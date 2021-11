Chris-Tia Donaldson: fundadora de TGIN muere a los 42 años

Chris-Tia Donaldson fue la fundadora de TGIN (Thank God It’s Natural), una emprendedora de belleza y miembro de la comunidad del cabello natural. Murió a los 42 años el sábado 13 de noviembre de 2021. Su sobrina anunció en Instagram que Donaldson falleció.

Aris Singleton, sobrina de Donaldson y gerente de finanzas y recursos humanos de TGIN, publicó un video en la página personal de Instagram de Donaldson el domingo 14 de noviembre de 2021, anunciando su muerte. Singleton abrió el video deseando buenas tardes a los seguidores de Donaldson, llamándolos “bebés milagrosos”.

Black Enterprise informó que Donaldson murió “después de una larga batalla contra el cáncer”.

1. Donaldson fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y escribió un libro sobre su viaje por el cáncer

Donaldson fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, según su biografía de TGIN. Aprendió a través de su batalla contra el cáncer que las finanzas pueden marcar la diferencia entre la muerte y la supervivencia, dice su biografía.

“Durante su tratamiento, aprendió que tener dinero podía marcar la diferencia entre vivir y morir cuando se trataba de tratar esta afección”, dice su biografía. “En su observación, existían pocas organizaciones que brindaran apoyo y servicios sociales para ayudar a las mujeres con el transporte, el cuidado de los niños, el estacionamiento o que buscaban una licencia por discapacidad de su lugar de trabajo”.

Donaldson escribió un libro sobre su viaje con el cáncer, “Esto es solo una prueba: lo que el cáncer de mama me enseñó sobre la fe, el amor, el cabello y los negocios”, publicado en 2019.

En el capítulo uno, reflexiona sobre su vida y sobre si el estrés y las altas expectativas de sí misma pueden haber llevado a su diagnóstico.

Ella escribió:

Muchas mujeres crecen con la idea poco realista de ser una supermujer, quererlo todo, tener su pastel y comérselo también. Me esforcé toda mi vida para ser el mejor, para ser el número uno, para estar a la altura del legado de mi madre y, según algunas medidas, lo había logrado. O eso pensé. Siempre digo que 2015 fue el mejor y el peor año de mi vida. El 1 de marzo de ese año, mi empresa, Thank God It’s Natural (tgin), se lanzó en 250 tiendas Target. Tuvimos un año increíble y llevó a la empresa a un nivel completamente nuevo. El 16 de diciembre de ese mismo año, me diagnosticaron cáncer de mama dúctil invasivo en etapa 2.

2. La Fundación TGIN apoya a las mujeres sin seguro que se someten a un tratamiento contra el cáncer de mama

La lucha de Donaldson contra el cáncer de mama la llevó a fundar la Fundación TGIN para ayudar a las mujeres a las que se les diagnosticó cáncer de mama y que no tienen seguro médico.

“La misión de la Fundación tgin es apoyar a las mujeres sin seguro médico que se someten a tratamiento por cáncer de mama, resaltar el impacto de las disparidades en la salud en los resultados de los sobrevivientes y enfatizar la importancia de la detección temprana para las mujeres menores de 40 años”, dice el sitio web de la organización.

La página dice que las mujeres afroamericanas tienen más probabilidades de morir de cáncer de mama.

“En la ciudad de Chicago, las mujeres negras tienen un 42% más de probabilidades de morir de cáncer de mama que la población en general”, dice la página. “A pesar de la reciente disminución de la mortalidad por cáncer de mama en los Estados Unidos, las mujeres afroamericanas continúan muriendo de cáncer de mama a tasas más altas que las mujeres de otras razas. * La pobreza sigue siendo el factor social principal que subyace a las disparidades en salud”.

3. Donaldson trabajó anteriormente como abogado en representación de empresas de Fortune 500 y se graduó en Harvard

Antes de que Donaldson fundara TGIN, era abogada que representaba a empresas de Fortune 500, según su biografía de TGIN. Su enfoque estaba en la tecnología y el código de fuente abierta, guiando a las empresas a través de transacciones complejas, dijo la biografía.

“Antes de iniciar su propia empresa, Chris-Tia representó a empresas de Fortune 500 en transacciones comerciales complejas que involucraban tecnología y código fuente abierto”, dice su biografía. “Chris-Tia le valió A.B. en Economía de la Universidad de Harvard con altos honores, y se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard”.

Su página de LinkedIn dice que trabajó como asesora corporativa senior para Oracle Corporation durante más de 10 años. Comenzó su carrera de abogada en 2003 como asociada de Sidley Austin, luego trabajó como asociada de Jenner & Block, dice la página. Fundó TGIN hace 15 años en 2006 y dejó su puesto como abogada senior en 2017, dice la página.

4. La sobrina de Donaldson la describió como “una líder y una visionaria”; “una fuerza a tener en cuenta”

Singleton anunció la muerte de Donaldson con aplomo, describiendo el carácter de su tía y la determinación de continuar con su legado en el video que anunciaba su muerte.

Ella dijo:

Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento pacífico de nuestro fundador y CEO Chris-Tia Donaldson en la noche del sábado 13 de noviembre. TGIN y la fundación TGIN han perdido un líder y un visionario y el mundo ha perdido un desinteresado y hermoso ser humano. Chris-Tia vivió una vida de servicio y fue una fuerza a tener en cuenta dentro y fuera de la comunidad de belleza. A través de su pasión y propósito, redefinió la belleza y creó una comunidad de empoderamiento de las mujeres enseñándonos la importancia de defendernos, especialmente nuestra salud. Toda la familia TGIN lamenta la tremenda pérdida. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente esa tristeza o el amor que le tenemos.

Singleton continuó diciendo que el legado de Donaldson continuaría a través de la empresa que fundó.

“Te extrañaremos Chris-Tia”, escribió Singleton en una leyenda del video. “El cielo recuperó a su ángel más dulce. Agradecemos a todos por la efusión de amor y apoyo a Chris-Tia, y les pedimos que nos mantengan en sus oraciones”.

Sus seguidores respondieron al anuncio con tristeza y apoyo.

“Lamento mucho escuchar esto. Con el corazón roto ”, escribió una persona. “Chris-Tia fue increíble. Dios mío. Mi más sentido pésame”.

“Al enviarle mis más profundas oraciones y condolencias, la extrañaremos”, escribió otro seguidor.

El video tuvo casi 50,000 visitas el lunes 15 de noviembre de 2021.

5. TGIN pidió a sus seguidores que compartieran historias sobre Donaldson

TGIN también anunció la muerte de Donaldson en las redes sociales, compartiendo un video conmemorativo en su página oficial de Facebook el lunes 15 de noviembre de 2021. La compañía anunció que estaban usando el día “para reiniciar” después del fallecimiento de “la Chris-Tia que amamos, admirado, e iría (y seguirá) hasta los confines de la tierra”.

Pidieron que quienes la conocían personalmente compartieran una historia sobre ella. Varias personas compartieron historias personales dentro de las cuatro horas posteriores a la publicación.

“Ella siempre fue amable cuando la vi en el Taliah Waajid World Natural Hair Show”, escribió una persona. “Recuerdo haberle dicho que ella era la única vendedora que fue amable conmigo cuando asistí en 2011; ella estaba tan humilde. Me propuse apoyarla cada vez que era vendedora. A mi abuela le encanta el acondicionador sin enjuague TGIN. Ella lo llama ‘lo bueno’ para su cabello”.

“La conocí en Detroit en el Southfield Mall cuando recién comenzaba, muy orgullosa de todos sus logros. Ella era tan cálida y amable. Descanse en dulce paz”, escribió otra persona.

“¡Muy triste! ¡Era demasiado joven! ¡El cáncer es un monstruo! ” otra persona escribió en los comentarios.

