Argentina: atropelló a ciclistas, mató a una y se dio a la fuga – Imágenes Fuertes

Buenos Aires, capital de Argentina, se vio estremecida por un aberrante caso policial en el inicio de 2022. Un conductor atropello a seis personas que realizaban actividad física en un famoso parque de Palermo. Hirió a cinco personas y mató a una.

Conductor atropelló a ciclistas y runners en los Bosques de Palermo y huyó https://t.co/zq7OzUsJDQ pic.twitter.com/kvwVqVnfRE — CANAL 26 (@canal26noticias) January 2, 2022

El hecho ocurrió este domingo 2 de enero a primera hora del día. José Carlos Olaya González, conductor de un Ford Focus de color rojo, atropelló a cinco personas en una zona conocida como Los Bosques de Palermo, en la zona norte de Buenos Aires.

El espacio se llena de corredores y ciclistas que eligen ese lugar para el desarrollo de sus actividades. Olaya González perdió el control de su vehículo y se subió a la vereda. Arolló a cinco personas. Cinco resultaron con heridas de distinta gravedad. Una ciclista fue trasladada al Hospital Fernández, en la zona, y horas más tarde fue declarada muerta.

Video: así escapaba el hombre que atropelló a ciclistas y runners en los Bosques de Palermo https://t.co/xP26Sr2GSP pic.twitter.com/qIfM4BsERf — Diario El Sol Mza (@elsolonline) January 2, 2022

Una cámara de videovigilancia capturó el momento en que el conductor se sube a la bicisenda y atropella a sus víctimas. Cabe señalar que las imágenes pueden herir la sensibilidad de los lectores.

Cámara de seguridad filmo el momento justo en el cual, el conductor, chocó con su auto a 5 personas en los Bosques de Palermo. pic.twitter.com/PFo9kkMoqi — BairesNews (@baires_news) January 2, 2022

#ULTIMO | BOSQUES DE PALERMO: ATROPELLÓ A RUNNERS Y CICLISTAS Y HUYÓ A PIE Esta mañana un conductor atropelló a un grupo de deportistas y hay una mujer muy grave. Las cinco personas que resultaron heridas fueron derivadas a los hospitales Fernández y Rivadavia. pic.twitter.com/1TH3Flqav2 — Nexofin (@Nexofin) January 2, 2022

El caso conmocionó a la prensa argentina y a las redes sociales. Durante todo el domingo, el episodio fue tendencia en Twitter. Cientos de usuarios se manifestaron pidiendo una condena ejemplar para el conductor del Ford Focus, José Carlos Olaya González.

El conductor huyó en otro vehículo

El conductor que este domingo hirió a cinco personas y mató a otra en los Bosques de Palermo se dio a la fuga una vez ocurrido el accidente.

🚨 Como si nada hubiera pasado. Así escapó el conductor que atropelló a ciclistas y runners en los Bosques de Palermo. Luego, fue detenido en Avellaneda. ⚠ El joven huyó sin asistir a los heridos, entre ellos, una mujer que finalmente falleció. 🗞 https://t.co/dj2T5liRt5 pic.twitter.com/vudd8w4NYA — Rosario3.com (@Rosariotres) January 3, 2022

Las imágenes son elocuentes. José Carlos Olaya González abandona la escena del crimen mientras personal de salud y otros ciclistas brindaban atención a las víctimas.

El video del momento muestra al victimario alejándose tranquilo del lugar. Algunos metros más adelante lo esperaban unos amigos a bordo de una camioneta Jeep de color negro.

La camioneta fue detenida minutos más tarde en el partido de Avellaneda, en la zona sur de Buenos Aires. La policía de la Provincia de Buenos Aires arrestó a Olaya González y a los tres amigos que habían ido a “rescatarlo” de la escena del crimen.

La ciclista que murió en los Bosques de Palermo

Marcela Claudia Bimonte es el nombre de la mujer que murió atropellada este domingo en los Bosques de Palermo. Se trata de una asidua ciclista que frecuentaba la zona cada mañana. Tenía 62 años

Su marido, Luis, dialogó con la prensa y pidió que Olaya González fuera tratado ante la Justicia como un “asesino”.

“Fue un asesinato. Lo que deseo es que los culpables lo paguen como corresponde. No quiero artimañas. Yo vi que les gritaban que no se escaparan, pero yo estaba al lado de ella tratando de sacarle la sangre de la boca porque no podía respirar”, indicó el viudo de Marcela Claudia Bimonte.

El ángel de Marcela Bimonte, la víctima fatal del accidente en los Bosques de Palermo.

Integra el grupo “Bicicleteadas Zen” que hacía excursiones allí. Los paramédicos intentaron reanimarla en el lugar donde fue embestida por el Ford Focus. Marcela ahora necesita justicia. pic.twitter.com/op5d2q1I7E — Alan Xavier Cáceres (@alancaceres5) January 2, 2022

Otro que sumó su testimonio fue Alberto Crescenti, jefe médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME): “Cuando la ambulancia llegó, Bimonte estaba en paro cardiorespiratorio. Se le realizó un drenaje porque tenía sangre y aire en los pulmones, lo que llamamos un hemoneumotórax”.

[AHORA] Dio positivo el narcotest realizado al hombre que mató con el auto a una mujer en los Bosques de Palermo. pic.twitter.com/9PLFv3wgOg — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 3, 2022

La huída de la zona del crimen hizo que la policía no pudiera testear en ese momento la cantidad de alcohol en sangre del conductor homicidad. Por el horario y el estado en el que estaba, todo indica que venía de alguna fiesta.

Cabe señalar que en el auto viajaban además dos mujeres. Las mismas no llegaron a escaparse del lugar. Fueron retenidas por la policía y puestas a disposición de la Justicia.

