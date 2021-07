Chiquita Tate, una destacada abogada de defensa criminal de Baton Rouge, Luisiana, fue brutalmente asesinada en 2009. Dateline: NBC repasó su caso en agosto de 2020.

Esto es lo que necesita saber sobre el crimen, sobre quién fue condenado y sobre quién su cree asesino convicto es el verdadero culpable.

Un oficial describió el asesinato de Tate como “el más brutal” que jamás había visto





Video related to chiquita tate, la abogada que fue apuñalada 38 veces en 2009

Según CNN, Tate, de 34 años, era conocida como una abogada defensora criminal “tenaz”; incluso tenía un tatuaje de Lady Justice en la espalda. Pero en 2009, justo en medio de un juicio por asesinato de alto perfil, Tate fue encontrada por su esposo, Greg Harris, muerta en su bufete de abogados. La habían apuñalado 38 veces en lo que el sargento de policía de Baton Rouge, Elvin Howard Jr., dijo que era “el asesinato más brutal que él había presenciado”, según reporta Oxygen.

Cuando la policía interrogó a Harris, encontraron una orden judicial en su contra en por un delito de violencia doméstica en diciembre de 2007. Esa orden acusaba a Harris de usar “la fuerza y ​​la violencia” contra Tate. No se presentó a la conferencia previa al juicio de mayo de 2008 y se emitió una orden de arresto por desacato al tribunal.

La pareja se casó en ese período de tiempo entre el incidente de violencia doméstica y la falta de comparecencia ante el tribunal. Su licencia de matrimonio estaba fechada el 10 de enero de 2008 y se casaron el 8 de febrero de ese año. Un año después, Tate estaría muerta. La orden reveló que Tate estaba “planeando divorciarse del acusado (Harris) debido a problemas matrimoniales” y había alquilado un apartamento separado.

La sangre de Tate fue encontrada en la casa de Harris





Rising-star lawyer attacked in her own Louisiana law office

La policía investigó como sospechosos a los dos hombres que Tate estaba defendiendo actualmente en su juicio por asesinato, los hermanos Dearius y Denako Duheart, quienes fueron acusados ​​de quemar a un hombre hasta matarlo. Habrían conseguido una prórroga en su juicio si Tate moría o desaparecía. Pero ambos hombres tenían coartada: estaban en la cárcel en el momento del asesinato de Tate.

Entonces, con base en la orden pendiente de Harris, la policía arrestó al esposo de Tate y ejecutó órdenes de registro en su automóvil y su casa. Encontraron rastros de sangre que coincidían con los de Tate en varias superficies, incluida la lavadora, la secadora y en un armario. Harris finalmente fue acusado de asesinato en segundo grado.

El juicio de 2011 terminó con un veredicto de culpabilidad, pero el jurado lo declaró culpable de homicidio, no de asesinato. Harris fue sentenciado a 40 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional.

Harris solicitó un nuevo juicio, alegando que el tercer hermano de los Duheart era el verdadero culpable

En 2019, Harris solicitó un nuevo juicio. Su abogado, Rick Gallot, declaró en un juicio en marzo de 2020 que la evidencia de ADN probaría que el asesino no era Harris, según The Advocate. La presentación alegaba que el ADN encontrado debajo de las uñas de Tate coincidía con Denard Duheart, el hermano ahora fallecido de los clientes de Tate, Dearius y Denako Duheart.

Gallot también afirmó que hay declaraciones de testigos que alegan que Denard Duheart fue el responsable de la muerte de Tate.

En el momento de su muerte, Tate representaba a Dearius y Denako por la muerte de Jason Fourmy en 2007. Esos cargos fueron finalmente desestimados después de que varios testigos del juicio fueran asesinados a tiros. Pero Denako finalmente fue condenado por intento de asesinato en segundo grado en un incidente no relacionado y ahora cumple 20 años de prisión. Dearius está cumpliendo una sentencia de 14 años debido a una condena por cargos de armas de fuego en 2014.

Pero en junio de 2020, la jueza de distrito Bonnie Jackson denegó la solicitud de Harris de una audiencia probatoria y un nuevo juicio, según The Advocate. Actualmente está cumpliendo su sentencia de 40 años en el Departamento Correccional de Louisiana en Baton Rouge.

