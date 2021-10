La continuidad de Jon Jones en la UFC recibió un nuevo golpe: ¿Seguirá en la promoción?

El ex campeón de peso semipesado de la UFC Jon Jones ha recibido un nuevo golpe, semanas después de haber sido arrestado en Las Vegas, Nevada.

Como muchos fanáticos del boxeo saben, “Bones” fue acusado de tirarle del cabello a su prometida y de propinarle un cabezazo a una patrulla policial el viernes 24 de septiembre de 2021. Se enfrenta a dos cargos: daño de vehículo, un delito grave, y un delito menor por lesiones en el marco de violencia doméstica.

Recientemente, Jones se volcó a Twitter y negó haber golpeado a su prometida, Jesse Moses.

“Me encanta cómo la gente se imagina la peor situación posible en sus cabezas y lo convierten en un hecho”, Jones escribió según MMA Fighting en un tuit que ya fue eliminado. “Jamás golpeé a mi prometida [sic] y nuestras hijas se despertaron tras nuestra confrontación. Mis hijas no nos vieron ni escucharon discutir”.

“Eso es lo único que me importa aclarar. Fuera de eso, espero seguir adelante sin alcohol. Es la primera vez en mi vida en que realmente estoy preparado para dejarlo. Me alegra contar con el apoyo de mi prometida [sic], amigos de la familia y fanáticos”.

Dos semanas atrás, el entrenador de larga data de Bones, Mike Winkeljohn, habló con Ariel Helwani en “The MMA Hour” y anunció que el ex campeón de 205 libras no tendrá permitido entrenar en el gimnasio Jackson Wink MMA Academy en Albuquerque, New Mexico, hasta que Jones ponga su vida en órden.

“Debes dejar de beber y arreglar estas cuestiones por un período de tiempo hasta que puedas regresar al gimnasio”, dijo Winkeljohn. “Por lo que por el momento, está fuera del gimnasio”.

Y el martes 26 de octubre de 2021, Jones recibió un nuevo golpe.

Jones cayó aún más en el ranking libra por libra de la UFC

Los fanáticos saben cuán importantes son los rankings libra por libra para Jones. Cuando el ex campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov lo superó como número 1 en la lista el año pasado, Bones despotricó al respecto, diciendo que “no era justo”.

Algunos meses más tarde, después de que quedara claro que Nurmagomedov estaba retirado definitivamente, el ruso fue quitado de los rankings y Jones fue reestablecido como número 1.

Sin embargo, unos días después del arresto de Bones en Las Vegas, fue enviado nuevamente al puesto número 2 y el campeón actual de peso wélter de la UFC, Kamaru Usman, ascendió al número 1.

Desde el martes, Jones es el número 4.

El campeón peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, escaló al número 2 y el campeón de peso medio de la UFC, Israel Adesanya, es ahora el número 3. Debajo puede verse una captura de pantalla del ranking:

Jones no ha peleado desde febrero de 2020 y se prepara para peso pesado

Jones no ha peleado en el Octágono desde febrero de 2020, cuando defendió su cinturón de peso semipesado contra Dominick Reyes en el evento principal de la UFC 247. En el verano de 2020, Jones anunció que dejaría vacante su cinturón y se dirigiría al norte por peso pesado en búsqueda de su segundo título divisional.

Adelantemos a un año más tarde y Bones no ha debutado aún. Jones ha manifestado en reiteradas oportunidades que se está tomando su tiempo para preparar su cuerpo para pelear contra los hombres más grandes de peso pesado. Bones también ha confirmado sus planes de pelear en 2022.

