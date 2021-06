Chris Kruse: ¿por qué fue declarado no culpable del asesinato de su esposa en 2020?

El 19 de agosto de 2015, Janette Pigman-Kruse, de 40 años, recibió un disparo en el pecho y murió mientras estaba en su cama en su casa en Brewster, Minnesota, una pequeña ciudad al noreste de Worthington. En ese momento, su esposo Christopher Kruse llamó al 911 y dijo que un intruso había entrado y la había matado.

El caso permaneció sin resolver durante más de tres años, y los detectives se mantuvieron callados sobre la investigación y los posibles sospechosos. En marzo de 2019, el esposo de Pigman-Kruse fue acusado por un gran jurado y acusado de asesinato premeditado en primer grado, informó The Globe. La acusación no se hizo pública, por lo que no fue hasta el juicio de Kruse que se revelaron las pruebas contra Kruse, incluido que los fiscales dijeron que él era la única persona que tenía motivos para matar a Pigman-Kruse.

El juicio de Kruse tuvo lugar a principios de 2020, periodo en el que la fiscalía llamó a 37 testigos para argumentar el caso en su contra.

La policía testificó que nadie más tenía motivos para matar a Pigman-Kruse

Durante el juicio por asesinato de Kruse, los fiscales y sus testigos declararon que él era el único con un motivo para matar a Pigman-Kruse, informó The Globe. Dijeron que no había pruebas que mostraran a un intruso en la casa de Kruse la noche de su asesinato, se determinó que la escopeta de Kruse recuperada de su tienda era el arma homicida y también Kruse dio información falsa a las fuerzas del orden, dijeron los fiscales.

En cuanto al motivo, antes de su muerte, en el verano de 2015, se puso a la venta el Spider Lake Resort del norte de Minnesota y Kruse estaba interesado en comprarlo, dijeron los fiscales. Alegaron que Kruse estaba interesado en los $ 150,000 en seguro de vida de Pigman-Kruse ya que no tenía suficiente capital para comprarlo él mismo. Durante el juicio, el agente de seguros de Kruse dijo que había llamado regularmente para obtener una actualización sobre cómo recibir el seguro de vida de su esposa.

Los fiscales también argumentaron que sus perros no encontraron el rastro de olor de un intruso, informó The Globe desde el juicio. No se encontraron pruebas de un intruso, y la escopeta utilizada para matar a Pigman-Kruse se recuperó de la tienda de Kruse, que estaba a solo un minuto en coche de la casa.

El medio informó que durante el juicio, los investigadores dijeron que Kruse proporcionó a las fuerzas del orden información falsa sobre la noche del asesinato. Dijo que estaba en la cama junto a su esposa cuando le dispararon, pero no estaba cubierto de sangre, lo que habría sido el caso si hubiera estado en la cama. Un vecino también vio a la pareja discutiendo mientras andaban unas horas antes de que mataran a Pigman-Kruse, dijeron los fiscales al tribunal.

Al final del juicio, el jurado declaró a Kruse no culpable del asesinato en primer o segundo grado de su esposa.

No se investigó a otros sospechosos y el caso ya está cerrado

Después de que Kruse fuera absuelto del asesinato de su esposa, solicitó que se borrara su historial de acusación de asesinato en primer grado y juicio con jurado. Eso significar que ya no aparecería en una verificación de antecedentes.

Durante la audiencia para la eliminación de antecedentes penales, el agente especial superior Derek Woodford, el detective de la Oficina de Aprendizaje Criminal de Minnesota que investigó el caso, testificó que no hay otros sospechosos o pistas en el caso, informó The Globe.

Un portavoz de la Oficina Criminal de Minnesota también le dijo a Heavy en un comunicado enviado por correo electrónico que el caso Pigman-Kruse ahora está oficialmente cerrado.