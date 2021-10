¿Cuándo reabrirán aplicaciones para cheques de $15,600 para inmigrantes?

El pasado 8 de octubre, el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York (DOL) anunció que debido al alto volumen de aplicaciones que trabajadores neoyorquinos afectados por la pandemia del COVID-19 presentaron para recibir los cheques de $15,600 aprobados por la Legislatura estatal en la primavera, las aplicaciones se cerraron.

La agencia estatal emitió el anuncio, a través de un escueto mensaje compartido en su sitio web, donde advirtieron que los dinero del llamado Fondo de Trabajadores Excluidos, financiado con $2,100 millones de dólares, estaban a punto de extinguirse.

“La gobernadora Kathy Hochul anunció que el primer Fondo para trabajadores excluidos del estado de Nueva York está a punto de agotarse. Hasta la fecha, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha pagado $1.2 mil millones en beneficios del fondo y se han aprobado casi 120,000 solicitudes. Se pagarán más de $ 2 mil millones a fines de octubre”, dijo el DOL. “El fondo está a punto de agotarse y el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ya no aceptará nuevas solicitudes a partir de las 7:30 p.m. el viernes 8 de octubre”.

Y aunque miles de aplicantes de las más de 330 mil solictudes que se presentaron para recibir la ayuda, que ha sido entregada a través de tarjetas débido, todavía están esperando a que el Departamento de Trabajo apruebe sus aplicaciones, otros potenciales beneficiarios que no pudieron aplicar a tiempo se preguntan ¿Cuándo reabrirán las inscripciones?

“Ya no aceptamos nuevas solicitudes. Las solicitudes se procesan en el orden en que se reciben”, respondió el Departamento del Trabajo, explicando que por el momento no hay ningún plan para reabrir las aplicaciones, pues no hay dinero para cubrir nuevas solicitudes.

Sin embargo, la buena noticia, como lo dio a conocer la organización Make the Road NY, grupo que ha estado impulsando desde el principio estas ayudas, al igual que la reforma migratoria, es que seguirán dando la pelea para que la Legislatura estatal desembolse más dineros el próximo año y pueda lograrse que nadie se quede sin su cheque.





Play



Trabajadores excluidos de programas de alivio económico completaron nueve días en huelga de hambre Un grupo de trabajadores hispanos excluidos de los programas de alivio económico otorgados por el gobierno completaron la novena jornada consecutiva de huelga de hambre en la ciudad de Nueva York. Los manifestantes piden un paquete de rescate económico de 3.500 millones de dólares para las comunidades migrantes afectadas por la pandemia. Aferrada a su… 2021-03-25T22:32:18Z

Modesta Toribio, líder de la mencionada organización, aseguró que desde ya mismo han estado contactando a la Gobernadora Hochul y a políticos de la Asamblea y el Senado para que tan pronto como enero, cuando retomen sesiones legislativas, se lleva a la mesa de discusiones la necesidad de más recursos para otorgar los cheques de $15,600 a quienes se quedaron sin aplicar.

“Esta lucha la vamos a seguir dando y no nos vamos a conformar con un No como respuesta, así que todos tenemos que pelear juntos por eso, proque desde el principio se le había dicho a la Legislatura que se necesitaban más fondos y no hicieron caso”, dijo la reconocida activista.

La senadora estatal Jessica Ramos, gestora del fondo de ayudas, le dijo al periódico El Diario NY que seguirán en pie firme para que en el 2022 se destinen más fondos y se reabran las aplicaciones.

“Esperamos que en la próximo sesión legislativa que comienza en enero, podamos asegurar más recuesos para poder ayudar a todas las personas que lo necesitan”, dijo la joven política.