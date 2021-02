Coronavirus: Muertes e infectados de COVID-19 del 23 de febrero

Según información actualizada el 23 de febrero de 2020, los casos confirmados de COVID-19 ahora ascienden a más de 112 millones mundialmente, incluyendo más de 28 millones de casos en Estados Unidos solamente. Estados Unidos ahora encabeza la lista con el mayor número de casos en todo el mundo. En un momento conocido como coronavirus novedoso o coronavirus de Wuhan, el COVID-19 ha afectado vidas a nivel mundial, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) aconsejan a los estadounidenses que estén preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades.

Estados Unidos ha tenido más de 508,000 muertes por el nuevo coronavirus a medida que la pandemia continúa extendiéndose por todo el país.

Estas son las últimas noticias sobre el coronavirus, incluyendo casos confirmados y muertes. La primera sección de este artículo tendrá las actualizaciones de noticias más recientes.

Nueva York confirma el segundo caso de la variante sudafricana

El estado de Nueva York confirmó su segundo caso de la variante sudafricana el martes. Ambos casos provienen el condado de Nassau, anunció el gobernador Andrew Cuomo. La noticia llega justo el día cuando el Barclays Center y el Madison Square Garden se preparan para reabrir sus establecimientos al publico por primera vez después de un año.

La variante sudafricana ha sido catalogada por ser más transmisible, mientras que un estudio de laboratorio reciente sugiere que la variante puede reducir los anticuerpos protectores incitados por la vacuna Pfizer Inc / BioNTech en dos tercios.

Variante de California posa gran amenaza

Según un informe de la estación local KTLA5, una variante del coronavirus que surgió el año pasado y se convirtió en la cepa dominante en California no solo se propaga más fácilmente, sino que también evade los anticuerpos generados por las vacunas COVID-19 o una infección previa y está asociada con enfermedades graves y la muerte.

“El infierno ya está aquí”, dijo el Dr. Charles Chiu, quien dirigió al equipo de genetistas, epidemiólogos, estadísticos y otros científicos de la UCSF en un análisis de la nueva variante. “Ojalá fuera diferente. Pero la ciencia es la ciencia”.

Mujer muere luego de recibir un trasplante de pulmón infectado

Una mujer murió por COVID-19 el otoño de 2020 luego de que recibiera un pulmón infectado, según investigadores de la Universidad de Michigan. La donante presuntamente no mostro síntomas de la enfermedad y había dado negativo a una prueba COVID-19. Tras la muerte de la recipiente, pruebas al órgano dieron positivo y un cirujano que manipuló los pulmones del donante se infectó con el virus pero luego se recuperó, informó Fox 29.

Investigadores de la universidad han encontrado que transmisión de la infección del donante al receptor ocurre en menos del 1% de los receptores de trasplantes.

Encuesta muestra lugares que representan el mayor riesgo de transmisión

Usando una escala de 1 a 10, 10 siendo el lugar de más riesgo, un estudio de MLive in Michigan por expertos de salud publica clasificó las siguientes ubicaciones como aquellos que representan el mayor riesgo de transmisión, informó Fox News.

9 Bares y conciertos de música de gran escala

8 Estadios deportivos, gimnasios, parques de atracciones, iglesias y bufets

7 Piscinas públicas

6 Teatros de cine y peluquerías

5 Aviones, playas, boleras y barbacoas

4 Calles fuertemente conmutadas y oficinas de dentistas

3 Librerías/museos, tiendas de comestibles, hoteles y campos de golf

2 Gasolineras, caminar/correr y andar en bicicleta

1 Restaurante para llevar y tenis

Actualizaciones sobre las vacunas



Vacunas Pfizer/BioNTech

La primera dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech de dos dosis brinda una protección de aproximadamente el 90% después de 21 días, informó The Guardian en febrero. La protección es de aproximadamente 0 alrededor de dos semanas y luego aumenta rápidamente desde allí.

Los resultados preliminares en una preimpresión revelaron que la vacuna de Pfizer reduce la carga viral cuatro veces entre 12 y 28 días después de la primera dosis, informó The Scientist. Este estudio comparó a casi 3,000 personas vacunadas con personas no vacunadas. Puede leer la preimpresión aquí.

El Reino Unido advirtió que las personas con reacciones alérgicas graves a una vacuna, medicamento o alimento, o que hayan tenido reacciones alérgicas casi fatales, no deberían recibir la vacuna COVID-19 Pfizer, informó AP News. La FDA está investigando reacciones alérgicas a la vacuna Pfizer en varios estados, informó The Hill en diciembre. La FDA está considerando el polietilenglicol como una posible fuente y sostiene que la mayoría de los estadounidenses con alergias pueden vacunarse sin peligro.

Pfizer / BioNTech está trabajando en refuerzos específicamente contra las nuevas variantes del coronavirus, informó Newsweek a fines de enero. Si alguna de las variantes muestra resistencia a la vacuna actual, Pfizer quiere poder producir un refuerzo “muy, muy rápidamente”.

Un estudio reciente de la Universidad de Texas reveló que la vacuna Pfizer aún brinda una protección sustancial contra la variante SA, informó The Guardian. El estudio analizó los sueros sanguíneos de los participantes que recibieron la vacuna y cómo reaccionó a las muestras de virus modificadas para parecerse a las variantes, informó Politico. Los investigadores reconocieron las limitaciones, incluido el hecho de no tener el conjunto completo de mutaciones de pico en la prueba.

El profesor Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech, dijo a Sky News que hasta seis semanas entre la primera y la segunda dosis de Pfizer debería estar bien, pero no más que eso.

Dos investigadores canadienses dijeron en una carta del New England Journal of Medicine que debido a que la primera dosis tiene una eficacia del 92.6%, la segunda dosis de Pfizer puede retrasarse, informó CTV News. Pfizer ha dicho que los países deben tomar esa decisión, pero no se ha estudiado el cambio en periodo de tiempo de la segunda dosis.

Vacunas Moderna

Los datos publicados a mediados de diciembre muestran que la vacuna de Moderna ofrece un alto nivel de protección, informó el New York Times. La vacuna tuvo una eficacia del 94.1% en un ensayo con 30,000 participantes. Los efectos secundarios no eran peligrosos pero sí desagradables, como fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Durante los ensayos, Moderna (y CanSino) dejaron de administrar dosis altas para la segunda dosis debido a los efectos secundarios, informó StatNews. La vacuna actual de Moderna usa una dosis más baja para la segunda dosis.

Moderna anunció el 25 de enero que las personas que recibieron la vacuna Moderna COVID-19 también muestran una actividad de anticuerpos neutralizantes contra las variantes del Reino Unido y Sudáfrica (B.1.1.7 y B.1.351). Se observó una respuesta más débil para la variante de Sudáfrica. (B.1.351), pero Moderna señaló que “se espera que niveles de título neutralizantes… sean protectores”. Moderna está avanzando en el trabajo sobre una dosis de refuerzo contra la cepa de Sudáfrica.

Un estudio de la vacuna Moderna de la Universidad de Emory y la Rama Médica de la Universidad de Texas a principios de febrero también indica que la vacuna genera anticuerpos neutralizantes contra variantes, informó News Medical. El estudio aún debe someterse a una revisión por pares.

Tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna usan ARNm, que enseña al sistema inmunológico del cuerpo a producir anticuerpos contra los picos de proteínas. Esta sería la primera vacuna de ARNm del mercado.

Vacunas Oxford/AstraZeneca

La vacuna Oxford-AstraZeneca es aproximadamente un 62% efectiva en personas que recibieron dos dosis completas, informó la BBC a fines de noviembre. Otro ensayo mostró una eficacia de alrededor del 90% en 3,000 personas que recibieron la mitad de la dosis primero y luego una dosis completa la segunda vez. La vacuna Oxford está hecha de un adenovirus que fue modificado para ayudar a las células humanas a crear la proteína de pico para que el sistema inmunológico pueda reconocerla, informó Nature.

AstraZeneca también está probando un componente de la vacuna rusa Sputnik V en sus propios ensayos clínicos, según un comunicado de prensa. La vacuna rusa utiliza dos inoculaciones basadas en dos vectores de adenovirus humanos diferentes, entregando material genético del pico del coronavirus.

La UE autorizó la vacuna, pero Alemania, Polonia, Suecia, Italia y Francia desaconsejan su uso en residentes mayores debido a la falta de datos hasta el momento. Irlanda declaró que las vacunas de ARNm son preferibles para los grupos de mayor edad. El regulador médico de Suiza, SwissMedic, dijo que no autorizará la vacuna AstraZeneca, informó Irish Times.

Mientras tanto, Sudáfrica detuvo el lanzamiento de la vacuna AstraZeneca / Oxford a principios de febrero después de que un análisis revelara que la vacuna solo brinda una protección mínima contra la variante B.1.351 de Sudáfrica, informó StatNews. Un pequeño estudio reveló que la vacuna AstraZeneca solo puede proporcionar un 10% de protección contra infecciones leves a moderadas de la variante SA, mientras que ellos buscaban un 60% o más, informó The Guardian.

Vacunas Sputnik de Rusia

Se informa que la vacuna Sputnik de Rusia tiene una efectividad del 91.6% contra el COVID-19 sintomático y un 100% de efectividad contra casos moderados y severos, informó CNN a principios de febrero. Esto se informó a través de ensayos provisionales de fase 3 y se publica en The Lancet. Las personas mayores de 60 años mostraron una eficacia del 91.8%. Las reacciones graves fueron raras y la mayoría de los efectos secundarios incluyeron síntomas similares a los de la gripe leve, dolor en la inyección y poca energía. El análisis no ha revisado los casos asintomáticos, la transmisión ni la duración de la protección.

A los rusos que reciben la vacuna contra el coronavirus Sputnik V se les pide que no beban alcohol durante dos meses después, informó el New York Post. Esta es la cantidad de tiempo que dijeron que le toma a la vacuna para ser efectiva y el alcohol puede afectar la respuesta inmunológica del cuerpo, dijeron los expertos.

A mediados de febrero llegaron a Venezuela las primeras 100,000 dosis de la vacuna Sputnik, informó Yahoo! News.

Vacunas Novavax

Novavax anunció que en su ensayo de vacuna de fase 1 para NVX-CoV2373, se indujeron anticuerpos en el 100% de los participantes, informó The Motley Fool. La vacuna tuvo efectos secundarios leves, generalmente peores con la segunda dosis. El 9 de noviembre, la FDA le otorgó a la farmacéutica la designación de vía rápida y se encuentra en la fase avanzada de desarrollo clínico. Esta no es una vacuna de ARNm, informó ScienceMag. En cambio, Novavax está usando un baculovirus para insertar un gen para la proteína de la punta, recolectando las proteínas de la punta y usándola en un adyuvante.

A mediados de febrero, FT informó que Novavax estaba a punto de finalizar su ensayo de la vacuna en EE.UU. En un tiempo récord, habiendo inscrito a 30,000 participantes desde que comenzó el ensayo a finales de diciembre. Un ensayo en el Reino Unido de la vacuna de dos inyecciones encontró que era un 85.6% eficaz contra B.1.1.7 y un 95.6% eficaz contra la variante original.

Vacunas Inovio

Inovio está trabajando en una vacuna llamada vacuna de ADN INO-4800. Inovio anunció resultados positivos de dos ensayos clínicos de fase I a principios de julio. El ensayo de Fase 1 se amplió para incluir participantes mayores en junio y julio. Esta es una vacuna de base nucleica que se mantendrá estable a temperatura ambiente durante más de un año y no necesita congelarse.

El 4 de enero, Inovio dijo que esperaba comenzar un estudio de etapa tardía de su vacuna en los EE. UU. En el segundo trimestre de 2021 después de terminar las pruebas de etapa intermedia en marzo, informó Reuters. La vacuna tiene tres ensayos en etapa intermedia, uno en los EE.UU., uno en China con Advaccinek y uno en Corea del Sur. El ensayo de fase III de EE.UU. se había retrasado porque la FDA solicitó más información sobre el dispositivo de administración.

El 12 de febrero, las acciones de Inovio cotizaron al alza, informó Seeking Alpha. El analista Hartaj Singh confía en la efectividad de Inovio y señaló: “Creemos que la plataforma de ADN general de INO no debe pasarse por alto”.

Vacunas Johnson & Johnson

Johnson & Johnson solicitó una autorización de uso de emergencia para su vacuna, informó Stat News. Si se aprueba, la vacuna podría comenzar a usarse a principios de marzo o incluso a fines de febrero. La oferta será limitada al principio. Johnson & Johnson informó una eficacia del 66% para prevenir el COVID-19 de moderado a grave. Fue 72% efectivo en los Estados Unidos y 57% efectivo en Sudáfrica, tal vez apuntando a una vulnerabilidad a las variantes. Nadie que recibió la vacuna fue hospitalizado ni murió.

La subsidiaria de Johnson & Johnson, Janssen, solicitó a la EMA una autorización condicional para su vacuna a mediados de febrero.

Si se aprueba la vacuna de Johnson & Johnsons, el lanzamiento ascenderá a menos de 20 millones de dosis en abril en lugar de los 30 a 30 millones esperados, informó CNN a mediados de febrero. Esto retrasaría las 100 millones de dosis a julio en lugar de a finales de junio.

Vacunas CureVac

El 12 de febrero, EMA comenzó una revisión continua de la vacuna de CureVac, CVnCoV, informó EMA. CureVac está realizando ensayos clínicos sobre seguridad, respuesta inmune y efectividad. CureVac utiliza el método de vacunación de ARNm.

Vacunas Sanofi y GlaxoSmithKline

Los primeros ensayos de las vacunas Sanofi y GlaxoSmithKline fueron decepcionantes, informó The New York Times a mediados de diciembre. Las vacunas no produjeron una buena respuesta inmunitaria en los participantes mayores, aunque sí en las personas menores de 50 años.

Un mapa interactivo de MappingSupport.com utiliza los mismos datos del mapa de Johns Hopkins. El mapa extrae información de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el NHC y fuentes de Dingxiangyuan. Este mapa se actualiza varias veces al día. Haz clic en cualquier punto en el mapa de EE. UU. a continuación para obtener más información. Puede ver el mapa completo aquí.

El siguiente mapa de casos confirmados en los Estados Unidos y en todo el mundo fue compartido por BNO News. Es posible que deba hacer zoom en el mapa para ver los casos en los Estados Unidos.



Sintoniza tus noticias locales para obtener la información más reciente sobre casos del virus. Si presentas síntomas, habla inmediatamente con tu médico.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com