Chuck Feeney: el multimillonario que regala todo su dinero para morir arruinado

Charles “Chuck” Feeney es un ex-multimillonario de California que se arruinó intencionadamente después de donar toda su riqueza a organizaciones benéficas.

El hombre de 89 años, que acumula miles de millones como cofundador de Duty Free Shoppers, hizo una promesa de por vida de donar cada centavo de su riqueza antes de morir, informó Forbes.

Y este mes, Feeney hizo precisamente eso.

Durante los últimos 40 años, el multimillonario donó a través de su organización Atlantic Philanthropies más de 8 mil millones de dólares a fundaciones, escuelas y organizaciones benéficas de todo el mundo.

El residente de San Francisco marcó el final de su obra de cuatro décadas el 14 de septiembre, firmando formalmente el papeleo para disolver su filantropía, dijo Forbes.

La ceremonia se llevó a cabo mediante Zoom y contó con mensajes de vídeo y cartas de personas como Bill Gates, el ex-gobernador de California Jerry Brown y la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, todos los cuales le agradecieron por su servicio, continuó el medio.

“Aprendimos mucho. Haríamos algunas cosas de manera diferente, pero estoy muy satisfecho. Me siento muy bien al completar esta obra”, dijo Feeney a Forbes. “Mi agradecimiento a todos los que se unieron a nosotros en este viaje. Y para aquellos que preguntan sobre “Giving While Living”: Pruébenlo, le gustará”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Charles “Chuck” Feeney:

En 1931, Feeney nació en una familia irlandesa-estadounidense en Elizabeth, New Jersey, según el sitio web de Atlantic Philanthropies.

Su madre era enfermera y su padre era corredor seguros, explica la organización.

Feeney fue el primero de su familia en ir a una universidad, aterrizando en la Universidad de Cornell después de un período de cuatro años como operador de radio para la inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Japón.

A través de Atlantic Philanthropies, Feeney donó más de 8 mil millones de dólares en los últimos 40 años a organizaciones benéficas, universidades y fundaciones de todo el mundo, informó Forbes.

Feeney se inspiró en el “impulso caritativo” de su madre para crear en 1982 The Atlantic Foundation, la primera fundación de The Atlantic Philanthropies, según su biografía de Atlantic Philanthropies.

Aunque desde entonces ha donado más de 8 mil millones de dólares en todo el mundo, nunca quiso reconocimiento, continúa la organización.

“Sin embargo, había un problema: Feeney quería que las donaciones de Atlantic fueran anónimas”, dice su biografía.

La revista Forbes denominó a Feeney como el “James Bond de la filantropía”.

Feeney co-fundó el gigante minorista con Robert Miller en 1960, según Atlantic Philanthropies. La compañía ahora opera en 11 aeropuertos importantes y 20 tiendas Galleria, agregó CNN.

En 2017, aproximadamente 160 millones de viajeros visitaron los puestos de Duty Free Shoppers, continuó el medio.

“En 1984, transfirió en secreto todos sus activos, incluida su propiedad del 38,75 por ciento del negocio, libre de impuestos, a Atlantic Philanthropies”, informó The New York Times. “Cultivó la fortuna de Atlantic con inversiones iniciales en empresas como Facebook, Priceline, E-Trade, Alibaba y Legent”.

Feeney se vio obligado a revelar sus donaciones caritativas en 1997 luego de una disputa comercial, según Atlantic Philanthropies.

