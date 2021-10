Encuentran con vida al niño Christopher Ramírez

Después de cuatro desesperados días, en que el niño hispano se encontraba desaparecido, ha sido encontrado Christopher Ramirez, el niño de tres años, desaparecido al noroeste de Houston.

El niño de tres años desaparecido desde el pasado miércoles 6 de octubre, cerca de las 11:45 horas de la mañana, fue encontrado sano y salvo en la tarde del sábado 10 de octubre. Así lo anunció en un comunicado de prensa el alguacil del condado de Grimes, en Texas (Estados Unidos), Don Sowell.

Encuentran con vida a Christopher Ramírez, el pequeño desaparecido durante tres días en Texas https://t.co/Mv6oaMiGYo pic.twitter.com/aBtYA1p6h1 — Despierta América (@despiertamerica) October 10, 2021

El alguacil dijo que recibieron una llamada de una persona que los alertó sobre la presencia del menor a unas cinco millas de distancia (8 km) de la vivienda del niño, lugar de su desaparición, indicando el funcionario que efectivamente al acudir al lugar, una zona de bosque encontró a Christopher. “Al parecer se perdió en el bosque”, señaló el Sherif.

De inmediato su familia fue notificada de la feliz noticia. De hecho su madre, Araceli Núñez, no esperó a la entrega oficial del menor, sino que subió a la patrulla policial para reencontrarse con su hijo, luego de sufrir su ausencia por cuatro largos y angustiantes días.

Encuentran con vida al pequeño Christopher Ramírez, de 3 años, quien desapareció de su hogar el miércoles. Un trabajador lo encontró hoy a siete millas de la casa del pequeño. El niño estaba deshidratado. pic.twitter.com/yTXJwXc6Xo — Crystal Ayala (@CrystalKTMD) October 9, 2021

“Lo encontraron, está a salvo, está con su madre”, dijo el alguacil del condado de Grimes, Don Sowell. “Está vivo. Está bebiendo mucha agua”.

Un hombre llamó a las autoridades para reportar que había encontrado a Christopher Ramírez cerca de su casa, asegura que "un llamado divino" lo llevó al menor https://t.co/z92iZlF4n9 — Noticias23DFW (@Univision23DFW) October 10, 2021

Seguidamente, Christopher fue trasladado junto a su progenitora en una ambulancia al Hospital Infantil de Texas, en Houston, para ser sometido a un chequeo médico. Los informes de los profesionales señalaron que el menor atravesaba por un cuadro de deshidratación severa, debido a la falta de alimento, líquidos y al sometimiento de las altas temperaturas en los días de su desaparición, y que por tanto debía quedar internado en el centro médico para ser tratado.

“Está asustado y débil”, dijo Juan Núñez, abuelo de Christopher. El menor pasará la noche en el hospital junto a su madre, donde se le están haciendo exámenes médicos para determinar que está bien de salud.

De otro lado, sobre los detalles del hallazgo del menor, la oficina del alguacil no preciso información, pero informó que el chico fue ubicado por un terrateniente cerca de la autopista dos.

Un llamado divino fue la salvación de Christopher Ramírez

No muy lejos de su casa, el hombre dijo que escuchó unos ruidos. En principio, pensó que se trataba de algún animal pero era el menor Christopher Ramírez.

➡️ https://t.co/qPPBv0BRM3 pic.twitter.com/MP2qEA2ISJ — Noticias45Houston (@noticiashouston) October 10, 2021

Según los medios de comunicación locales, el hombre que encontró al niño, aseguró que salió en su búsqueda tras un anuncio del “Espíritu Santo”.

Este hombre, que se guardó su nombre de pila y que se identificó solo como ‘Tim’, es un residente del área de Plantersville, un pequeño pueblo de al menos 400 habitantes ubicado en el condado Grimes, al norte de Houston. Esta persona detalló que se encontraba con su grupo de oración en una reunión que acostumbran a hacer todos los viernes, y que las habladurías del momento en esta celebración era comentar sobre la desaparición de un niño.

“Esto era nuevo para mí”, dijo el hombre sobre la primera vez que escuchó la noticia de que Christopher tenía días desaparecido.

El hombre aseguró entonces, que tuvo una especie de “llamado divino” y escuchó una voz que le decía: “tú vas a buscar a ese niño y recorrerás el bosque. A lo que le contesto “okay”, expresó.

De acuerdo con Univisión, Tim, cuenta que el sábado se despertó, rezó como hace todos los días y su esposa le preguntó qué iba a hacer; a lo que el hombre le respondió: “voy a ir al bosque a buscar a este niño a ver si lo encuentro”. El hombre señala que salió de su casa alrededor de las 10:00 a.m y encontró a Christopher a las 11:30 a.m.

Encuentran con vida al niño Christopher Ramírez tras su desaparición en Texas

👇https://t.co/6Na5Kh9Iy8 — DolarToday® (@DolarToday) October 10, 2021

Explica, que no muy lejos de su casa, escuchó unos ruidos cerca de una tubería que pasa por la zona. En principio, pensó que se trataba de algún animal herido, como un venado. “A veces estos animales hacen sonidos que puedes pensar que son de un humano”, comentó.

Sin embargo, dijo que siguió caminando y de pronto escuchó sonidos como si se tratara de un niño. “No podía entender ni una palabra y resulta que él (Christopher) solo habla español. No podía entender, pero cada vez que yo gritaba ‘hello, hello’, no tenía una respuesta”, dijo.

Esta situación le pareció “extraña” y cuando volvió a escuchar los sonidos de este niño, llamó a la Oficina del Alguacil del condado Grimes y les dijo que había escuchado este ruido dos veces y creía que el menor podía estar en ese lugar.

¿Cómo se perdió Christopher?

➡️ Crece la incertidumbre por la desaparición de un niño hispano de 3 años en #Texas. Christopher Ramírez fue visto por última vez persiguiendo a su mascota afuera de su casa, pero no regresó. Las autoridades continúan buscando sin pistas. pic.twitter.com/YZadBRHsDn — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 9, 2021

Es de recordar que ese miércoles, en Plantersville en el condado de Grimes (Texas), mientras la señora Aracely Núñez, madre del menor bajaba las bolsas del mercado de su auto, este jugueteaba con su perro en el patio delantero de la casa. Transcurridos unos minutos la mujer se percató de que el niño ya no estaba, y al indagar a sus vecinos sobre si lo habían visto, una de ellas le indicó que vio al chico salir corriendo detrás de la mascota.

“Yo lo bajé, se fue a jugar con el perrito y lo siguió, una persona lo vio que iba siguiendo al perrito. Mi hijo nunca me contestó y ya no lo vi”, comentó la mujer. “Ya pasó mucho tiempo, ya no sé qué hacer (…) estoy desesperada”, dijo Núñez en declaraciones a Noticias Telemundo Houston.

Hecha la denuncia de desaparición, más de 20 agencias del orden, entre ellos la policía, los bomberos, el FBI, agencias de rescate y cientos de voluntarios se dieron a la tarea de buscar al menor. De inmediato se hizo un despliegue de búsqueda con drones, helicópteros y vehículos todo terreno, para encontrar lo más pronto posible y con vida a Cristopher, hallazgo solo alcanzado este sábado.

“Es una de las búsquedas más difíciles que hemos hecho en 21 años”, dijo el fundador de la organización de búsqueda y rescate antes de ser localizado el menor.

Finalmente, esta historia concluyo con un feliz termino, aunque hay muchas preguntas por responder, pues no está claro de cómo el menor logró sobrevivir a las condiciones de hambre y de calor en todo este tiempo.

