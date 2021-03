China frena investigación para saber si COVID-19 nació en laboratorio

Un grupo de científicos y expertos de todo el mundo está pidiendo a los gobiernos que lancen una investigación independiente sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus COVID-19, diciendo que China ha obstaculizado la capacidad de los investigadores para saber desde dónde se propagó el COVID-19 por primera vez.

El escritor Jamie Metzl, le dijo a Joe Rogan en un episodio de podcast reciente, que el consenso inicial de que el virus no provenía de un laboratorio, ahora se está cuestionando con más fuerza.

Metzl, hablando en el podcast Joe Rogan Experience, el 9 de marzo de 2021, dijo que él y otros han cuestionado la opinión popularizada de que el COVID-19 se originó en los murciélagos y se propagó a otros animales, y luego a los humanos, posiblemente a través de un mercado de productos de mar.

Metzl dijo que se debe prestar más atención a la teoría de que el COVID-19 se originó con una fuga de laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan. Metzl, quien fue el redactor principal de la carta de los científicos que pedían una nueva investigación, dijo que algunos científicos destacados llevaron la hipótesis del accidente de laboratorio al territorio de la teoría de la conspiración desde el principio.

“La evidencia es realmente fuerte, todo es circunstancial, pero no tenemos ninguna evidencia de las otras hipótesis, como esta serie de saltos de animales en la naturaleza”, dijo Metzl a Rogan. “Tenemos que mirar esto realmente en serio. En mi opinión, es la hipótesis más probable, digna de una investigación completa”.

Rogan dijo que al principio de la pandemia, mientras el presidente Donald Trump todavía estaba en la Casa Blanca, se convirtió en un “tabú” hablar sobre la teoría de las fugas de laboratorio, debido a la política, y la gente ahora tiene más libertad para hablar de ello. Rogan le dijo a Metzl: “Es tan loco que algo que es ciencia, es una discusión e investigación científica… estas ideas políticas pueden atrofiarlo cuando alguien tan polarizador como Trump que la gente simplemente quiere rechazar ideas muy plausibles y posibles por su culpa”.

Metzl le dijo a Rogan: “Es una locura porque parece que, en mi opinión, esta es una posibilidad muy probable. Deberíamos investigar todas las hipótesis sin decir que ni siquiera podemos mirar algo que podría ser la verdadera historia aquí”.

Metzl, quien apareció anteriormente en el podcast de Rogan, en mayo de 2019, es un futurista médico y tecnológico y experto en geopolítica, cuyo libro más reciente se titula Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity. Metzl también es el fundador y presidente de OneShared.World y miembro principal del Atlantic Council. Se desempeñó en la administración Clinton en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional. También fue asistente del entonces senador Joe Biden en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Metzl también es experto en China y Asia.

Metzl dijo que China ha llevado a cabo un “encubrimiento masivo”

Metzl, quien es asesor de la Organización Mundial de la Salud en la edición del genoma humano y quien apoya a la OMS, le dijo a Rogan: “Fue la política lo que hizo que pudiera tenerse este brote”.

“Dondequiera que haya comenzado, ya fuera una fuga de laboratorio o algo más, si hubiera habido un sistema en pleno funcionamiento, si no hubiera sido por la política, China y el instinto natural no hubiera sido encubrir, silenciar a los denunciantes, mentir esencialmente a la Organización Mundial de la Salud y a la comunidad internacional, bien podría haber sido posible suprimir el COVID en las primeras semanas y no hubiéramos tenido nada de esto”, Metzl le dijo a Rogan.

“Fue la política la que hizo que China, nuevamente cualquiera que fuera el origen, llevara a cabo este encubrimiento masivo durante el transcurso del último año, donde destruyeron muestras, desecharon o eliminaron bases de datos, encarcelaron a periodistas chinos haciendo preguntas difíciles y pusieron una orden universal de silencio sobre sus científicos, lo que les imposibilita hablar sobre esto”, agregó.

Rogan dijo que es “bastante increíble que eso no sea muy conocido”. Metzl respondió: “Tenemos un problema real aquí, a menos que podamos ser realmente honestos sobre cuál es el problema al que nos enfrentamos, ¿cómo es posible que lo abordemos?”.

Metzl agregó: “Si la historia al principio hubiera sido, ‘tal vez esto provenga de un salto zoonótico, tal vez provenga de una fuga de laboratorio, necesitamos mirar ambas opciones’, creo que habría sido un lugar mucho más saludable, porque habría habido más presión sobre China”.

Metzl le dijo a Rogan que cree que se podrían haber salvado vidas si China hubiera sido más transparente.

“Cuanto antes se intervenga, mayor será la posibilidad de detenerlo. Este es ciertamente un virus altamente contagioso, pero en esos primeros días críticos, China, silenció a los denunciantes, comenzaron a destruir materiales, no compartieron de inmediato la secuencia genómica del virus, realmente durante el primer mes, China fue absolutamente atroz”, Dijo Metzl. “Y hay un porcentaje, no es el porcentaje completo, pero cada persona que muere de COVID, parte de eso, es atribuible al fracaso del gobierno chino, particularmente en el primer mes”.

La carta de Metzl y otros expertos pide una “investigación forense internacional sin restricciones”

Metzl dijo: “La carta señala tres puntos clave. Uno es que se trata de una pandemia terrible, tenemos que entender de dónde vino. Dos, que esta investigación actual no es el tipo de investigación completa que se necesita. Y tres, así es como se ve una investigación completa y pedimos a los gobiernos que la hagan”.

La carta, disponible en el sitio web de Metzl, incluye las firmas de dos docenas de científicos. En la carta, los científicos argumentan que el equipo de la OMS que dirigió una investigación sobre los orígenes del COVID-19 no pudo realizar una investigación adecuada. La carta pide una “investigación forense internacional sin restricciones”.

Metzl le dijo a Rogan que tiene la esperanza de que haya un apoyo creciente para una investigación real. “Ahora siento que hay una apertura y espero que podamos continuar. El objetivo en mi mente no es probar que se trata de una fuga de laboratorio o que no lo es. Pero al menos necesitamos tener la investigación más exhaustiva, irrestricta y no politizada de lo que sucedió, con acceso a todos los registros del laboratorio, todas las muestras”, dijo Metzl. “Hay un montón de científicos en China que estaban trabajando en estos temas. Muy, muy pocos de ellos han sido entrevistados. No tenemos acceso a ellos y, francamente, creo que muchos de ellos tienen miedo de ser encarcelados o algo peor si hablan”.

Esta es la versión original de Heavy.