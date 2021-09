Situación actual de Collin Quint: ¿Está en la cárcel?

En agosto de 2018, Collin Quint fue arrestado y acusado de abuso infantil en primer grado después de que su hijo de 9 semanas fuera hospitalizado por convulsiones que estaba experimentando. Los médicos del hospital determinaron que el hijo de Quint, Connor, había sufrido lesiones cerebrales como resultado de haber sido sacudido, una forma de abuso infantil conocida como síndrome del bebé sacudido.

Después del arresto de Quint, el hombre de Michigan contrató a un abogado para pelear el caso, argumentando que las lesiones del niño fueron sufridas como resultado de un trauma de nacimiento y no por abuso infantil. “Lo único con lo que toqué a Connor fueron brazos amorosos”, dijo Quint en el episodio.

El arresto de Quint y el cargo de abuso infantil en primer grado se tratan en la segunda temporada de Accused: Guilty or Innocent de A&E, que explora casos de personas acusadas de delitos graves desde su perspectiva, su juicio y su equipo de defensa.

¿Dónde está Collin Quint hoy?

Quint se encuentra en la cárcel del condado de Macomb hasta enero de 2022 después de no presentar ninguna impugnación, pero la duración de su sentencia está siendo apelada

El 24 de junio, el juez Richard Caretti condenó a Quint a ocho meses de prisión y dos años de libertad condicional, unos meses después de que Quint no impugnara el abuso infantil en segundo grado. Según Macomb Daily, la sentencia de Quint cayó en el medio del rango de las pautas de sentencia de cero a 17 meses de cárcel y el juez dictaminó que el hijo de Quint no sufrió lesiones permanentes que pongan en peligro su vida, aunque fue una “llamada muy cercana”.

La fiscalía apeló la duración de la sentencia en un intento por aumentar la pena de cárcel de Quint y trasladarlo a prisión. Esta apelación está en curso y aún no ha sido resuelta por el tribunal. También hay otro caso en el proceso de juicio con un juez diferente que determinará la patria potestad de Quint.

Quint se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Macomb, que se encuentra al norte de Detroit. Según los registros públicos, comenzó a cumplir su condena el 25 de junio de este año y está programado para ser liberado el 22 de enero de 2022. Su abogado defensor Arthur Garton le dijo a Heavy que la esposa de Quint, Lindsey, está aguantando y que Connor está “muy bien”.

La puntuación de las pautas de sentencia es el quid de la apelación

Un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Condado de Macomb dijo que Quint fue responsable de un “asalto violento que perpetró a su hijo de 9 semanas” que causó “importantes deterioros físicos y cognitivos”. Según la fiscalía:

El juez Caretti se equivocó al calificar las pautas legales de sentencia de Michigan para este caso y, en última instancia, sentenció al acusado a una breve pena de cárcel. En sus continuos esfuerzos por luchar por la justicia para todas las víctimas de delitos en este condado, la Oficina del Fiscal del Condado de Macomb buscará revertir este fallo en la Corte de Apelaciones de Michigan y asegurar una sentencia de prisión para el acusado.

El fiscal del condado de Macomb, Peter Lucido, le dijo a Heavy que no apelarán la declaración de culpabilidad, sino solo la duración de la sentencia, ya que argumentaron que las pautas de sentencia se calificaron incorrectamente. Sin embargo, Lucido no pudo proporcionar más información sobre la apelación, ya que aún está en curso.

Garton dijo que la puntuación de las pautas de sentencia se debió a que el juez estuvo de acuerdo con la defensa en algunos factores del caso. Agregó que antes de que Quint se declarara culpable, los fiscales les dijeron que no se opondrían a que los jueces calificaran o apelaran el caso, pero lo hicieron.

Las condenas basadas en el síndrome del bebé sacudido se están revisando a medida que las investigaciones han encontrado inquietudes con lo que algunos llaman una “ciencia cuestionable”

Las condenas por bebés sacudidos se están analizando cada vez más en todo el mundo, ya que varios informes e investigaciones han descubierto que es una ciencia cuestionable, y los expertos médicos a menudo no están de acuerdo sobre la causa de la muerte o las lesiones de los bebés. Como señala el Proyecto de Inocencia de California, el síndrome del bebé sacudido “nunca ha sido científicamente validado”.

El fiscal del condado de Macomb, Peter Lucido, le dijo a Heavy que Quint es culpable según la ley a pesar de su declaración de no oposición. “Si fuera inocente, habría ido a juicio”, dijo el fiscal. “La gente que se declara culpable”. Añadió que contaban con testigos expertos que podían testificar que las lesiones del niño no podían deberse a un traumatismo de nacimiento.

Garton le dijo a Heavy que Quint no se declaró en oposición solo porque no podía permitirse el lujo de contratar testigos expertos para el juicio y este era el mejor de los casos para seguir viendo a su familia. A pesar de no tener suficiente dinero, Garton dijo que tenían una buena defensa, incluida la evidencia que muestra que Connor tuvo un crecimiento acelerado de la cabeza desde el nacimiento, lo que es indicativo de un hematoma subdural que un bebé puede tener al nacer y que puede sangrar con poco o ningún trauma.

El abogado de Quint también le dijo a Heavy que la determinación del síndrome del bebé sacudido fue una opinión formada sin una investigación completa. No hubo lesiones externas de ningún tipo ni fracturas o hematomas que indiquen temblores violentos, explicó.

En Canadá, la Investigación sobre Patología Forense Pediátrica en Ontario conocida como Informe Goudge se lanzó en parte para explorar las condenas de “bebé sacudido”, pero también a mayor escala para analizar las interacciones entre los expertos médicos y el sistema judicial. El informe pidió una “revisión de todos los casos de síndrome del bebé sacudido / traumatismo craneal pediátrico” y cualquier condena penal derivada de estos casos debido a nuevas pruebas médicas.

Goudge dijo que muchos expertos médicos y fiscales entran en un caso con una mentalidad que presume la culpa por encima de todo, informó NPR. “‘Piense sucio’ refleja una mentalidad que prevalecía a menudo en la comunidad de cuidado infantil en la década de 1990”, dijo Goudge. “Es decir, las lesiones observadas fueron infligidas deliberadamente, esa es la presunción que debe ser refutada”, escribió el medio.

En 2015, el Washington Post publicó los resultados de un estudio de un año con el Proyecto Medill Justice de la Universidad de Northwestern sobre el síndrome del bebé sacudido que identificó desde 2001 casi 2.000 casos que supuestamente implicaban temblores violentos. “Más de 200 terminaron cuando los cargos fueron retirados o desestimados, los acusados ​​fueron declarados inocentes o las condenas fueron anuladas”, encontró el estudio.

