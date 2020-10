¿Es ‘Pink Eye’ un síntoma de COVID-19? La conjuntivitis puede ser una señal de coronavirus

Durante el Debate Vicepresidencial 2020 el 7 de octubre, la senador Kamala Harris se enfrentó al Vicepresidente Mike Pence. Mientras los espectadores estaban tratando de concentrarse en sus respuestas a las preguntas de la moderadora Susan Page, usuarios en Twitter expresaron consternación por el el ojo izquierdo rojo de Pence.

Miles de espectadores tuitearon durante el debate preguntando si el ojo rosado es un síntoma de COVID-19, y la respuesta es sí.

Los síntomas de la conjuntivitis incluyen una capa rosa o roja sobre el blanco del ojo o los ojos, hinchazón de la conjuntiva (la capa delgada que recubre la parte blanca del ojo y dentro del párpado), aumento en la producción de lágrimas, picazón, irritación, ardor, y costras alrededor de los párpados, según el CDC.

“Algunos pacientes con COVID-19 tienen síntomas oculares y quizá el nuevo coronavirus se presenta en las secreciones conjuntivales de los pacientes con COVID-19”, dijo el investigador Dr. Liang Liang del departamento de oftalmología de la Universidad China Three Gorges en Yichang, según informó WebMD.

“La conjuntiva es una capa delgada y transparente de tejido que recubre el párpado interior y cubre parte del blanco del ojo”, informa WebMD. “Liang dijo que el coronavirus puede invadirla en pacientes con neumonía grave por COVID-19. Esto significa que el virus puede propagarse si alguien frota un ojo infectado y luego toca a otra persona, o durante un examen ocular, sugirieron los autores del estudio”.



El ojo rojo de Pence se volvió viral en Twitter con especulación de si estaba relacionado con COVID-19

“¿Qué pasa con el ojo de Pence? ¿Alguien más está viendo esto? Sabes, el ojo rosa es señal de Covid-19,” tuiteó un usuario. Mientras que Pence, de 61 años, no ha dado positivo por coronavirus, varios miembros del personal de la Casa Blanca incluyendo el presidente Donald Trump, han contraído el virus.

Usuarios en Twitter se preguntan si el ojo rojo de Pence es un síntoma de coronavirus, o si Pence está mostrando señales de un tipo de infección distinto. Otras personas preguntaron si Pence habría sido golpeado en la cara, y hasta llegaron a compararlo con el personaje de Arnold Schwarzenegger’s en Terminator.

El actor Josh Gad tuiteó, “Mira, tampoco me gusta Pence, pero no creo que era necesario que Trump lo golpeara en el ojo antes del debate”. El autor Saeed Jones tuiteó, “ese ojo rojo hace que Pence luzca como una ardilla albina. #VPDebate.”

Los CDC han ampliado su lista de los síntomas más comunes del coronavirus

Mientras que el nuevo coronavirus sigue siendo estudiado por científicos internacionales, los CDC continúan actualizando la lista de posibles síntomas del COVID-19.

Aunque la gravedad de los síntomas de una persona infectada puede variar considerablemente de una persona a otra, “puede aparecer 2-14 días después de la exposición al virus”.

La lista más actualizada de síntomas incluye los siguientes: fiebre o escalofríos, tos, fatiga, falta de respiración o dificultad para respirar, dolor corporal, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olor, congestión, náuseas o vómitos, dolor de garganta y diarrea.

