Juez considera inapropiado encarcelar a violador y lo deja en libertad condicional

Christopher Belter Jr. es un hombre de Nueva York de 20 años de una familia adinerada que fue sentenciado a libertad condicional después de ser declarado culpable de agredir sexualmente a cuatro adolescentes en Lewiston. El juez del condado de Niagara, Matthew Murphy III, dijo durante la sentencia que “me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial no es apropiada”, según WKBW.

Murphy, mientras sentenció a Belter a ocho años de libertad condicional, dijo durante la corte: “Me agonizaba, no me avergüenza decir que en realidad oré sobre cuál es la sentencia apropiada en este caso. Porque hubo un gran dolor. Hubo un gran daño: se cometieron múltiples delitos en el caso ”, según WKBW.

Belter, que ahora vive en Lockport, Nueva York, fue acusado de agredir sexualmente a las cuatro víctimas en 2017 y 2018 cuando tenía menos de 18 años, según documentos judiciales. Los padres de Belter son abogados. Su madre y su padrastro enfrentan cargos en relación con las fiestas celebradas en la casa donde ocurrieron las agresiones sexuales, según los registros judiciales. Ellos, junto con un amigo de la familia, están acusados ​​de suministrar alcohol y marihuana a adolescentes menores de edad en fiestas organizadas en el hogar, según la Policía del Estado de Nueva York.

Inicialmente enfrentando cargos de violación en primer grado, Belter se declaró culpable de un cargo reducido de violación grave en tercer grado en 2019, según los registros judiciales, junto con intento de abuso sexual en primer grado y dos delitos menores de abuso sexual en segundo grado. Fue sentenciado bajo un programa de desvío previo al juicio a dos años de libertad condicional con la posibilidad de ser tratado como un delincuente juvenil si completaba los términos de la libertad condicional sin problemas. Si hubiera completado con éxito esos dos años de libertad condicional, Belter podría haber evitado tener que registrarse como delincuente sexual u otro castigo adicional. Pero Belter fue acusado de violar esa libertad condicional, según WKBW.

Esto es lo que necesita saber sobre Christopher Belter y el caso de agresión sexual:

1. El juez Matthew Murphy III dijo que Christopher Belter, quien fue acusado de violar su libertad condicional en un programa de desvío, tendría que registrarse como delincuente sexual y la libertad condicional será “como una espada colgando sobre su cabeza”





Mientras sentenciaba a Chris Belter a ocho años de libertad condicional, el juez Matthew Murphy III dijo en la corte: “Va a ser como una espada colgando sobre su cabeza”, informó WKBW. Belter también recibió la orden de registrarse como delincuente sexual, según WKBW. El 2 de diciembre de 2021, se determinará si tiene que registrarse como delincuente de nivel uno, dos o tres bajo la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York, informó la estación de noticias.

Belter, su familia y su abogado no pudieron ser contactados por Heavy para hacer comentarios. En la corte, Belter dijo, según WKBW, “A través del tratamiento y la reflexión, he llegado a sentir una profunda vergüenza y arrepentimiento por mis acciones, ninguno de ustedes merecía estar en esta situación. Espero que cada uno de ustedes pueda cerrar la herida que hice. Sin embargo, sé que quedará una cicatriz que servirá como recordatorio de la maldad de esa noche”. El abogado de Belter, Barry Covert, dijo durante la sentencia: “Está tremendamente arrepentido por lo que ha hecho”.

El fiscal Peter Wydysh, que no hizo una recomendación de sentencia, dijo durante la corte, según la estación de noticias, “No era un juez de caso de la casa del partido; era una casa de asalto sexual, eso es lo que sucedió allí, eso no es algo que debamos pasar por alto”.

Belter recibió previamente una sentencia provisional de dos años de libertad condicional con varias condiciones y la oportunidad de que su sentencia final se repartiera con el estatus de delincuente juvenil. Esa sentencia fue emitida por la ahora jubilada jueza Sara Sheldon. Según Buffalo News, Sheldon dijo que dudaba que Belter cumpliera con los requisitos de la libertad condicional, pero quería darle la oportunidad de todos modos.

Según los registros judiciales, la sentencia de libertad condicional inicial requería que Belter viviera en el condado de Niagara, estuviera empleado o fuera estudiante a tiempo completo, viviera con sus padres y no tuviera contacto con nadie menor de 18 años. También se le ordenó que se mantuviera alejado del víctimas y no usar Internet sin el permiso de su oficial de libertad condicional, se le prohibió realizar viajes nocturnos y visitar lugares donde hay menores presentes a menos que la oficina de libertad condicional les dé permiso. Belter también fue sometido a pruebas de drogas y polígrafo al azar.

Belter fue acusado de violar esos términos de libertad condicional al ver pornografía en Internet e instalar software en su computadora para ocultar su comportamiento, según The New York Times. El periódico escribió: “Sr. Belter le dijo a un oficial de libertad condicional que había estado viendo pornografía con regularidad desde que tenía 7 años y que era un “mecanismo de supervivencia”, escribió el juez Murphy en un fallo de octubre que le negaba la condición de delincuente juvenil. También señaló en el fallo que el Sr. Belter ‘recientemente había sido tratado con medicamentos para disminuir su libido’”.

2. El juez Murphy intentó anteriormente ordenar a los medios de comunicación que no publicaran el nombre de Belter, a pesar de que la audiencia del caso se llevó a cabo en un tribunal público y abierto





Murphy podría haber sentenciado a Belter a hasta ocho años en una prisión estatal después de determinar que Belter debería ser sentenciado como adulto. Pero a Murphy también se le permitió condenar a Belter a hasta 10 años de libertad condicional junto con el registro de delincuente sexual.

Según documentos judiciales, Murphy dijo sobre la violación de la libertad condicional, “ahora sabemos por su incumplimiento documentado de las reglas impuestas por la Corte sobre la abstinencia de la pornografía que este acusado no duda en ignorar las reglas cuando compiten con su propia conducta carnal. apetito.” Murphy, al dictaminar que Belter sería sentenciado como adulto, agregó, “el acusado ha progresado y tal vez si el acusado continúa en libertad condicional y consejería para delincuentes sexuales durante otros ocho años, se eliminará el riesgo de reincidencia. Pero, mientras tanto, el acusado todavía presenta un ‘riesgo superior al promedio’ de reincidir incluso después de dos años de asesoramiento”.

Durante el período previo a la sentencia de Belter, Murphy trató de impedir que los medios publicaran el nombre de Belter después de una audiencia, a pesar de que se llevó a cabo en audiencia pública y del hecho de que el nombre de Belter había sido informado previamente, según The Buffalo News. En un editorial que reprendía la decisión del juez, el periódico escribió: “Murphy no tenía capacidad legal para ordenar a los medios de comunicación, incluido The Buffalo News, que no publicaran el nombre de un violador de 20 años cuya familia vive en una mansión en Lewiston. Pero lo hizo de todos modos. El fallo no fue simplemente ilegal, fue extraño. El nombre del hombre había sido informado previamente por los medios de comunicación del oeste de Nueva York, y en repetidas ocasiones”.

El editorial continuó: “La audiencia judicial en la que el juez emitió su orden sin sentido estaba abierta al público, por lo que cualquiera podría haberla difundido en las redes sociales. El nombre está disponible a través de búsquedas en línea. Pero, sobre todo, la orden fue un abuso de autoridad, del tipo que hace que los jueces sean revocados y, a veces, disciplinados”.

Murphy, de 70 años, es un demócrata que fue elegido por primera vez como juez del condado en 2007, según los registros estatales. Anteriormente fue fiscal de distrito del condado de Niágara. El exfiscal enfrentará la jubilación obligatoria a fines de 2021. Murphy no ha comentado sobre la indignación provocada por su decisión de sentencia.

3. Belter fue acusado de agredir sexualmente a varias niñas adolescentes en fiestas en la casa de sus padres mientras estudiaba en la escuela secundaria Canisius en Buffalo

Belter tenía 16 y 17 años en el momento de las agresiones sexuales y era estudiante y jugador de rugby en Canisius High School, una escuela preparatoria privada jesuita católica en Buffalo, Nueva York, en ese momento, según The New York Times. Los incidentes ocurrieron en fiestas en la mansión Lewiston donde vivía con su madre y su padrastro, según los fiscales. Las víctimas eran tres de 16 años y una de 15, dijeron los fiscales.

Según The Times, una víctima, identificada como M.M., estaba en la casa con la hermana de Belter en agosto de 2018 cuando fue violada. El periódico escribió: “Él la invitó a entrar en su habitación, y luego la tiró sobre la cama, le quitó la ropa y le dijo que dejara de ser tan bebé, según documentos judiciales. En una audiencia de este verano, describió que había centrado su atención en las hojas de una planta en la habitación mientras continuaba el ataque”. Según The Buffalo News, M.M. dijo. incourt, “Me dijo que si dejaba de resistirme, no me dolería tanto”.

4. La madre de Belter, Tricia Vacanti, es acusada de “preparar” a una de las víctimas de su hijo para “ser violada por su hijo”

La madre de Christopher Belter, Tricia Vacanti, su padrastro, Gary Sullo y una vecina, Jessica Long, enfrentan cargos estatales en curso en relación con las fiestas celebradas en la casa donde Belter vivía en Lewiston, Nueva York, según los registros judiciales. Los casos en su contra aún están pendientes y todos se han declarado inocentes. El trío está acusado de suministrar alcohol y marihuana a menores durante las fiestas. La casa de 6,378 pies cuadrados, cinco habitaciones y seis baños, propiedad de Vacanti y Sullo, está ubicada en Mountain View Drive. Tiene un valor de 1,4 millones de dólares, según Trulia.

Long, de 39 años, fue acusado de tratar ilegalmente con un menor y poner en peligro el bienestar de un niño. Vacanti y Sullo enfrentan varios cargos por tratar ilegalmente con un menor y poner en peligro el bienestar de un niño. La pareja enfrenta 30 cargos combinados, según Niagara Gazette. Los casos contra los tres se han retrasado debido a COVID, según el Niagara Gazette.

Vacanti, de 47 años, es abogada en las Oficinas Legales de Tricia Vacanti, según su página de Facebook. Estudió psicología en la Universidad de Buffalo y se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo. Vacanti fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York en 1999, según los registros públicos. Su esposo de 53 años, Sullo, es el director ejecutivo de Tramec Sloan LLC, una empresa de fabricación, según la empresa.

Según el Niagara Gazette, M.M., una de las víctimas de Belter, dijo en una demanda civil que Vacanti había comenzado una relación con ella para “con la intención de prepararla” para que “fuera presa de su hijo depredador”. Según documentos judiciales obtenidos por el periódico, “M.M. hizo que se sintiera cómoda bebiendo y festejando en la casa, se sintiera cercana y segura con los acusados Vacanti y Sullo y, como otras chicas atraídas por Belter, Jr., se sintiera segura con Belter, Jr. mismo”.

El padre de Belter, Christopher Belter Sr., también es abogado. No enfrenta cargos penales ni acusaciones de irregularidades en relación con el caso de su hijo.

5. El abogado de una de las víctimas de Belter dice que ella “vomitó en el baño de mujeres después de la sentencia” y dijo que “si Chris Belter no fuera un acusado blanco de una familia rica e influyente”, seguramente habría sido condenado a prisión.

El abogado Steve Cohen, que representa a una de las víctimas de Belter, identificado como M.M. en documentos judiciales, dijo a The New York Times: “Mi cliente vomitó en el baño de mujeres después de la sentencia”. Cohen agregó, “si Chris Belter no fuera un acusado blanco de una familia rica e influyente”, él, “seguramente habría sido sentenciado a prisión. La verdad de lo que sucedió y lo que les hizo a sus víctimas es mucho más atroz que los cargos por los que se declaró”.

Cohen le dijo a WKBW: “Estoy profunda, profundamente decepcionado. Esperaba un resultado diferente hoy. Hoy no se hizo justicia “. Dijo que había “cero consecuencias” para Belter por violar los términos anteriores de libertad condicional. “Es un privilegiado. Viene del dinero. El es blanco. Fue sentenciado como adulto, apropiadamente – que un adulto se salga con la suya con estos crímenes es injusto”.

Durante la corte, el juez leyó una parte de la declaración de impacto de la víctima de M.M., según The New York Times. Ella comparó el daño causado por Belter con los incendios forestales salvajes que había visto rugir cuando viajó por todo el país durante el verano, y escribió: “Así que me presento ante ustedes ahora pidiéndoles que no permitan que este sea el final, que no permitan que este violador camine”. lejos de dos años de libertad condicional con borrón y cuenta nueva. Te lo pregunto porque tienes la capacidad de salvar a las futuras chicas. Tienes la capacidad de apagar este fuego o dejar que continúe ardiendo”.

