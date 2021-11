Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Brasil: ¿Cómo ver el live stream?

Este martes 16 de noviembre se juega una nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Argentina y la Selección de Brasil, corresponde a la fecha 14 de eliminatorias y se jugará en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Argentina. Una nueva edición del clásico sudamericano entre el líder y segundo en la tabla de posiciones rumbo al mundial.

El partido comenzará a las 20:30 hora local de Argentina, y será televisado por la señal de TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 y TV Publica. En cuanto a Brasil, se podrá ver en vivo por medio de NOW NET e Claro, SporTV, Globo y Canais Globo, a las 20:30 horas.

Actualmente, Argentina es segunda en la tabla de clasificación, sumando un total de 28 tras ganar 1-0 ante Uruguay gracias al gol de Di Maria. Mientras que los brasileños están en la primera casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 34 puntos, tras ganar 0-1 ante Colombia en el Neo Química Arena de São Paulo.

🇦🇷 𝑳𝒂 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑴𝒂́𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒕𝒆 🇧🇷 ​

​

Dos grandes entrenadores que nos prometen un ¡par-ti-da-zo! 🔥 📌 El invicto de Brasil por Eliminatorias llega a 29 partidos (los 5 primeros fueron con Dunga al mando)​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/N77ieJS4fz — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 15, 2021

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (18:30 horas ET, 17:30 horas CT y 15:30 horas PT hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver el partido entre Argentina vs Brasil y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Argentina vs Brasil en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Scaloni y Tite,hasta el momento las dos mejores selecciones del continente sudamericano, se enfrentan en una nueva jornada del clásico de Sudamerica en San Juan. Este partido trae consigo la espina que tiene Brasil luego de perder la final de la Copa América frente a la Argentina de Messi, y el polémico partido del pasado mes de septiembre en en San Pablo.

Este partido, con Brasil ya con su cupo asegurado para el mundial de Catar 2022, trae el regreso de Lionel Messi como titular con Argentina, luego de ser suplente en el partido ante Uruguay, pero la ausencia de su compañero de club en el PSG, Neymar Jr, quien se lesionó y fue baja en la convocatoria de los brasileños.

En Argentina los jugadores Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por molestias físicas.

Los de Scaloni llevan 26 partidos sin ver la derrota, logrando 17 victorias y 9 empates. Por su parte, Brasil, también es invicta en el torneo clasificatorio rumbo a Qatar.

“Yo soy de la idea de jugar igual siempre, más allá del rival que sea. Hay que jugar siempre igual. Después la magnitud del triunfo no es el mismo, pero a mí no me vale que un jugador contra Venezuela juegue de una manera y contra Brasil de otra. El fútbol es siempre fútbol juguemos contra quién juguemos”, dijo Scaloni.

Por su parte, Brasil también llega con la baja por suspensión de Casemiro y se espera que en su lugar este Fabinho. Asimismo, Titear tendrá que modificar varios puestos, ya que Matheus Cunha reemplazaría a Gabriel Jesús y Éder Militao a Thiago Silva.

O último treino do ano! 💪🇧🇷⚽ Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/FjTGE8zmq7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2021

Argentina vs Brasil: horarios del partido por Eliminatorias Sudamericanas

• México: 17:30 horas

• Perú: 18:30 horas

• Ecuador: 18:30 horas

• Colombia: 18:30 horas

• Venezuela: 19:30 horas

• Bolivia: 19:30 horas

• Uruguay: 20:30 horas

• Chile: 20:30 horas

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Posible alineación de la Selección de Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinícius Jr. DT: Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’.

