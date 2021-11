¿Hay ofertas especiales de Chick-fil-A para Black Friday 2021?

Después de un ajetreado Día de Acción de Gracias, es posible que anhele Chick-fil-A para el Black Friday. Pero, ¿están abiertas las tiendas Chick-fil-A cercanas a usted? ¿Están ofreciendo descuentos o especiales del Black Friday el 26 de noviembre de 2021? Conoce todos los detalles aquí.

Chick-fil-A abre el Black Friday, pero el horario puede variar

Aunque Chick-fil-A estuvo cerrado el Día de Acción de Gracias, las tiendas están abiertas durante el Viernes Negro. Sin embargo, el horario exacto de apertura de las tiendas puede variar.

El sitio web de Chick-fil-A señaló que los horarios pueden variar de una tienda a otra. El sitio web decía: “El horario de atención varía según el restaurante. Para encontrar el restaurante más cercano, haga clic en” Buscar un restaurante “en la parte superior de la pantalla e ingrese su dirección, ciudad y estado o código postal”.

El sitio web también señaló que debido a problemas de la cadena de suministro global, es posible que algunos elementos del menú no estén disponibles o se preparen de manera diferente.

Muchas ubicaciones están abiertas en su horario habitual hoy en viernes negro.

Sin embargo, algunas ubicaciones pueden abrir temprano (o tarde) o cerrar temprano (o tarde).

El Chick-fil-A en 28th & Beltline en Grand Rapids, Michigan, señaló que estaría abierto el Viernes Negro de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. con un menú de desayuno limitado de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

El Chick-fil-A en Oaks Mall en Gainesville, Florida, estará abierto hoy de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. después de estar cerrado el día de Acción de Gracias.

Y el Chick-fil-A en 877 W. Oglethorpe en Hinesville, Georgia, abrirá hoy a partir de las 6:30 a.m. después de estar cerrado el Día de Acción de Gracias.

Debido a que los horarios pueden variar según la ubicación, es posible que desee consultar con su Chick-fil-A local, especialmente si llega más temprano o cerca de la hora de cierre habitual de hoy.

Chick-fil-A no ofrece un especial de Black Friday en toda la cadena, pero algunas ubicaciones individuales tienen ofertas especiales hoy

Chick-fil-A no ofrece un especial a nivel nacional ni en toda la cadena hoy. Por supuesto, todavía puede encontrar todos sus elementos de menú habituales. Y la cadena también está ofreciendo ahora mismo su Batido de Peppermint Chip Milkshake de temporada.

Pero a pesar de que la cadena nacional no ofrece un descuento, algunas tiendas individuales sí lo hacen. Entonces, si se pregunta si la tienda cercana tiene una oferta especial hoy, es posible que desee comunicarse con la tienda o consultar su página de Facebook.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las especialidades locales que ofrecen las tiendas Chick-fil-A en la actualidad.

Chick-fil-A Palmhurst en 214 E Mile 3 Road en Palmhurst, Texas, señaló que las personas pueden obtener una recompensa del Viernes Negro a través de la aplicación Chick-fil-A.

Chick-fil-A Weslaco (1200 N Westgate Dr. en Weslaco, Texas) será el anfitrión del “día de recepción” hoy de 5:30 a.m. a medianoche. Compre cualquier comida, plato principal o bebida hoy (26 de noviembre) y traiga su recibo o calcomanía a esa tienda del 3 al 5 de enero de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Todas tus comidas de ese día serán gratis.

El Chick-fil-A en el Memorial City Mall en Houston, Texas, está organizando una exclusiva del Black Friday donde Chick-n-Minis estará disponible todo el día de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. en lugar de solo por la mañana “hasta agotar existencias” solo para llevar a cabo (no disponible en la aplicación o mediante entrega).

Tenga en cuenta que las ofertas especiales enumeradas están sujetas a cambios en cualquier momento y muchas ubicaciones no ofrecerán ninguna oferta especial hoy.

Esta es la versión original de Heavy.com

