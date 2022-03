Christopher St. John sufrió abusos sexuales cuando era adolescente

En 2020, Corey Feldman lanzó su documental titulado (My) Truth: The Rape of 2 Coreys en el que alega abuso sexual a manos de al menos seis personas en la industria del entretenimiento cuando era un adolescente. Además, dice que su amigo y habitual coprotagonista Corey Haim también fue víctima de abuso a manos de algunos de estos mismos adultos en Hollywood.

En febrero de 2019, cuando Kristoff St. John falleció, Feldman reveló que la estrella de Young and the Restless sería entrevistada en el documental.

Esto es lo que necesita saber sobre la amistad de St. John con Feldman y por qué fue entrevistado para el documental.

Feldman y St. John se conocieron en la serie de televisión The Bad News Bears





Tras el éxito de la película de comedia deportiva de 1976 The Bad News Bears protagonizada por Walter Matthau y Tatum O’Neal, CBS emitió dos temporadas de un programa de televisión del mismo nombre en 1979 y 1980. Feldman y St. John interpretaron a dos de los niños en un equipo de béisbol: Feldman era Regi Tower, interpretado por Scott Firestone en la película, y St. John era Ahmad Abdul-Rahim, interpretado por Erin Blunt en la película.

Los dos niños actores evidentemente se llevaron bien y siguieron siendo amigos. En 2017, Feldman le dijo a un fan en Twitter que después del programa, “Kristoff St. John y yo seguimos siendo amigos”.

Luego escribió más sobre su amistad cuando St. John murió a principios de 2019.

“¡Kristoff y yo seguimos siendo amigos cercanos hasta hoy! De hecho, supongo que tendré las imágenes que se percibirán como su trabajo final, ya que fue entrevistado y aparece en gran medida en mi próximo documental #Truth. Era un padre amoroso, un verdadero amigo”, escribió Feldman.

En Instagram antes del estreno de Rape of 2 Coreys, Feldman recurrió a Instagram para elogiar la contribución de su difunto amigo a su documental.

“Esta película no sería lo mismo sin su poderosa presencia y agradezco a Dios que lo hayamos alcanzado. Todavía luciendo fuerte y saludable y brindando una entrevista muy sólida, que tristemente marca su última aparición en pantalla”, escribe Feldman. “Entonces, de una manera agridulce, puedo decir que sus primeras y últimas contribuciones al mundo como artista sucedieron a mi lado. RIP Kristoff St. John. Espero que estés durmiendo con los ángeles”.

Nota: todas las publicaciones sociales de Feldman se han editado en cuanto a gramática, puntuación y uso de mayúsculas.

St. John sufrió abusos sexuales cuando era adolescente





En 2014, St. John y su padre, Christopher St. John, un actor más famoso por su papel secundario en la película Shaft de 1971, produjeron y dirigieron juntos un documental titulado A Man Called God, que narraba la “excursión espiritual” de su familia a la India, donde quedaron atrapados.

Fue aquí donde Kristoff sufrió abuso sexual a manos del líder de la secta y gurú Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, según el documental. La sinopsis en el sitio oficial dice: “La familia St John, Christopher, Maria y Kristoff, de 14 años, son absorbidos lentamente por Sai Baba y su culto mientras participan en la rutina espiritual diaria del ‘Ashram’, documentando en una película su visita traicionera. El culto eventualmente abruma a la familia, con Sai Baba revelando su sed demoníaca por la pedofilia y otros males”.

Una mujer que vio la película, Cathy Eck, escribió en su blog que algunos estudiantes locales en la India le confiaron a Kristoff que Sai Baba había abusado de ellos sexualmente y que les pagaban para que guardaran silencio. Eventualmente, Kristoff también fue abusado sexualmente. Se lo contó a su padre y, finalmente, se vieron obligados a abandonar el culto.

La película se compuso de una gran cantidad de imágenes de su viaje original a la India en 1980. Había estado en una bóveda durante años hasta que, en 2009, Kristoff se acercó a su padre y su madrastra para reunir el material en un documental.

“Esta es mi historia, así que finalmente conseguí que mi padre trabajara en esta película. Tomé historias muy dolorosas y las puse en mis propias palabras”.

St. John murió en febrero de 2019





En 2019, a la edad de 52 años, St. John murió en su casa en el Valle de San Fernando. No había señales de asesinato, pero los investigadores se preguntaron si el actor se había quitado la vida. Antes de su muerte, llamó a su ex esposa, Mia, y le dijo que su difunto hijo, Julian, quien se suicidó en 2014, estaba en la puerta y lo llevaría a caminar, le dijo a Entertainment Tonight. Poco después fue encontrado muerto en su casa.

Pero al mes siguiente, la oficina forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la causa de la muerte fue una “enfermedad cardíaca hipertrófica”, que es una afección que engrosa el corazón y dificulta el bombeo de sangre. Según Deadline, el forense de Los Ángeles dijo que “el alcohol fue un factor contribuyente”, pero dictaminó que la muerte fue accidental.

Mia le dijo a Entertainment Tonight que nunca superó el suicidio de su hijo.

“Cuando Julian falleció… literalmente murió con el corazón roto”, dijo Mia. “Kristoff sufría de trastorno bipolar. Nuestro hijo tenía esquizofrenia. Nunca he estado tan decidida a cambiar la forma en que tratamos a los enfermos mentales en este país. Te doy mi palabra de que mi lucha nunca va a terminar. Voy a hacer que mis muchachos se sientan orgullosos”.

Después de la muerte de Julian, Mia fundó la fundación “El Saber es Poder — Knowledge is Power”, que empodera a las personas que padecen enfermedades mentales, personas sin hogar, adicciones y pobreza al proporcionar programas para educar, informar y mejorar la salud física y mental”.

(My) Truth: The Rape of 2 Coreys se estrenó en marzo de 2020.