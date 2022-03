Corey Feldman dijo que tres hombres de Hollywood lo violaron cuando era niño

Tres años después de anunciar el proyecto por primera vez, en 2020 finalmente se estrenó el explosivo documental de Corey Feldman: My Truth: The Rape of 2 Coreys.

En My Truth, Feldman hizo lo prometido. La ex estrella de cine de los años 80 no sólo nombró a Charlie Sheen como el presunto violador de Haim en la película, sino que, según él, tres hombres abusaron de él cuando era niño.

Si bien Feldman, de 48 años, ha mencionado estos nombres antes, explica con más detalle sus relaciones sexualmente abusivas con Marty Weiss, Alphy Hoffman y Jon Grissom.

Dirigida por Brian Herzlinger, el estreno de My Truth siguió retrasándose después de que casi todas las cadenas tradicionales rechazaran la película debido a su tema muy controvertido. A pesar de recibir amenazas de muerte y la necesidad de contratar seguridad armada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Feldman autofinanció el documental para finalmente descubrir la “manada de lobos” que hay, que es como la estrella de Los Goonies llama a este grupo particular de pedófilos de Hollywood que aún trabajan en la industria.

Feldman admitió numerosos intentos de suicidio en el pasado

Feldman ha dicho que los efectos del abuso sexual del que fue víctima cuando era niño repercutieron fuertemente en su vida adulta. Después de automedicarse con drogas y alcohol durante años, finalmente fue a rehabilitación y dijo que ha estado sobrio desde entonces.

En 2017, poco después de lanzar una campaña para recaudar $10 millones a través de su “Campaña TRUTH”, Feldman habló con franqueza sobre su proyecto cinematográfico para Vanity Fair. Él dijo: “He tenido tanto dolor, tanta angustia y tanto abuso en mi vida que la mayoría de la gente probablemente estaría muerta”.

“Hay tantas veces que traté de suicidarme cuando era niño, tantas veces que intenté suicidarme, tantas veces que me sentaba allí y deseaba y rezaba para que alguien viniera y me golpeara. Solía ​​tener pensamientos horribles todo el tiempo porque no creía que valiera la pena existir. Realmente no lo hice. No podía entender por qué Dios me mantuvo aquí”.

Aunque “The TRUTH Campaign” nunca alcanzó su meta de $10 millones, Feldman siguió impulsando el proyecto, especialmente después del movimiento #MeToo. Con las acusaciones hechas contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey, Feldman dijo: “Todo está conectado a un poder más grande y oscuro. No sé a qué altura de la cadena llega ese poder, pero sé que probablemente también esté fuera de la industria del cine. Probablemente esté en el gobierno. Probablemente esté en todo el mundo en diferentes aspectos oscuros”.

En una entrevista con EW en marzo, Feldman dijo después del estreno del documental: “Espero que la gente finalmente pueda apreciar mi trabajo como actor. Sería bueno si la gente comenzara a reconocerme como un actor real en lugar de esto. Eso sería lo más respetuoso, supongo”.

Feldman nombró a Jon Grissom, Marty Weiss y Alphy Hoffman como presuntos abusadores sexuales antes del estreno del documental

En su autobiografía de 2013, Coreyography, Feldman nombró a uno de sus presuntos abusadores, aunque con un nombre falso. Legalmente, Feldman tuvo que cambiar el nombre del hombre a “Ron Crimson” en sus memorias, pero luego confirmó en Dr. Oz que se refería a Jon Grissom, quien tuvo pequeños papeles en las películas de Feldman-Haim, License to Drive y Dream a Little Dream.

Ese mismo año, Feldman fue a The View para hablar sobre las personas que supuestamente abusaron de él y de Haim, una entrevista que desde entonces se ha vuelto viral siguiendo el movimiento #MeToo. Feldman dijo que sus abusadores son “algunas de las personas más ricas y poderosas en el negocio”, a lo que Barbara Walters dijo: “Estás dañando a toda una industria”.





Sin usar seudónimo, Feldman también identificó a su ex manager, Marty Weiss, como otro de sus presuntos abusadores. Antes de la publicación de las memorias de Feldman, Weiss no refutó dos cargos de cometer actos lascivos con un niño menor de 14 años. Weiss fue obligado a registrarse como delincuente sexual y sentenciado a un año de cárcel.

Sentándose con el Dr. Oz en 2017, Feldman nombró a Alphy Hoffman como uno de sus presuntos abusadores. Afirmó que Hoffman, quien dirigía el popular Club de Soda Pop de Alphy en los años 80, abusó sexualmente de él cuando tenía 14 años.