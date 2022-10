Christopher Scarver: ¿Quién es el recluso que asesinó a Jeffrey Dahmer en prisión?

Christopher Scarver es el asesino convicto que mató a golpes al asesino en serie de Wisconsin, Jeffrey Dahmer, en una prisión estatal.

Scarver también asesinó a Jesse Anderson, un hombre de Wisconsin que estaba en prisión por matar a puñaladas a su esposa.

Dahmer fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994 por Scarver. Murió en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin.

Los asesinatos en serie de Dahmer aparecen en una nueva serie de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

Esto es lo que necesita saber sobre Christopher Scarver:

1. Scarver dejó a Dahmer ‘murmurarando’ en el suelo

Un artículo del Wisconsin State Journal de 1994, al que se accede a través de Newspapers.com, describe cómo Scarver, que hoy tiene 53 años, “golpeó la cabeza de Jeffrey Dahmer con una barra de metal y lo dejó gorgoteando en el suelo”.

“Dios me dijo que lo hiciera”, dijo Scarver, según ese artículo. Scarver, Dahmer y Anderson habían sido asignados para limpiar el gimnasio de una prisión, dice ese artículo.

Un artículo del Akron Beacon Journal del 29 de noviembre de 1994, el día después de la muerte de Dahmer, decía que su “cuerpo ensangrentado fue encontrado en un baño para el personal a las 8:10 a. m., 12 minutos después de que él y otros dos reclusos llegaran para tareas de limpieza. ”

Dahmer tenía 34 años cuando murió. Fue encontrado “respirando pero sin responder” y declarado muerto una hora después en un hospital, según la historia, a la que se accedió a través de Newspapers.com.

Ese informe dice que Dahmer fue “golpeado tan severamente que su rostro estaba irreconocible”. Dahmer murió de “lesiones graves en la cabeza”, según esa historia.

2. Scarver dijo que mató a Dahmer porque el asesino en serie moldeó “extremidades cortadas con comida de la prisión”

Scarver le dijo a The New York Post en 2015 que asesinó a Dahmer porque el asesino en serie “fabricaría extremidades amputadas con la comida de la prisión para burlarse de los otros reclusos”.

Según Scarver, Dahmer “rociaba paquetes de ketchup como sangre”.

“Los ponía en lugares donde estaría la gente”, dijo Scarver a The Post.

Scarver le dijo al sitio de noticias que Dahmer o Anderson lo golpearon en la espalda mientras limpiaban un área de la prisión. “Me di la vuelta, y [Dahmer] y Jesse se estaban riendo por lo bajo”, dijo Scarver a The Post. “Los miré directamente a los ojos y no pude decir quién lo había hecho”.

Scarver le dijo al Post que llevaba un recorte de periódico de los asesinatos de Dahmer y lo confrontó con el asesino en serie. “Le pregunté si hacía esas cosas porque estaba muy disgustado. Él estaba sorprendido. Sí, lo era”, dijo Scarver a The Post.

Scarver tiene un hijo que le ha escrito en prisión. “Los tiempos difíciles no duran. La gente dura lo hace. Y tú eres el chico más duro que conozco”, respondió Scarver, según CNN.

3. Scarver fue condenado por asesinar a un jefe de equipo en una oficina del cuerpo conservador después de exigir dinero

Según un artículo de Associated Press de 1991, Sarver se declaró loco pero perdió ese reclamo en el caso de asesinato anterior.

Fue condenado a cadena perpetua por el “asesinato estilo ejecución de un hombre con tres disparos en la cabeza mientras el agresor exigía más y más dinero”.

Scarver abandonó la escuela secundaria en su último año. Era un aprendiz de carpintero. Estaba trabajando en algo llamado el Cuerpo de Conservación de Wisconsin. que proporcionaba a las personas que necesitaban trabajo formación en carpintería.

El programa lo abandonó y comenzó a consumir drogas y alcohol.

En 1990, fue a la oficina a sacar dinero.

Scarver se enojó cuando el gerente de oficiales, John Feyen, no le dio mucho dinero, por lo que obligó al jefe de equipo Steve Lohman, de 27 años, a “tumbarse en el piso”, según la denuncia penal descrita en la nota de AP.

Después de que Feyen le diera $15, Scarver le disparó a Lohman en la cabeza y le dijo a Feyen: “¿No crees que estoy bromeando? Necesito mas dinero.”

Feyen escribió un cheque por $ 3,000 pero Scarver le disparó a Lohman en la cabeza por segunda vez. “Esto todavía no es suficiente”, dijo.

Feyen comenzó a ceder su cheque de nómina, pero Scarver le disparó a Loham por tercera vez en la cabeza.

Según AP, Scarver “reveló puntos de vista de que los blancos maltrataban a los negros”.

4. Dahmer fue asesinado con una barra de metal de 20 pulgadas de un equipo de ejercicio

Un artículo de Associated Press de 1994 sobre la autopsia de Dahmer dice que permaneció encadenado hasta que comenzó la autopsia.

Fue “golpeado hasta la muerte”, informó esa historia.

La autopsia fue realizada por Robert Huntington III.

Dahmer murió a los pocos minutos de la golpiza, informó AP.

Esa historia de AP informó que “los registros de la prisión… citan a un recluso diciendo que escuchó a Scarver comentar que esperaba que le pagaran por los asesinatos”.

La historia dice que Dahmer y Anderson fueron asesinados “con una barra de metal de 20 pulgadas de equipo de ejercicio”.

El cerebro de Dahmer fue removido durante la autopsia y “conservado para un posible estudio”, informó AP.

Un artículo de Associated Press de 1994, al que también se accedió a través de Newspapers.com, decía que Dahmer murió después de que le quitaran el soporte vital.

Dahmer había sido asignado para limpiar un baño de la prisión cuando fue atacado, decía el artículo.

Scarver era el “único sospechoso”, según AP.

Hubo preguntas durante años sobre la muerte de Dahmer, a saber: ¿Cómo pudo Scarver salirse con la suya si los guardias de la prisión estaban allí?

La historia citó al alguacil del condado de Columbia, James D. Smith, diciendo que “ocho personas estaban en el área de recreación de la prisión en el momento de los ataques, incluidos dos guardias, un director de recreación y otros reclusos”.

Anderson y Dahmer fueron encontrados en diferentes lugares. Dahmer fue descubierto en un baño de personal “en un charco de sangre”, mientras que Anderson fue descubierto en un vestuario, según AP.

El artículo de AP dice que se encontró un “mango de escoba ensangrentado” cerca de Dahmer.

Para el Post, Scarver afirmó que los guardias sabían que odiaba a Dahmer y desapareció en el momento del asesinato. “Tuvieron algo que ver con lo que sucedió. Sí”, alegó. Los guardias nunca han sido acusados formalmente en relación con las muertes de Dahmer o Anderson.

5. Hoy Christopher Scarver está en una prisión fuera del estado

Scarver, que ahora tiene 53 años, permanece en prisión, pero fue enviado fuera del estado, según la base de datos del Departamento Correccional del estado de Wisconsin.

Scarver se encuentra actualmente detenido en el Centro Correccional Centennial en Canon City, Colorado, según PopBuzz.

Scarver escribió un libro de poesía tras los muros de la prisión.

