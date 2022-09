Muerte del rapero Coolio: así lo recuerdan los miembros de The Voice

Los entrenadores y asesores de The Voice están de luto por la pérdida de un gran miembro de la comunidad musical: el rapero Coolio, quien murió a la edad de 59 años de un presunto ataque al corazón, según TMZ, quien informó por primera vez la noticia de la muerte de Coolio.

Así es como los miembros del elenco de The Voice honran al difunto rapero:

Cee-Lo Green dijo que actuar con Coolio fue “un honor”

El ex entrenador Cee-Lo publicó un tributo junto con un video de ellos actuando juntos, escribiendo: “(…) Mis condolencias para su amada… #respeto mucho amor a LV también”.

Green también escribió en otras dos publicaciones de Instagram: “No importa cuán grande sea su casa, cuán reciente sea su automóvil o cuántos 0 haya su cuenta bancaria, nuestras tumbas siempre serán del mismo tamaño. Mantente humilde” y “La vida es como un libro. Algunos capítulos son tristes, otros alegres y otros muy emocionantes. Pero si nunca pasas la página, nunca sabrás lo que depara el próximo capítulo”.

El asesor de la temporada 20 y el rapero Snoop Dogg publicó una foto de sí mismo con Coolio y escribió: “El paraíso de los gangstas. DESOLADO”.

La asesora de la novena temporada, Missy “Misdemeanor” Elliott, escribió en sus stories de Instagram “Descansa en el paraíso, Coolio” con un emoji llorando.

Otras celebridades que recordaron a Coolio incluyen a Weird Al, quien publicó una foto de ellos juntos, el elenco de Charmed, en la que interpretó a un demonio, y muchos otros actores y músicos.

“Coolio interpretó a un demonio en Charmed. Era amable, divertido, profesional y, por supuesto, muy talentoso. Se fue demasiado pronto”, escribió Alyssa Milano, y su coprotagonista Holly Marie Combs publicó un tributo en sus stories de Instagram.

El actor Lou Diamond Phillips escribió en Twitter: “Estoy absolutamente atónito. Coolio era un amigo y una de las personas más cálidas y divertidas que he conocido. Pasamos un tiempo increíble juntos haciendo Red Water en Ciudad del Cabo y nos encantó enfrentarnos en la cocina. Él era único en su clase. Épico, legendario y lo extrañaré. #RIPCoolio”.

“Viaje tranquilo, hermano”, escribió el músico Questlove en Twitter.

El actor Kel Mitchell, que trabajó con Coolio en All That (y también Coolio escribió el tema principal de Kenan and Kel), publicó un extenso tributo en Instagram.

Mitchell escribió:

“¡Descansa en el cielo, @coolio! Hablamos hace unos meses riendo y pasándolo bien. (…) Coolio, gracias por compartir tu luz y tu talento con todos nosotros y gracias por inspirar a tantos con tus letras. Estén en paz en manos de nuestro Padre Celestial y orando a Dios para que consuele a su familia durante este tiempo. Mucho amor hermano!”

“Tuve el increíble honor de trabajar y actuar con @coolio varias veces y él siempre estaba dispuesto a conversar. Era todo un señor y era muy divertido pasar tiempo con él. ¡Qué pérdida! ¡Que descanse en paz!”, escribió Melissa Joan Hart, miembro del elenco de la novena temporada, junto con una foto de ellos trabajando en un episodio de Sabrina the Teenage Witch.

El rapero Ice T escribió en Twitter: “Todos los podcasts y la gente de la prensa pidiéndome un comentario sobre la muerte de mis amigos… ‘No puedo creerlo’. Eso es todo. 💔 #Coolio”.

“Mi más sentido pésame a la familia, amigos y fans por la pérdida de @Coolio. Esta foto es de cuando hicimos @ABCNetwork #GreatestHits juntos. Un impresionante chico que será extrañado. #Coolio”, escribió el artista Bret Michaels en Twitter.

La presunta causa de muerte es un ataque al corazón

TMZ informó por primera vez que Coolio fue encontrado tirado en el suelo en la casa de su amigo en Los Ángeles y llamaron a los paramédicos. Más tarde lo declararon muerto en la escena.

La policía le dijo a TMZ que no se encontraron en la escena y que una autopsia determinará la causa oficial de la muerte, aunque el gerente de Coolio, Jarez, le dijo a TMZ que Coolio sufrió un ataque al corazón.

“Nos entristece la pérdida de nuestro querido amigo y cliente, Coolio, quien falleció el miércoles por la tarde. Conmovió al mundo con el regalo de su talento y lo extrañaremos profundamente. Tenga a los seres queridos de Coolio en sus pensamientos y oraciones”, dijo la gerente de talentos de Coolio, Sheila Finegan, en un comunicado.

The Voice se transmite los lunes a las 8 PM, Hora del Este, en NBC.