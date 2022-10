Yom Kippur 2022: ¿A qué hora termina el festivo judío?

Este 2022, luego de los diez días de reflexión en que entran los judíos, el ayuno del Yom Kippur comenzó con el ocaso del sol, en la tarde del martes 4 de octubre, una jornada de 25 horas en adelante, para que cada creyente en Dios reciba de él la absolución de los vicios y pecados cometidos en el año que acaba de pasar.

Yom Kippur es el día más sagrado del calendario judío. Este día se dedica a la oración o al arrepentimiento, con los seres queridos, y se nos anima a tomarnos un tiempo libre para reflexionar sobre el año pasado. Les deseamos un ayuno significativo, reflexivo y fácil. pic.twitter.com/0NpzB8s9Oo — FDI (@FDIonline) October 4, 2022

Pero, ¿cuándo termina Yom Kippur 2022?

La culminación de lo que también se denomina “El juicio final”, y que para otros es la reconciliación con el padre para emprender un nuevo año, este 2022 finalizara al anochecer del día miércoles 5 de octubre.

Esta tarde, al ponerse el sol, comienza #YomKippur. Centrado en la reflexión y el perdón, es el día más sagrado del judaísmo, e incluye ayunar por 25 horas, y ritos de oración donde asumimos nuevos compromisos para un mundo mejor.

גמר חתימה טובה pic.twitter.com/Zgj0WQ43Bo — Gil Artzyeli (@Gil_Artzyeli) October 4, 2022

La Neilá, cierre del Yom Kippur

Dice el portal Radio Sefard, que la oración que concluye el día de Yom Kippur es la de Neilá. Esta comienza con la plegaria El Norá Alilá. En ese momento se sella definitivamente el veredicto de los seres humanos.

Esta última oración es recitada en medio de un profundo sentimiento de sobrecogimiento religioso, y en él se pide a Dios que nos aplique un buen veredicto. Se comienza a pronunciar esta oración en el momento en que el sol llega a los topes de los árboles, es decir, un poco antes de la puesta del sol.

El Norá Alilá: canción- poema litúrgico

Play

The New Shul – El Norah Alila El Nora Alila (“God of Awesome Deeds”) is a piyyut composed by the great Andalusian poet, Moshe ibn Ezra (1055-1138). In Greater Sephardi communities, El Nora Alila opens the Ne’ila prayer service, the fifth and final part of Yom Kippur. Ne’ilah means “Closing” or “Locking,” and the term is used to refer to Gates of… 2021-09-01T21:52:28Z

Estribillo: “Dios de asombro, Dios de poder Dios de asombro, Dios de poder, concédenos perdón en esta hora, mientras tus puertas están cerradas esta noche.



Nosotros, los pocos que hemos sido desde antaño, Alzamos nuestros ojos a la altura del cielo, temblando, temerosos en nuestra oración, Como Tus puertas están cerradas esta noche.

Derramando nuestra alma oramos Que la sentencia que escribirás, sea una de pecado perdonado, mientras Tus puertas están cerradas esta noche.

Dios, nuestro refugio fuerte y seguro, Rescátanos de la terrible situación, sella nuestro destino con alegría, mientras tus puertas están cerradas esta noche.

Danos favor, muéstranos gracia; pero de todos los que tuercen el derecho yy oprimen, sé tú el juez, ya que tus puertas están cerradas esta noche.

Generaciones de nuestros padres Fuertes en la fe caminaron en Tu luz. Como antaño, renueva nuestros días, Como tus puertas están cerradas esta noche.

Reúne el rebaño disperso de Judá en el lugar reconstruido de Sion. Bendice este año con la gracia divina, Como Tus están cerrados esta noche.

Que todos, tanto viejos como jóvenes, Busquemos alegría y deleite. En los muchos años venideros, Mientras Tus puertas están cerradas esta noche.

Miguel, Príncipe de Israel, Gabriel Tus ángeles brillan, con Elías, ven, redime, como tus puertas están cerradas esta noche”.

El Shofar

✡️La comunidad judía celebra desde este martes 4 de octubre por la tarde hasta el miércoles 5 de octubre la festividad de Yom Kippur, día del perdón, la más solemne del calendario judío y una fecha para el silencio, la reflexión y el arrepentimiento. JATIMÁ TOVÁ. pic.twitter.com/TeERKzV0eF — Red de Juderías (@redjuderias) October 4, 2022

De acuerdo con es Chabad.org, hoy en día se hace sonar el Shofar en tres ocasiones:

• Rosh Hashaná

• Todo el mes de Elul

• Al finalizar Yom Kippur

Al finalizar Yom Kippur se hace sonar el Shofar para conmemorar el Año Jubileo. Y refuerza nuestra fe en ella.

“Y cuando tocaren prolongadamente el shofar de jubileo, así que oyereis la voz del shofar, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí; entonces el pueblo subirá cada uno en derecho hacia adelante”, (Isaías, 27:13).

Este instrumento de viento hecho de un cuerno de carnero se hace sonar en Yom Kippur para invocar el momento en que el pueblo hebreo recibió la Torá en el Sinaí, y como inspiración a la renovación de los votos con Dios, a través de las segundas tablas de la “Ley divina” de los diez mandamientos que fueron entregadas a Moisés.

Para mis amigos judíos. Para los no judíos.

Hoy en Yom Kippur y todos los días del año. pic.twitter.com/335dFWnSOi — Adina Chelminsky (@AdinaChel) October 4, 2022

El sonido emitido por este cuerno está estrechamente ligado con las fechas de reflexión inscritas en el libro sagrado del judaísmo, la Tora, recordando lo más íntimo y elemental de la naturaleza humana

A continuación, mencionamos algunas de las razones por las que el shofar suena en Yom Kippur.

“El Shofar representa las admoniciones de los profetas que nos exhortan a mejorar nuestra conducta”, (Ezekiel, 33:4-5).

Invoca las trompetas de nuestros enemigos cuando se destruyó el Templo de Jerusalén. Nos inspira a que mejoremos nuestra conducta hasta merecer que se reconstruya.

Invoca el momento de Akeidat Itzjak, cuando Dios le mandó a nuestro patriarca Abraham a sacrificar a su hijo, Itzjak. En el último momento lo paró y le dijo que fue nada más que una prueba para demostrar el compromiso incondicional que Abraham e Itzjak tenían para con D-os. La Torá nos cuenta que en lugar de Itzjak, Abraham sacrificó un carnero. Nos inspira a rever nuestro compromiso personal para con Dios.

El Shofar provoca una sensación de temor (Amos, 3:8) que nos lleva a subyugarnos ante Dios. Nos recuerda del inminente Día de Juicio (Zefania, 1:14,16). Invoca la eventual reunión de los dispersos del pueblo de Israel

Play

Sonido del Shofar HD 2016-10-01T02:47:44Z

En resumen, según el portal Agenciaajn.com, oír el Shofar implica comprender y aceptar el mensaje que transmite, atender al llamado, a cesar nuestra indiferencia, a fortalecer nuestra relación con Dios o través de la observancia de las Mitzvot, luchando contra las fuerzas que nos alejan de Él, paro ser merecedores de su bondad y perdón, para comenzar un año nuevo que sea de crecimiento y plenitud, salud y bienestar.

Mitzvá: palabra hebrea que significa “mandamiento”.

