Confirman casos de variante híbrida “Deltacron” en EE.UU: ¿Es peligrosa?

Desde hace ya varias semanas, a nivel mundial se ha venido hablando de la variante “Deltacron”, una cepa híbrida entre Delta y Ómicron. Y aunque un investigador de Chipre se refirió por primera vez a esta variante combinada desde enero, lo cierto es que tanto en Estados Unidos como en Europa ya se han detectado casos de la variante en pacientes.

Así lo reveló NBC News, donde se informó que en la Unión Americana y el viejo continente, las autoridades de salud ya han identificado la cepa que combina genes de las variantes Delta y Omicron, en por lo menos 17 pacientes. La mayoría de casos detectados fueron hallados en Francia, Dinamarca y Holanda.

Sobre los casos en la Unión Americana, no se han revelado datos concretos sobre los pacientes ni dónde han sido hallados.

El citado medio explicó que dicha cepa es catalogada por los científicos como “un virus recombinante”, pues posee información genética de ambas variantes.





OMS confirma variante "deltacron" una combinación de ómicron y delta Hasta el momento ha sido detectada en Francia, Países Bajos y Dinamarca; No se ha detectado “ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad”, dijo la epidemióloga líder de la OMS #Deltacron #Ómicron #OMS Para información más detallada visítanos en eluniversal.com.mx/ 2022-03-12T00:43:56Z

Por ahora la Organización Mundial de la Salud no ha encontrado elementos que hagan pensar que esta cepa represente mayor peligro que las anteriores, aunque se están adelantando diferentes estudios para saber más sobre la cepa.

“A medida que observamos más, a medida que hacemos más secuencias, es posible que este virus recombinante se detecte en otros países, pero según entendemos, está circulando en niveles muy bajos”, dijo la Dra. Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS.

Hacer el rastreo de casos, de acuerdo a los investigadores, será fundamental en las próximas semanas para comprender más sobre dicha cepa.





WHO tracking new hybrid COVID-19 variant: 'Deltacron' KRON4's Amanda Hari reports. 2022-03-14T03:51:38Z

NBC News explicó que la variante híbrida Deltacron surge cuando “una célula se infecta con dos cepas diferentes de un virus al mismo tiempo, en este caso, la variante delta y la variante omicron”.

En diálogo con el citado medio, Jeremy Kamil, profesor asociado de microbiología e inmunología de la Universidad Louisiana State University Health Shreveport, destacó que este tipo de híbridos se dan cuando se recombinan las variantes.

“Los genomas se vuelven un poco acrobáticos, y las piezas pueden saltar y luego recombinarse. Es como si tuvieras 70 copias impresas de un manuscrito idéntico en tu escritorio y luego un ventilador de la oficina se enciende y sopla todo, y estás tratando de poner todo en orden. Los virus no son diferentes de eso”, dijo el experto.





La OMS confirmó la existencia de la variante Deltacron, que combina Delta y Ómicron En enero, científicos descubrieron variante que combinaba información de la Delta y la Ómicron; ahora, la OMS ha confirmado su existencia y la ha denominado oficialmente ‘Deltacron’. #Covid19 #Deltacron #oms Sigue TODO el contenido relacionado aquí: colombia.com/ Recuerda suscribirte a nuestro canal en el BOTÓN ROJO y activar la campanita de notificaciones para que te… 2022-03-11T20:05:53Z

Hasta el momento, según recalcó NBC News, las muestras de Deltacron que han sido halladas, tienen un código genético más similar a la cepa original de Delta, pero con una adición.

“Delta básicamente agarró la proteína de punta de omicron”, explicó Kamil. “Esto es esencialmente delta tratando de aguantar el plagio de omicron”.

Asimismo, en diálogo con el periódico USA Today, William Hanage, epidemiólogo de Harvard T.H. Chan School of Public Health, dio una voz alentadora, y aseguró que por ahora todo muestra que Deltacron no representa un riesgo mayor.

“Es solo una variante si produce una gran cantidad de casos. Así que no, si no está causando muchos casos, la gente no necesita preocuparse”, dijo el experto.