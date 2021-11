¿Cómo ver el documental de Tom Brady “Man in the Arena”?

El último documental deportivo original de ESPN es “Man in the Arena”, una serie documental de 10 partes en la que Tom Brady narra sus apariciones en el Super Bowl con un relato de primera mano de cada una. El primer episodio se estrena el martes 16 de noviembre.

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

“Man in the Arena” no estará en la televisión normal en ningún lado, pero puedes ver todos los episodios (uno nuevo se lanza todos los martes) exclusivamente en ESPN +:

Obtenga ESPN +

ESPN + también incluye docenas de deportes en vivo, cada documental 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) todo por $6.99 por mes o $69.99 por año.

O, si también desea Disney + y Hulu, puede obtener los tres por $13.99 por mes. Por separado, los tres servicios de transmisión costarían un total de $20,97 por mes, por lo que está ahorrando alrededor del 33 por ciento:

Obtén el paquete ESPN +, Disney + y Hulu

Una vez registrado en ESPN +, puede ver “Man in the Arena” en la aplicación ESPN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X / S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través de ESPN.com.

Previa de “Man in the Arena”





Play



Man in the Arena: Tom Brady (NEW) | Begins November 16th | ESPN+ 2021-11-08T15:25:29Z

Posiblemente el mejor mariscal de campo en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Tom Brady ha estado jugando fútbol americano profesional durante más de 20 años y tiene siete anillos de Super Bowl para demostrarlo.

Ahora su historia llegará a ESPN Plus, donde compartirá “un relato de primera mano de sus apariciones en el Super Bowl”, según el comunicado de prensa de ESPN.

Continúa:

La serie presenta a Brady y otras figuras notables que deconstruyen los hitos de su legendaria carrera en la NFL, minando el terreno psicológico y emocional de cada victoria y derrota. El primer episodio estará disponible para los suscriptores de ESPN Plus el próximo martes, y los nuevos episodios se publicarán semanalmente los martes. Cada debut semanal incluirá una presentación especial del episodio a las 9 p.m. ET, seguido del post-show Inside the Arena. Cada episodio se centra en una sola aparición en el Super Bowl, comenzando con el Super Bowl XXXVI, la temporada que Brady asumió como mariscal de campo de los New England Patriots después de que el mariscal de campo estrella Drew Bledsoe sufriera una lesión. Los episodios retratan no solo los momentos cruciales, sino todo lo que conduce a ellos, ilustrando la serie de pequeños pasos que parecen insignificantes en ese momento, pero que al reflexionar sobre ellos, muestran la distancia recorrida. La serie documental es coproducida por ESPN, Religion of Sports, 199 Productions y NFL Films.

“‘Man in the Arena” es más que una serie de aspectos destacados de su carrera recopilados en conjunto”, dijo Brady en un comunicado. “Esta serie muestra el viaje increíble que ha sido para mí estos últimos 22 años y la gente increíble que me ha impactado en este viaje increíble. Es una mirada al interior de cómo este viaje me ha ayudado a convertirme en el hombre que soy hoy”.

“Tom Brady ha sido una fuerza dominante en la NFL, y en la cultura en general, durante dos décadas. Ningún jugador en la memoria reciente ha sido más analizado o debatido, más querido o vilipendiado”, dijo el director Gotham Chopra. “‘Man in the Arena’ es un examen de su impacto dentro y fuera del campo, y estoy ansioso por que esa discusión continúe alrededor de la serie”.

Brian Lockhart, vicepresidente senior de contenido original de ESPN + y ESPN Films, agregó: “Tom Brady pasó de ser seleccionado en el puesto 199 en el Draft de la NFL 2000 a liderar una de las mayores dinastías en los deportes, y aún no ha terminado. Ese es el tipo de historia que nos encanta contar: una que es épica y amplia por un lado, y humana y compleja por el otro. Esa combinación de grandes estrellas y equipos, nuevos reportajes y dramas matizados es lo que mejor hacemos en ESPN, y sabemos que nuestros fanáticos apreciarán una mirada al interior mientras ‘Man in the Arena’ se desarrolla cada semana en ESPN +”.

La serie incluye entrevistas exclusivas con figuras clave de la vida y la carrera de Brady, como Julie Brady, Maureen Brady, Nancy Brady, Tedy Bruschi, Gisele Bündchen, Drew Bledsoe, Julian Edelman, Alex Guerrero, Rob Gronkowski, Rodney Harrison, Peyton Manning, Willie McGinest, el abogado Milloy, Randy Moss, Bill O’Brien, Richard Sherman, Michael Strahan, Mike Vrabel, Wes Welker y Vince Wilfork.

Además de la serie en sí, hay dos programas complementarios también disponibles para los fanáticos. “Inside the Arena” se transmitirá en vivo por ESPN Plus después de cada episodio, presentado por Tedy Bruschi y Field Yates. Luego, en las redes sociales viene “After the Arena”, presentado por Shae Cornette, Jason Fitz y Skubie Mageza, que se transmitirá en la aplicación de ESPN y en las páginas de Facebook, Twitter y YouTube de ESPN los miércoles por la noche después de que salga cada episodio. También habrá un podcast llamado Man in the Arena ”presentado por el director de la serie Gotham Chopra que tiene como objetivo analizar“ la carrera de Brady y las innumerables formas universales en que los deportes enriquecen y conectan nuestro mundo”.

“Man in the Arena: Tom Brady” lanza nuevos episodios todos los martes en ESPN Plus.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Brasil: ¿Cómo ver el live stream?