superando los 10 millones de casos de coronavirus. Según Worldometers, India ocupa el segundo lugar en casos con 8.5 millones, seguido de Brasil con 5.6 millones.

Los primeros datos de Pfizer muestran que la vacuna tiene una eficacia superior al 90%

Los primeros resultados del ensayo de la vacuna de Pfizer apuntan a que la vacuna tiene una efectividad superior al 90%, informó The New York Times. El ensayo tampoco señaló ningún problema de seguridad serio, pero como señaló The New York Times, los detalles de su ensayo clínico son “escasos” hasta ahora.

Pfizer solicitará una autorización de emergencia a la FDA para el uso de la vacuna después de que se recopilen dos meses de datos de seguridad. Hay 11 vacunas en ensayos de última etapa. Pfizer dijo que no era parte del proyecto Warp Speed ​​y que no recibió fondos del gobierno, informó Independent.

Seis ayudantes de la Casa Blanca y un asesor de campaña tienen coronavirus

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio positivo por coronavirus, informó The New York Times. Otros cinco ayudantes y un asesor de campaña de Trump, Nick Trainer, también dieron positivo.

El Paso sigue luchando con el aumento de COVID, duplica la capacidad de la morgue

KFOX 14 informó que El Paso todavía está luchando con el aumento de muertes por COVID-19 y ha tenido que duplicar su capacidad de morgue. El juez del condado Ricard Samaniego está considerando extender la orden de encierre en El Paso.

La semana pasada, el condado de El Paso tenía una acumulación de 85 cadáveres debido a un aumento en las muertes por COVID. Samaniego dijo que los hospitales “todavía no son manejables”. Dijo: “Estamos teniendo una incapacidad para manejar las muertes”.

Nuevo estudio dice que segunda ola de almacenamiento es muy probable

Un estudio de la compañía Inmar Intelligence encontró que más de la mitad de consumidores estadounidenses está planeando surtirse de articulos esenciales ante la posible amenaza de una segunda ola de la pandemia del coronavirus. Productos de higiene encabezaron las listas de los compradores, con un 67% agarrando papel higiénico y un 57% buscando desinfectante de manos, según reportó Fox News. A diferencia del primer brote en marzo de este año, el 45% de los compradores planean invertir en nuevos artículos como cenas congeladas, pasta, bocadillos y productos de limpieza.

Los CDC cambian pautas de distanciamiento

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) han cambiado sus pautas sobre cuánto tiempo una persona debe ponerse en cuarentena después de que se le haya diagnosticado coronavirus. La recomendación ahora es de 10 días, reportó AL.com.

Para las personas con casos confirmados de COVID-19 que presentan síntomas, los CDC dicen que pueden estar alrededor de otras personas después de:

Al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez; A menos 24 horas sin fiebre y sin medicamentos para reducir la fiebre y; Una vez hayan mejorado los síntomas.

El cambio surgió luego de que varios estudios mostraran que los pacientes no tenían una replicación del virus competente después de 10 días. Según los reportes, el 88% de los pacientes con casos severos dejaron de ser contagiosos despues de 10 dias, mientras que el 95% después de 15.

Encuesta muestra lugares que representan el mayor riesgo de transmisión

Usando una escala de 1 a 10, 10 siendo el lugar de más riesgo, un estudio de MLive in Michigan por expertos de salud publica clasificó las siguientes ubicaciones como aquellos que representan el mayor riesgo de transmisión, informó Fox News.

9 Bares y conciertos de música de gran escala

8 Estadios deportivos, gimnasios, parques de atracciones, iglesias y bufets

7 Piscinas públicas

6 Teatros de cine y peluquerías

5 Aviones, playas, boleras y barbacoas

4 Calles fuertemente conmutadas y oficinas de dentistas

3 Librerías/museos, tiendas de comestibles, hoteles y campos de golf

2 Gasolineras, caminar/correr y andar en bicicleta

1 Restaurante para llevar y tenis

Actualizaciones sobre las vacunas



Un voluntario de 28 años murió por complicaciones del coronavirus después de participar en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca en octubre, en Brasil. Más tarde se determinó que el voluntario había recibido un placebo.

A fines de agosto, Moderna anunció que un pequeño ensayo de vacunas de 10 pacientes de entre 56 y 70 años y 10 adultos mayores de 71 años o más ha mostrado resultados prometedores, informó CNBC. Produjeron anticuerpos neutralizantes y células T asesinas, con niveles de anticuerpos más altos que los que se habían recuperado del COVID-19. No hubo efectos secundarios graves.

Novavax anunció que en la primera fase de su ensayo de vacuna NVX-CoV2373, se indujeron anticuerpos en el 100% de los participantes, informó The Motley Fool. La vacuna tuvo efectos secundarios leves, generalmente peores con la segunda dosis.

La nueva vacuna de Moderna se ha mostrado prometedora en los primeros ensayos de ocho voluntarios que recibieron dos dosis, informó The New York Times. La vacuna mostró una respuesta inmune segura. Se esperaba que el juicio continuara con cientos y luego miles de personas en julio. La vacuna usa ARNm del virus, que es un proceso nuevo. Lo más temprano que podría estar disponible una vacuna Moderna sería a fines de este año o principios de 2021.

Investigadores de la Universidad de Oxford han probado una vacuna que funciona con éxito en simios y se está probando en voluntarios de Gran Bretaña, informó WUSA9 a fines de abril. Si todo va bien, los primeros millones de dosis podrían estar listos en septiembre. La vacuna usa genes de una proteína puntiaguda para ayudar al sistema inmunológico a producir anticuerpos.

Una segunda posible vacuna COVID-19 es la de Inovio, llamada vacuna de ADN INO-4800. Inovio completó el ensayo de Fase 1 para una vacuna de ADN similar para MERS. La Fundación Bill y Melinda Gates respalda este ensayo. Inovio anunció resultados positivos de dos ensayos clínicos en la primera fase a principios de julio. El ensayo de la Fase 1 se amplió para incluir a participantes mayores en junio y julio, y se esperaba que los ensayos de la segunda y tercera fase comenzaran en septiembre. El ensayo de la Fase 1 contó con 40 voluntarios sanos de entre 18 y 50 años que tenían cohortes de 1 mg y 2 mg, con dos dosis tomadas con cuatro semanas de diferencia. Todos estuvieron a salvo hasta la semana ocho y solo 10 tuvieron eventos adversos menores, principalmente enrojecimiento en el lugar de la inyección. Los análisis mostraron que el 94% tenía tasas de respuesta inmunológica. También se ha demostrado que la vacuna protege a los ratones y previene la replicación viral en sus pulmones.

El 30 de marzo, Johnson & Johnson anunció que comenzaría los ensayos clínicos en humanos para una vacuna en septiembre, y la primera ronda no estará disponible hasta principios de 2021. En junio, la compañía anunció que comenzaría los ensayos clínicos en humanos antes, a fines de julio. El 31 de agosto, Johnson & Johnson anunció que el primer ensayo clínico en humanos estaba “en curso en voluntarios sanos en los Estados Unidos y Bélgica”, con la planificación de la Fase 3 en curso.

Un ensayo clínico de vacuna financiado por los NIH en Kaiser Permanente en Washington comenzó el lunes 16 de marzo, según The Associated Press. En la primera ronda participaron cuarenta y cinco personas. El código de candidato de vacuna es mRNA-1273. Hasta el 1 de mayo, aproximadamente 2/3 de los participantes habían recibido la primera de dos dosis, informó NBC News. La compañía anunció a mediados de julio que “no se informaron eventos adversos graves”. En agosto, Kaiser Permanente anunció que se había unido a un “estudio de la vacuna COVID-19 en etapa tardía” con varios socios.

Los científicos israelíes han dicho que pueden estar cerca de una vacuna, informó The Jerusalem Post en abril. Los científicos han estado trabajando en una vacuna contra una enfermedad bronquial que afectó a las aves de corral. El Dr. Chen Katz le dijo a The Jerusalem Post que, sin suerte, habían elegido un coronavirus como prueba de concepto para su tecnología, y el ADN de COVID-19 es muy similar. Reuters informó a principios de agosto que el Instituto de Investigación Biológica de Israel “tiene la intención de comenzar los ensayos en humanos para una posible vacuna COVID-19 a partir de octubre”.

Greffex en Houston tiene una vacuna potencial lista para pruebas con animales, Yahoo! informó. Y Walter Reed y el Ejército de los EE.UU han estado realizando estudios con animales desde enero.

Un mapa interactivo de MappingSupport.com utiliza los mismos datos del mapa de Johns Hopkins. El mapa extrae información de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el NHC y fuentes de Dingxiangyuan. Este mapa se actualiza varias veces al día. Haz clic en cualquier punto en el mapa de EE. UU. a continuación para obtener más información. Puede ver el mapa completo aquí.

El siguiente mapa de casos confirmados en los Estados Unidos y en todo el mundo fue compartido por BNO News. Es posible que deba hacer zoom en el mapa para ver los casos en los Estados Unidos.



Sintoniza tus noticias locales para obtener la información más reciente sobre casos del virus. Si presentas síntomas, habla inmediatamente con tu médico.