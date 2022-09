Muerte del rapero Coolio: así lo recuerdan los miembros de Dancing With the Stars

La familia de Dancing With the Stars está de luto por una tremenda pérdida en el mundo de la música. El rapero Coolio murió el 28 de septiembre a la edad de 59 años, y muchos profesionales y concursantes anteriores están de luto por la pérdida de este artista “inspirador”, especialmente los actores Kel Mitchell y Melissa Joan Hart, quienes tuvieron el placer de trabajar con Coolio durante años.

Esto es lo que están diciendo tras su muerte:

Los tributos a Coolio en Dancing With the Stars

Muchos concursantes y miembros del concurso acudieron a las redes sociales para llorar la pérdida del rapero de “Gangster’s Paradise” y “Fantastic Voyage”.

“Tuve el increíble honor de trabajar y cantar con @coolio varias veces y él siempre estaba dispuesto a conversar. Era todo un señor y era muy divertido pasar tiempo con él. ¡Qué pérdida! ¡Que descanse en paz!”, escribió Melissa Joan Hart, miembro del elenco de la novena temporada, junto con una foto de ellos trabajando en un episodio de Sabrina the Teenage Witch.

El subcampeón de la temporada 28, Kel Mitchell, publicó un largo homenaje porque trabajó con Coolio en All That y en varios otros proyectos a lo largo de los años.

Mitchell escribió:

¡Descansa en el cielo, @coolio! Hablamos hace unos meses riendo y pasándolo muy bien. ¡Tengo tantos buenos recuerdos contigo, hermano!”

Hart respondió a la publicación de Mitchell escribiendo: “¡Qué pérdida! Pensando en ti hoy, amigo.”

El concursante de la cuarta temporada Joey Fatone escribió en sus stories de Instagram: “¡No puedo creerlo! (…) Gracias por tantos años de entretenimiento y amor”, junto con un video de él mismo actuando con Coolio.

El concursante de la temporada 16 D.L. Hughley escribió en sus stories de Instagram: “RIP. Recordando a la leyenda del hip hop, Coolio”.

“Te voy a extrañar, hermano. Fuiste el más genial. Mi corazón está con toda la familia. Muy triste”, escribió el concursante de la temporada 23, Vanilla Ice.

“RIP Coolio”, escribió la jueza Carrie Ann en sus historias de Instagram.

“Nooooooooooo WTF”, escribió la bailarina profesional Sasha Farber en sus stories de Instagram.

La concursante de la novena temporada, Macy Gray, publicó una foto en sus stories de Instagram de Tupac como un ángel llorando por Coolio.

El campeón de la temporada 27, Bobby Bones, publicó en la cuenta oficial de las stories de Instagram de su programa de radio: “RIP a una leyenda”.

La presunta causa de muerte es un ataque al corazón

Como informó TMZ por primera vez, Coolio (nombre real Artis Leon Ivey Jr.) fue encontrado muerto el miércoles 28 de septiembre en Los Ángeles. Su manager Jarez le dijo al medio que Coolio estaba en la casa de su amigo y fue a usar el baño. Cuando no regresó después de un tiempo, sus amigos lo revisaron y lo encontraron tirado en el suelo.

Jarez dijo que los paramédicos declararon muerto a Coolio en la escena y le dijo a TMZ que Coolio sufrió un ataque al corazón, aunque aún no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte.

La policía le dijo a TMZ que no se encontraron drogas en la casa y que una autopsia determinará la causa oficial de la muerte.

“Nos entristece la pérdida de nuestro querido amigo, Coolio, quien falleció el miércoles por la tarde. Conmovió al mundo con el regalo de su talento y lo extrañaremos profundamente. Tenga a los seres queridos de Coolio en sus pensamientos y oraciones”, dijo la gerente de talentos de Coolio, Sheila Finegan, en un comunicado.

Dancing With the Stars se transmite los lunes por la noche a las 8 PM, Hora del Este, y a las 5 PM, Hora del Pacífico, en Disney Plus.