Un analista destrozó a Dwight Howard: ‘Tienes suerte de estar en esta liga.’

Si bien Los Ángeles Lakers al fin han ganado esta temporada tras haber vencido a los Memphis Grizzlies el domingo, eso no significa que se hayan acabado los problemas. Hace poco vimos cómo los ánimos se caldearon cuando Anthony Davis y Dwight Howard se vieron envueltos en un altercado físico en el partido contra los Phoenix Suns. Nunca es un buen signo cuando los compañeros de equipo se ven envueltos en estas situaciones.

Los dos han declarado que esa pelea ya es historia, pero es difícil saber si toda la hostilidad entre ellos ha desaparecido. De lo contrario, y si el problema continúa, esa es una batalla que ganará Davis. Stephen A. Smith analizó la pelea en el programa First Take de ESPN y puso a Howard en sobreaviso.

“Eres Dwight Howard. Me gusta Dwight Howard. Mírame ahora mismo, Dwight Howard. Te recomiendo fervientemente que no te pongas a Anthony Davis en tu contra”, Smith le dijo directamente a Howard. “Tienes suerte de estar en esta liga. Creo que debe estarlo, no me malinterpreten. Creo que es un gran valor cuando está enfocado.”

“Pero si te encuentras afuera y Anthony Davis tiene un problema contigo, recuerda que, hasta hace no mucho, Dwight Howard se estaba preguntando si tendría o no un trabajo en la NBA. Llegó a los Lakers, ganó un título, terminó yendo a Filadelfia, lo trajeron de vuelta. Aún estás cobrando el salario mínimo contra dos millones de dólares. Estamos hablando de Anthony Davis. No lo arruines.”

Es exagerado decir que Howard no estaría en la liga si no fuese por los Lakers, pero Smith tiene razón al decirle que ponerse a Davis en su contra sería un error gravísimo para el ex All-Star.





Howard y Davis ‘se llevan muy bien

Una riña entre dos jugadores clave puede traer aparejados serios problemas para un equipo. Howard tiene una personalidad fuerte y no se echará atrás incluso contra su compañero que es una súper estrella. Sin embargo, todo debería estar bien. El base Rajon Rondo ha pasado mucho tiempo con Davis y Howard y no piensa que haya un problema grave entre los dos.

“Puede suceder… pero de todas formas, como dije antes, estos dos hombres, no voy a decir que son mejores amigos pero se llevan muy bien”, le dijo Rondo a Jovan Buha de The Athletic.

Es notable que los Lakers hayan traído de vuelta a Howard esta offseason. Si Davis no lo hubiese querido ahí, seguramente hoy no sería parte del equipo. No hay razón para pensar que los dos jugadores tienen una enemistad latente previa al incidente durante el partido contra los Suns.

Howard debe tener cuidado

La pasión y el entusiasmo de Howard son dos de las razones por las que los Lakers lo trajeron de vuelta. Incluso cuando no está en la cancha, está comprometido con el juego y alentando a su equipo. Dicho eso, debería tener más cuidado de ahora en más. Davis es el jugador más importante de los Lakers y tiene mucho peso en la franquicia. También es muy cercano a LeBron James, quien es quizás la voz más poderosa dentro de la organización.

Obviamente, los Lakers no van a poner a Howard en el banco o sacarlo del equipo a raíz de este altercado, pero no debe hacerse costumbre para él. Si se vuelve una distracción, tal vez no valga la pena seguir teniéndolo cerca.

