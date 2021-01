Christopher Stanton Georgia, acusado en la invasión al Capitolio es encontrado muerto

Christopher Stanton Georgia, acusado en la insurrección del Capitolio, fue encontrado muerto en su casa. Tenía 53 años y era empleado de un banco.

Según 11Alive, Stanton Georgia murió por suicidio de una herida de bala en el pecho.

Murió en su casa de Georgia, informó la estación de televisión, en donde se recuperaron dos rifles. Su muerte se encuentra bajo investigación.

Anteriormente fue acusado de ingresar a la propiedad del Capitolio “contra la voluntad de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos”. Más de 170 personas han sido acusadas en relación con los disturbios del Capitolio.

Esto es lo que necesitas saber:

La esposa de Stanton Georgia llamó al 911

Daily Mail informó que la esposa de Stanton Georgia llamó al 911 reportando que había “sangre por todas partes”. Murió en el sótano de la casa familiar. Tenía 53 años.

Después de los disturbios del Capitolio, usuarios tuitearon a quien creían que era el empleador de Stanton Georgia, aunque esta información no fue confirmada. Era de Alpharetta, Georgia. El documento de arresto del Departamento de Policía Metropolitana dice que fue arrestado el 6 de enero por violar el toque de queda y entrada ilegal.

“La destrucción ilegal del edificio del Capitolio de los Estados Unidos fue un ataque contra una de las instituciones más importantes de nuestra nación”, dijo el fiscal federal interino Michael Sherwin en un comunicado de prensa en el que anunciaba cargos contra otras 13 personas. “Mi Oficina, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles, ha estado trabajando rápidamente y aprovechando todos los recursos para identificar, arrestar y comenzar a procesar a estas personas que participaron en descarados actos criminales en el Capitolio de los Estados Unidos. Estamos decididos en nuestro compromiso de responsabilizar a cualquier persona responsable de estos actos delictivos vergonzosos, y a cualquiera que pueda estar considerando participar o incitar a la violencia en las próximas semanas, sepa esto: será procesado con todo el peso de la ley”.

“Los cargos de hoy son solo el comienzo de los esfuerzos continuos del FBI para responsabilizar a los responsables de los actos criminales de violencia y destrucción que se desarrollaron durante la violación del edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, sobre las otras personas acusadas. “Para ser claros, lo que ocurrió ese día no fue una actividad protegida por la Primera Enmienda, sino una afrenta a nuestra democracia. El FBI, junto con nuestros socios locales, estatales y federales, está comprometido a garantizar que se haga justicia. Continuaremos investigando agresivamente a todas y cada una de las personas que optaron por ignorar la ley y en su lugar incitar a la violencia, destruir propiedades y dañar a otros”.

Stanton Georgia había comparecido recientemente ante un tribunal y se declaró inocente

La hoja de expediente en los tribunales de DC dice que Christopher Stanton Georgia fue acusado de “entrada ilegal en propiedad pública”. Tuvo una comparecencia ante el tribunal el 7 de enero. El caso fue un delito menor. Se declaró inocente y se hicieron valer sus derechos. Su abogado ya había presentado una solicitud de descubrimiento inicial.

Un vecino le dijo a The Sun: “Era un padre amoroso. Nunca lo escuché hablar mal de nadie con nadie. Siempre tuvo una sonrisa y le encantaba cortar su propio césped”.

Su ex suegra le dijo a la publicación: “Él no era político en absoluto entonces que yo recuerde, pero ese no fue un momento político, los tiempos han cambiado”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com