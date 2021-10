Samantha Dehring: encarcelada por acercarse a una osa en Yellowstone [VIDEO]

Samantha Dehring es una mujer de Illinois que recibió una sentencia de cárcel por acercarse demasiado a un oso pardo en el Parque Nacional Yellowstone. El encuentro se grabó y el video se compartió en línea.

Esto es lo que necesita saber:

Dehring continuó tomando fotos después de que el grupo notó una madre osa y sus 3 cachorros





Dehring de Carol Stream, Illinois, visitó el Parque Nacional Yellowstone el 10 de mayo de 2021. Ella y el resto de su grupo vieron a una madre osa grizzly con tres cachorros mientras exploraban Roaring Mountain, dijo el Departamento de Justicia.

Según los funcionarios del parque, el resto del grupo se alejó lentamente de los osos y se subió a sus vehículos. Dehring optó por permanecer de pie cerca de los osos para tomar fotografías.

La madre osa cargó contra Dehring pero afortunadamente no la atacó, como muestra el video del encuentro. Dehring luego guardó el teléfono en el bolsillo y se alejó.

Dehring se declaró culpable y fue expulsada de Yellowstone por un año

Los guardaparques comenzaron a investigar el incidente a fines de mayo y pidieron ayuda al público para identificar a la mujer en el video. Según el Servicio de Parques Nacionales, los investigadores acusaron a Dehring el 2 de agosto.

Inicialmente enfrentó dos cargos:

• Quedarse, acercarse y fotografiar la vida silvestre voluntariamente en un radio de 100 yardas

• Alimentar, tocar, molestar, asustar o molestar intencionalmente a la vida silvestre

Dehring compareció ante el tribunal en Mammoth Hot Springs, Wyoming, el 6 de octubre. Se declaró culpable del primer cargo. El segundo cargo fue desestimado, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

El juez magistrado Mark L. Carman condenó a Dehring a cuatro días tras las rejas y un año de libertad condicional sin supervisión. Se le ordenó pagar una multa de $1,000 y $1,000 adicionales al Yellowstone Forever Wildlife Protection Fund. A Dehring también se le prohibió visitar el Parque Nacional Yellowstone durante un año.

Las fiscales dicen que Dehring tuvo suerte de que no fue atacada

El fiscal federal interino Bob Murray dijo en una declaración preparada que Dehring tuvo suerte de estar viva después de no poder alejarse de los osos. “La vida silvestre en el Parque Nacional de Yellowstone es, de hecho, salvaje. El parque no es un zoológico donde los animales puedan verse dentro de la seguridad de un recinto vallado. Vagan libremente en su hábitat natural y cuando se ven amenazados reaccionarán en consecuencia”, dijo Murray. “Acercarse a una cerda grizzly con cachorros es absolutamente tonto. Aquí, la pura suerte es la razón por la que Dehring es un acusada penal y no un turista acatado”.

El Servicio de Parques Nacionales tiene una sección de su sitio web dedicada a la seguridad de los osos. Los guardaparques advierten que todo Yellowstone es un hábitat para los osos. Indican a los visitantes que se mantengan al menos a 100 yardas de distancia de los osos y que nunca se acerquen a ellos para tomar fotos. Se advierte a la gente que nunca alimente a los osos. Los guardabosques también dicen que si un oso se acerca a su vehículo, lo mejor que puede hacer es tocar la bocina y alejarse.

Los osos pardos son especialmente peligrosos si sienten que sus cachorros podrían estar en peligro. El North American Bear Center dice que el 70% de los asesinatos de osos pardos involucran a una madre que defiende a sus cachorros.

La AP informa que los osos pardos han matado a 8 personas en Yellowstone en la última década.

