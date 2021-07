David Metter: así fingió su muerte para que la policía detuviera a su ex esposa en 2011

Christine Metter y Al Zambory fueron condenados por conspirar para contratar a un sicario para matar al ex marido de Metter.

Comenzó como lo hacen muchas reuniones de viejos amigos, en Facebook. Christine Metter y Patrick Sabo habían ido juntos a la escuela secundaria en Chesterland, Ohio, cuando ella todavía era Christine Zombory. Sabo y Christine se encontraron en Facebook con un interés común: quejarse de sus ex, según documentos judiciales.

El ex marido de Christine, David Metter, tenía la custodia de la hija mayor de la pareja y planeaba intentar obtener la custodia de sus otros tres hijos, según informó Mashable.

En una conversación de Facebook, Christine “se quejaba con Sabo sobre ciertos problemas que tenía con su exmarido, David Metter. En broma, Sabo le dijo a ella que ahorrara dinero y contratara a un sicario. Sabo siguió el comentario con “LMAO”.

Christine respondió “LOL” y su conversación terminó”, según documentos judiciales.

Lo que empezó como una broma terminó con Sabo, Christine Metter y su padre cenando, quien dijo que le propuso asesinar a David Metter por 50.000 dólares, según documentos judiciales.

Sabo fingió estar de acuerdo, pero en cambio, fue al Departamento de Policía de Eastlake

No está claro por qué Christine y Zombory confiaron en Sabo para llevar a cabo un asesinato en su nombre, pero en retrospectiva, eligieron al tipo equivocado.

Según los archivos del caso, Sabo se reunió con Christine y su padre en su complejo de apartamentos el 27 de mayo de 2011, ya que Zombory vivía con Christine en ese momento. Todos fueron juntos a un restaurante y en el camino, Zombory le dijo a Sabo que había tenido un derrame cerebral y le temblaban las manos por lo que no podía disparar él mismo, pero que si pudiera “le habría disparado al hijo de pu**”, refiriéndose a su ex yerno David.

Según los archivos del caso, “Una vez que llegaron al restaurante, Zombory reveló que quería que dispararan y mataran al Sr. Metter. Zombory le ofreció a Sabo $ 50,000 para completar matarlo y le dijo a Sabo que estaba preparado para darle $ 2,000 como pago inicial. Zombory dijo que el dinero restante provendría de una póliza de seguro de vida del Sr. Metter de la cual Christine era beneficiaria. Zombory le dio a Sabo una foto de la víctima y una dirección escrita a mano”.

La póliza de seguro de vida era de 1,5 millones de dólares, informó el sitio web Cleveland, por lo que la mayor parte del pago por el asesinato dependía de que la póliza se aprobara.

Sabo salió de la cena esa noche y habló con la policía de Eastlake para contarles lo que había sucedido, y se tramó un plan para que un oficial de policía, el detective Christopher Bowerstock, fingiera ser un sicario. Se haría pasar por “Vinnie”.

Pero la policía todavía necesitaba a Sabo para ayudar a atrapar a su amiga de la escuela secundaria y a su padre septuagenario en su plan de asesinato a sueldo.

Y también necesitarían la ayuda de David Metter.

David Metter siguió el plan y envió una foto de él mismo que la policía modificó para que pareciera que le habían disparado en la cabeza

David, quien se había mudado a Atlanta desde que se divorció de Christine, fue contactado por la policía. Supo que su ex esposa y ex suegro estaban tratando de pagar a alguien para que lo matara.

La policía “le pidió que se tomara algunas fotografías que podrían manipular para que pareciera muerto. Lo hizo y se alteró una imagen para que pareciera que al Sr. Metter le habían disparado en la cabeza”, dicen los documentos judiciales.

“Vinny” tomó la foto para mostrarles a Christine y Zombory la “prueba” de que había terminado el trabajo. Según los archivos judiciales, cuando “Vinny”, alias el detective Bowerstock, se reunió con Christine con el pretexto de mirar la póliza de seguro con la que supuestamente se le iba a pagar, él se ofreció a mostrarle la foto del “muerto”.

Christine “se negó a mirar, pero murmuró: “Me golpeó a mí y a mis hijos”, dicen los archivos del caso.

Le preguntó al hombre que creía que había matado al padre de sus hijos si podía hacer que el asesinato pareciera un atraco. A eso, dijo que simplemente le había disparado al hombre en la cabeza “como ustedes querían”, según los registros judiciales.

Momentos después, la policía entró y arrestó a Christine y Zombory en el acto. Ambos fueron finalmente condenados por conspiración para cometer asesinato agravado en 2012, según Mashable.

Christine, de 41 años, fue sentenciada a 10 años de prisión y Zombory, de 77 años, a nueve años de prisión. Zombory murió antes de que terminara su sentencia, según WKYC.